Μαθητές αλλοίωσαν με AI φωτογραφίες συμμαθητριών τους – Κατάληψη για τις ποινές
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Σε κατάληψη του Γυμνασίου Χορτιάτη στη Θεσσαλονίκη προχώρησαν την Τετάρτη (4/11) μαθητές, αντιδρώντας σε σοβαρό περιστατικό ψηφιακής παρενόχλησης πέντε συμμαθητριών τους.
Σύμφωνα με όσα έγιναν γνωστά, μαθητές του σχολείου φέρονται να χρησιμοποίησαν τεχνητή νοημοσύνη (AI) για να αλλοιώσουν φωτογραφίες των κοριτσιών, δημιουργώντας ψεύτικες εικόνες με άσεμνο περιεχόμενο, τις οποίες στη συνέχεια διέδωσαν.
Το περιστατικό προκάλεσε έντονη αναστάτωση στη σχολική κοινότητα, με τους μαθητές να θεωρούν ανεπαρκείς τις τριήμερες και πενθήμερες αποβολές που επιβλήθηκαν στους εμπλεκόμενους και να ζητούν αυστηρότερη αντιμετώπιση.
Οι μαθητές εξέδωσαν παράλληλα ψήφισμα συμπαράστασης προς τις πέντε συμμαθήτριές τους, ενώ για την υπόθεση κινητοποιήθηκε η εκπαιδευτική διοίκηση. Ο περιφερειακός διευθυντής Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας, Αλέξανδρος Κόπτσης, υπογράμμισε την ανάγκη προστασίας των ανηλίκων από τη διαδικτυακή παρενόχληση, γνωστοποιώντας ότι δόθηκαν οδηγίες για τη διερεύνηση του περιστατικού και τη λήψη μέτρων προστασίας. Παράλληλα, την Πέμπτη (5/11) αναμένεται να μεταβεί ψυχολόγος στο σχολείο για την υποστήριξη των μαθητριών.
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