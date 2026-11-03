Νέο πιστοποιημένο εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Certified International Trade & Risk Management Officer»
Πίνακας περιεχομένων
Μια σύμπραξη του Σύνδεσμου Εξαγωγέων ΣΕΒΕ και του Πανελλήνιου Σύνδεσμου Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, με τη στήριξη της Atradius και της ICAP CRIF.
Το νέο πιστοποιημένο επαγγελματικό εκπαιδευτικό πρόγραμμα «Certified International Trade & Risk Management Officer» παρουσιάζουν ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων ΣΕΒΕ και ο Πανελλήνιος Σύνδεσμος Στελεχών Διαχείρισης Κινδύνων, με τη στήριξη της Atradius και της ICAP CRIF.
Αφορά υπεύθυνους εξαγωγών/εισαγωγών, dιαχειριστές εφοδιαστικής αλυσίδας, eπαγγελματίες προμηθειών, εμπορικούς διευθυντές, διευθυντές & στελέχη πιστώσεων, οικονομικά στελέχη, στελέχη marketing, διευθυντικά στελέχη λειτουργιών και οποιονδήποτε εμπλέκεται σε logistics, προμήθειες ή στρατηγικό σχεδιασμό εξαγωγών / εισαγωγών.
Σε μία εποχή παγκόσμιας αβεβαιότητας, η ανθεκτικότητα της εφοδιαστικής αλυσίδας δεν είναι πλέον προαιρετική — είναι στρατηγική επιταγή. Από τις φυσικές καταστροφές και τις απειλές στον κυβερνοχώρο έως τις γεωπολιτικές αλλαγές και την αστάθεια των προμηθευτών, η ικανότητα πρόβλεψης και μετριασμού του κινδύνου μπορεί να αναδείξει ή να καταστρέψει έναν οργανισμό.
Θεματικές ενότητες
- Στρατηγική Εξαγωγών (10 ώρες)
- Δομή Εταιρίας για τη στήριξη Εξαγωγών (9 ώρες)
- Οικονομικός Σχεδιασμός (12 ώρες)
- Marketing & Ψηφιακή Στρατηγική (15 ώρες)
- Logistics & Εφοδιαστική Αλυσίδα (10 ώρες)
- Βιώσιμο Εμπόριο (9 ώρες)
- Διαχείριση Κινδύνων (17 ώρες)
Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 82 ώρες.
Τι θα μάθεις
- Κατανόηση εις βάθος των λειτουργιών των εξαγωγών/εισαγωγών και της εφοδιαστικής αλυσίδας
- Εμβάθυνση σε αποδεδειγμένα πλαίσια για τον εντοπισμό και την αξιολόγηση των κινδύνων της εφοδιαστικής αλυσίδας:
- Αποφυγή διαταραχών και αβεβαιότητας
- Προστασία της φήμης και της επωνυμίας
- Συμμόρφωση με τη νομοθεσία
- Εμπιστοσύνη επενδυτών και καταναλωτών
- Μείωση κόστους και αύξηση αποτελεσματικότητας
- Τεχνικές οικοδόμησης ανθεκτικότητας και σχεδιασμού έκτακτης ανάγκης
- Πραγματικές περιπτωσιολογικές μελέτες από κορυφαίους κλάδους
- Πρακτικά εργαλεία για την ενσωμάτωση της διαχείρισης κινδύνου στη στρατηγική σας για την εφοδιαστική αλυσίδα
Τα μαθήματα ξεκινούν online στις 26 Νοεμβρίου.
Κόστος: €2.450
Early Bird: €2.050 (μέχρι και 10 ημερολογιακές μέρες πριν την έναρξη του μαθήματος.
Με ευκολία αποπληρωμής των διδάκτρων σε μηνιαίες δόσεις με προκαταβολή 30%. Δυνατότητα επιδότησης μέσω ΛΑΕΚ.
Δείτε την παρουσίαση του προγράμματος και το ενημερωτικό session.
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