Σχολεία: Οι σοβάδες συνεχίζουν να πέφτουν – Νέο περιστατικό σε Δημοτικό μετά τα αλλεπάλληλα συμβάντα σε όλη τη χώρα

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Κομμάτι οροφής αποκολλήθηκε και έπεσε στο προαύλιο του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, λίγο πριν από τη σχολική γιορτή. Ο Σύλλογος Γονέων καταγγέλλει εκτεταμένες φθορές, ελλείψεις προσβασιμότητας και αναπάντητο αίτημα ελέγχου ασφάλειας του κτιρίου από τον Δήμο Αθηναίων.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των μαθητών και των εκπαιδευτικών προκαλεί η καταγγελία του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, μετά την πτώση τμήματος σοβά από οροφή στεγασμένου χώρου του προαυλίου, λίγο πριν από τη σχολική γιορτή για την 28η Οκτωβρίου. Το περιστατικό σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης 27 Οκτωβρίου, ενώ, σύμφωνα με τους γονείς, το συγκεκριμένο σημείο παρουσιάζει εκτεταμένες φθορές που θέτουν σε κίνδυνο τη σχολική κοινότητα.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το γεγονός ότι, όπως καταγγέλλει ο Σύλλογος, είχε προηγηθεί επείγον αίτημα προς τον Δήμο Αθηναίων για έλεγχο της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου από τις 29 Σεπτεμβρίου, χωρίς μέχρι την ημερομηνία της ανακοίνωσης να έχει δοθεί ουσιαστική απάντηση. Οι γονείς ζητούν άμεση και ριζική αποκατάσταση των φθορών, καταγγέλλοντας παράλληλα προβλήματα στις υποδομές και σοβαρές ελλείψεις προσβασιμότητας.

Έπεσε κομμάτι οροφής λίγο πριν από τη σχολική γιορτή

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, το πρωί της 27ης Οκτωβρίου, πριν ξεκινήσει η σχολική γιορτή, αποκολλήθηκε τμήμα από εμφανώς φθαρμένη οροφή στεγασμένου χώρου του προαυλίου και κατέληξε σε παρτέρι, όπου έσπασε σε κομμάτια.

Οι γονείς εκφράζουν την έντονη ανησυχία τους για τις συνέπειες που θα μπορούσε να έχει το περιστατικό εάν η αποκόλληση είχε σημειωθεί σε άλλο σημείο της οροφής ή εάν εκείνη τη στιγμή περνούσε από κάτω μαθητής, εκπαιδευτικός, γονέας ή εργαζόμενος του σχολείου.

Όπως χαρακτηριστικά επισημαίνουν, το τμήμα που αποκολλήθηκε ήταν ικανό να προκαλέσει σοβαρότατο τραυματισμό.

Το περιστατικό δεν συνοδεύτηκε από αναφορά τραυματισμού, ωστόσο ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι δεν πρόκειται για μεμονωμένη φθορά.

Σαθρές οροφές σε σημεία καθημερινής διέλευσης μαθητών

Όπως αναφέρεται στην καταγγελία, γύρω από το σημείο όπου σημειώθηκε η πτώση υπάρχουν εκτεταμένες φθορές σε άλλα τμήματα της οροφής.

Πρόκειται, μάλιστα, για χώρους από τους οποίους διέρχονται καθημερινά μαθητές και μέλη της σχολικής κοινότητας.

Μεταξύ των προβληματικών σημείων περιλαμβάνονται η οροφή μίας από τις κεντρικές εισόδους που οδηγούν στις σχολικές αίθουσες, καθώς και εκείνη της κεντρικής εισόδου στις μαθητικές τουαλέτες.

Ο Σύλλογος ζητά να αντιμετωπιστούν συνολικά οι φθορές, επιμένοντας ότι δεν αρκούν πρόχειρες παρεμβάσεις ή εργασίες που δεν εξασφαλίζουν την ουσιαστική αποκατάσταση των προβλημάτων.

Καταγγελίες για κακοτεχνίες έναν χρόνο μετά το βάψιμο του σχολείου

Οι γονείς συνδέουν τη σημερινή κατάσταση του σχολικού κτιρίου με τις εργασίες που είχαν πραγματοποιηθεί το καλοκαίρι του 2025 από συνεργείο του Δήμου Αθηναίων.

Όπως επισημαίνουν, μόλις έναν χρόνο μετά το βάψιμο του σχολείου, οι φθορές στις οροφές έχουν λάβει ιδιαίτερα ανησυχητικές διαστάσεις.

Την ίδια περίοδο, έπειτα από επανειλημμένες παρεμβάσεις του Συλλόγου, είχαν ανακαινιστεί και οι μαθητικές τουαλέτες, τις οποίες οι γονείς περιγράφουν ως εγκαταλελειμμένες από την προηγούμενη δημοτική αρχή.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, εργασίες που ήταν απαραίτητες για τη βασική λειτουργικότητα του σχολείου παρουσιάστηκαν από τη σημερινή δημοτική αρχή ως έργα αναβάθμισης.

Ωστόσο, ο Σύλλογος υποστηρίζει ότι οι παρεμβάσεις αυτές άφησαν πίσω τους κακοτεχνίες, αναφέροντας χαρακτηριστικά το βάψιμο φθαρμένων μεταλλικών φρεατίων στο προαύλιο, σαθρών κιγκλιδωμάτων και οροφών που χαρακτηρίζει ετοιμόρροπες.

