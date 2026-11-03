Αγία Παρασκευή: Ζητούν ίδρυση Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. σε κλειστό δημόσιο κτήριο – Συνάντηση με τον Μαρινάκη
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Την αξιοποίηση του δημόσιου ακινήτου στην οδό Αιτωλίας 27 για τη δημιουργία Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ) διεκδικούν εκπρόσωποι συλλόγων γονέων και φορέων της Αγίας Παρασκευής.
Με τον Παύλο Μαρινάκη συναντήθηκαν εκπρόσωποι της Ένωσης Συλλόγων Αγίας Παρασκευής και του Συλλόγου Γονέων του Ε.Ε.Ε.Ε.Κ. Ραφήνας με σκοπό την ίδρυση Εργαστηρίου Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (Ε.Ε.Ε.Ε.Κ.) στην Αγία Παρασκευή.
Στο επίκεντρο της συνάντησης βρέθηκε η δυνατότητα αξιοποίησης του δημόσιου ακινήτου στην οδό Αιτωλίας 27, το οποίο παραμένει κλειστό εδώ και χρόνια, με στόχο την κάλυψη των αυξημένων αναγκών σχολικής στέγασης των παιδιών με αναπηρία στον Βόρειο Τομέα Αθηνών.
Όπως αναφέρουν οι Σύλλογοι Γονέων, ο Κυβερνητικός Εκπρόσωπος αναγνώρισε την επιτακτική ανάγκη εξεύρεσης λύσης και ανέλαβε να επικοινωνήσει τόσο με τον Δήμαρχο Αγίας Παρασκευής όσο και με τους συναρμόδιους υπουργούς.
Παράλληλα, οι γονείς αναμένουν πλέον τη στάση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγίας Παρασκευής, καθώς η απόφασή του θεωρείται καθοριστική για την έναρξη των διαδικασιών διεκδίκησης και παραχώρησης του συγκεκριμένου ακινήτου.
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