Τριετές μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν Πανεπιστήμιο Πατρών και Netcompany

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Στο πλαίσιο του μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Netcompany θα ανταλλάσσουν επιστημονική γνώση και θα προβούν στην υλοποίηση κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.

Μνημόνιο συνεργασίας υπέγραψαν χθες, Δευτέρα 2 Νοεμβρίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Netcompany, με στόχο να ενισχύσουν τη σύνδεση της ακαδημαϊκής κοινότητας με την αγορά εργασίας και να βοηθήσουν τους φοιτητές και τις φοιτήτριες να αναπτύξουν τις επαγγελματικές τους δεξιότητες.

Στο πλαίσιο του μνημονίου, το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Netcompany θα ανταλλάσσουν επιστημονική γνώση και θα προβούν στην υλοποίηση κοινών επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων.

Παράλληλα, προβλέπονται επισκέψεις μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας, φοιτητών και μεταδιδακτορικών ερευνητών στην εταιρεία, ενώ ιδιαίτερη έμφαση θα δοθεί στις ευκαιρίες επαγγελματικής ανάπτυξης των φοιτητών μέσω πρακτικής άσκησης στη Netcompany.

Μέσα από αυτές τις δράσεις, οι φοιτητές θα έχουν τη δυνατότητα να εξοικειωθούν με διαφορετικούς τομείς δραστηριότητας και επαγγελματικούς ρόλους και να συζητήσουν με τους ανθρώπους της εταιρείας για την εργασία στον κλάδο της τεχνολογίας. Έτσι, θα αποκτήσουν μια πιο σαφή εικόνα των επαγγελματικών προοπτικών τους, ώστε να κάνουν πιο συνειδητές επιλογές για το μέλλον τους και να προετοιμαστούν καλύτερα για τη μετάβασή τους στο εργασιακό περιβάλλον.

Από την πλευρά του, ο Χρήστος Ι. Μπούρας, πρύτανης του Πανεπιστημίου Πατρών και καθηγητής του Τμήματος Μηχανικών Ηλεκτρονικών Υπολογιστών και Πληροφορικής, δήλωσε: «Η συνεργασία μας με τη Netcompany ενισχύει τη σύνδεση του Πανεπιστημίου με την αγορά εργασίας, δημιουργώντας νέες ευκαιρίες για τους φοιτητές και τις φοιτήτριές μας. Μέσα από την ανταλλαγή γνώσης, την πρακτική άσκηση και την επαφή με τον κόσμο της τεχνολογίας, επιδιώκουμε να τους προσφέρουμε πολύτιμα εφόδια για την επαγγελματική τους πορεία. Στόχος μας είναι ένα Πανεπιστήμιο ανοιχτό στην κοινωνία και την οικονομία, που δημιουργεί ευκαιρίες για τη νέα γενιά και συμβάλλει ενεργά στη διαμόρφωση του ψηφιακού μέλλοντος».

Ο Χρήστος Κοντέλλης, Country Managing Partner, Netcompany SEE, δήλωσε: «Με το Πανεπιστήμιο Πατρών έχουμε αναπτύξει μια μακροχρόνια σχέση, την οποία θέλουμε να ενισχύσουμε ακόμη περισσότερο μέσα από αυτή τη συμφωνία. Είναι χαρά και τιμή μας να μοιραζόμαστε επαγγελματική γνώση και εμπειρία με την ακαδημαϊκή κοινότητα. Το πιο σημαντικό, όμως, είναι να δίνουμε στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά πώς είναι να εργάζεται κανείς στον κλάδο της τεχνολογίας και να σχεδιάσουν και το δικό τους μέλλον σε αυτόν».