Χωρίς βασικές υποδομές προσβασιμότητας – Στο σχολείο φοιτά μαθητής με αμαξίδιο

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται και στις ελλείψεις προσβασιμότητας του σχολικού κτιρίου.

Ο Σύλλογος Γονέων καταγγέλλει ότι ο Δήμος Αθηναίων δεν έχει ανταποκριθεί σε βασικές ανάγκες για την εξυπηρέτηση ατόμων με αναπηρία και κινητικές δυσκολίες.

Μεταξύ των ελλείψεων που επισημαίνονται είναι η απουσία κατάλληλης τουαλέτας, η ανάγκη εγκατάστασης αναβατορίου και η διόρθωση της κλίσης της ράμπας.

Το ζήτημα αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία, καθώς, σύμφωνα με την ανακοίνωση, στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών φοιτά μαθητής της ΣΤ΄ τάξης που μετακινείται με αναπηρικό αμαξίδιο.

Οι γονείς καταγγέλλουν ότι οι συγκεκριμένες ανάγκες παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση.

Αναπάντητο αίτημα ελέγχου από τις 29 Σεπτεμβρίου

Ένα από τα σοβαρότερα σημεία της καταγγελίας αφορά το αίτημα για έλεγχο της ασφάλειας του σχολικού κτιρίου, το οποίο είχε υποβάλει ο Σύλλογος στις 29 Σεπτεμβρίου 2026.

Το αίτημα απευθυνόταν στον Αντιδήμαρχο Τεχνικών Υπηρεσιών και στη Διεύθυνση Κτιριακής Υποδομής του Δήμου Αθηναίων.

Οι γονείς είχαν ζητήσει να εξεταστεί η κατάσταση του κτιρίου, επισημαίνοντας τόσο την παλαιότητά του όσο και τη γειτνίασή του με την περιοχή όπου εκτελούνται εργασίες για την κατασκευή της Γραμμής 4 του Μετρό.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, το αίτημα πρωτοκολλήθηκε και προωθήθηκε στις αρμόδιες δημοτικές υπηρεσίες, χωρίς ωστόσο να ακολουθήσει ουσιαστική απάντηση μέχρι τις 31 Οκτωβρίου, ημερομηνία έκδοσης της ανακοίνωσης.

Αντίστοιχα αιτήματα, όπως αναφέρεται, είχαν υποβληθεί και από το ίδιο το σχολείο, καθώς και από τα δύο νηπιαγωγεία που συστεγάζονται στο κτίριο.

Οι γονείς τονίζουν ότι, παρά τις προηγούμενες επισημάνσεις τους, ακολούθησε η πτώση των σοβάδων στις 27 Οκτωβρίου.

Η αναφορά στα έργα του Μετρό γίνεται ως λόγος για τον οποίο ζητήθηκε έλεγχος και δεν συνιστά τεκμηρίωση ότι οι εργασίες προκάλεσαν τις φθορές.

Αναφορές και σε άλλα σχολεία με πτώσεις σοβάδων

Στην ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων υποστηρίζει ότι τα προβλήματα σχολικής στέγης δεν περιορίζονται στο 26ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.

Επικαλείται περιστατικά πτώσης σοβάδων σε άλλα σχολικά κτίρια, αναφέροντας μεταξύ αυτών το 21ο Δημοτικό Σχολείο Αθηνών και το 1ο Λύκειο Νέου Ηρακλείου, τα οποία, σύμφωνα με την ανακοίνωση, είχαν ανακαινιστεί πρόσφατα στο πλαίσιο του προγράμματος «Μαριέττα Γιαννάκου».

Παράλληλα, κάνει αναφορά σε αντίστοιχα περιστατικά που, όπως υποστηρίζει, έχουν καταγραφεί από την αρχή της σχολικής χρονιάς σε Πάτρα, Λαμία, Θεσσαλονίκη, Σέρρες και Ναύπλιο.

Ο Σύλλογος συνδέει τις καταγγελίες αυτές με τη συνολικότερη κατάσταση των σχολικών υποδομών, ασκώντας έντονη κριτική στην πολιτική που ακολουθείται για τη συντήρηση και την ασφάλεια των δημόσιων σχολείων.

«Απαιτούμε εδώ και τώρα την ουσιαστική αποκατάσταση των φθορών»

Με την ανακοίνωσή του, που φέρει ημερομηνία 31 Οκτωβρίου 2026, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 26ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών ζητά άμεσες και αποτελεσματικές παρεμβάσεις για την αποκατάσταση όλων των επικίνδυνων φθορών.

Οι γονείς ξεκαθαρίζουν ότι δεν πρόκειται να αποδεχθούν την έκθεση μαθητών, εκπαιδευτικών και εργαζομένων σε κινδύνους που, όπως καταγγέλλουν, συνδέονται με την κατάσταση των σχολικών εγκαταστάσεων.

«Δεν θα σωπάσουμε απέναντι στην εγκληματική έκθεση των μελών της σχολικής κοινότητας σε κίνδυνο. Δεν θα τη συνηθίσουμε. Δεν την επιτρέπουμε!», αναφέρουν χαρακτηριστικά.

Το βασικό αίτημά τους είναι να πραγματοποιηθούν άμεσα οι αναγκαίες εργασίες, με ουσιαστικό και ασφαλή τρόπο, ώστε να αποκατασταθούν οι φθορές και να προστατευθεί η σχολική κοινότητα.