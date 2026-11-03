Διπλή επιστροφή ενοικίου: «Γολγοθάς» για εκπαιδευτικούς – Απλήρωτοι δικαιούχοι και καταγγελίες για άδικους αποκλεισμούς

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Σοβαρά προβλήματα στην καταβολή της διπλής επιστροφής ενοικίου καταγγέλλει η ΔΟΕ, κάνοντας λόγο για εκπαιδευτικούς που παραμένουν απλήρωτοι λόγω αναντιστοιχίας ταχυδρομικών κωδίκων ή επειδή το μισθωτήριο βρίσκεται στο όνομα του συζύγου τους. Η Ομοσπονδία ζητά άμεση καταβολή των ποσών και άρση των αποκλεισμών.

Αντιμέτωποι με γραφειοκρατικά εμπόδια και αποκλεισμούς από τη διπλή επιστροφή ενοικίου βρίσκονται, σύμφωνα με καταγγελίες που έχει δεχθεί η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας , εκατοντάδες εκπαιδευτικοί, παρά το γεγονός ότι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις. Η Ομοσπονδία καταγγέλλει ότι η οικονομική ενίσχυση, η οποία παρουσιάστηκε ως μέτρο ανακούφισης απέναντι στο αυξημένο κόστος στέγασης, παραμένει απρόσιτη για αρκετούς δικαιούχους, εξαιτίας διοικητικών αναντιστοιχιών και προβλημάτων στη διαδικασία καταβολής.

Στο επίκεντρο της παρέμβασης της ΔΟΕ βρίσκονται δύο χαρακτηριστικές περιπτώσεις: εκπαιδευτικοί που εμφανίζονται να αποκλείονται λόγω διαφορετικών ταχυδρομικών κωδίκων στα στοιχεία της υπηρεσίας τους και εργαζόμενοι που δεν λαμβάνουν την ενίσχυση επειδή το μισθωτήριο της κατοικίας τους έχει δηλωθεί στο όνομα του ή της συζύγου τους.

Η Ομοσπονδία ζητά από την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία να παρέμβουν άμεσα, ώστε να διορθωθούν τα προβλήματα και να καταβληθούν τα ποσά σε όλους όσοι πληρούν τις προϋποθέσεις, χωρίς να επιβαρύνονται οι ίδιοι με πρόσθετες γραφειοκρατικές διαδικασίες.

Διπλή επιστροφή ενοικίου: Εκπαιδευτικοί περιμένουν ακόμη τα χρήματα

Όπως επισημαίνει η ΔΟΕ, το τελευταίο διάστημα έχουν αυξηθεί οι καταγγελίες εκπαιδευτικών που δεν έχουν λάβει την προβλεπόμενη οικονομική ενίσχυση, παρά τις σχετικές νομοθετικές ρυθμίσεις.

Η Ομοσπονδία επικαλείται το άρθρο 70Α του νόμου 5217/2025 και την Κοινή Υπουργική Απόφαση που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ Β΄ 5308/27.08.2026.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή της, παρότι πραγματοποιήθηκε αυτόματη καταβολή της ενίσχυσης σε δικαιούχους στα τέλη Σεπτεμβρίου 2026, σημαντικός αριθμός εκπαιδευτικών εξακολουθεί να μην έχει εισπράξει τα χρήματα που του αναλογούν.

Μάλιστα, όπως καταγγέλλεται, οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν έχουν σαφή ενημέρωση για το εάν και πότε θα πραγματοποιηθεί η πληρωμή τους.

Η ΔΟΕ ασκεί έντονη κριτική στην κυβέρνηση και στο Υπουργείο Παιδείας, υποστηρίζοντας ότι ακόμη και αυτό το περιορισμένο μέτρο οικονομικής στήριξης συνοδεύεται από εμπόδια που αφήνουν εκτός ενίσχυσης εκπαιδευτικούς.

«Κόφτης» οι ταχυδρομικοί κώδικες – Ποιο πρόβλημα καταγγέλλεται

Μία από τις περιπτώσεις που αναδεικνύει η Ομοσπονδία αφορά τις αναντιστοιχίες στα διοικητικά στοιχεία των εκπαιδευτικών.

Συγκεκριμένα, σύμφωνα με τις καταγγελίες, διαφορές ανάμεσα στον ταχυδρομικό κώδικα του φορέα απασχόλησης και στον ταχυδρομικό κώδικα του πραγματικού τόπου εργασίας εμφανίζονται να οδηγούν σε αποκλεισμό από τη διπλή επιστροφή ενοικίου.

Το πρόβλημα, όπως υποστηρίζει η ΔΟΕ, είναι ιδιαίτερα έντονο για εκπαιδευτικούς που υπηρετούν σε νησιωτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Πρόκειται για εργαζομένους οι οποίοι, σύμφωνα με την Ομοσπονδία, κινδυνεύουν να χάσουν την ενίσχυση εξαιτίας διαφορών στα καταχωρισμένα διοικητικά στοιχεία, χωρίς να φέρουν οι ίδιοι ευθύνη για αυτές.

Η ΔΟΕ ζητά να διορθωθούν άμεσα οι αναντιστοιχίες από τις αρμόδιες υπηρεσίες και να μη μεταφέρεται στους εκπαιδευτικούς η ευθύνη για την αντιμετώπιση των προβλημάτων.

Εκτός επιδόματος επειδή το μισθωτήριο είναι στο όνομα του συζύγου

Η δεύτερη περίπτωση αφορά εκπαιδευτικούς που υποβάλλουν κοινή φορολογική δήλωση με τον ή τη σύζυγό τους, αλλά, σύμφωνα με τις καταγγελίες, αποκλείονται από την ενίσχυση επειδή το μισθωτήριο της κατοικίας δεν βρίσκεται στο δικό τους όνομα.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι υπάρχουν εργαζόμενοι που καλύπτουν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, ωστόσο δεν λαμβάνουν τη διπλή επιστροφή ενοικίου λόγω του τρόπου με τον οποίο έχει δηλωθεί η μίσθωση.

Η ΔΟΕ αμφισβητεί τη λογική αυτών των αποκλεισμών, επισημαίνοντας ότι τα στοιχεία της κοινής φορολογικής δήλωσης μπορούν να ελεγχθούν από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Στο πλαίσιο αυτό, ζητά να υπάρξει λύση και για τις συγκεκριμένες περιπτώσεις, ώστε οι εκπαιδευτικοί που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις να μη στερούνται την ενίσχυση εξαιτίας του ονόματος στο οποίο έχει καταχωριστεί το μισθωτήριο.

Εκτός μέτρου εκπαιδευτικοί σε Αττική και Θεσσαλονίκη

Πέρα από τα προβλήματα στην καταβολή των χρημάτων, η ΔΟΕ θέτει και ζήτημα για το εύρος εφαρμογής του μέτρου.

Όπως υποστηρίζει, δεκάδες χιλιάδες εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στην Αττική και τη Θεσσαλονίκη παραμένουν εκτός της συγκεκριμένης ενίσχυσης, παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν και οι ίδιοι το αυξημένο κόστος στέγασης.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι η στεγαστική ακρίβεια δεν περιορίζεται στις νησιωτικές ή απομακρυσμένες περιοχές, αλλά αποτελεί σοβαρό οικονομικό βάρος και για όσους εργάζονται στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα.

Για τον λόγο αυτό ζητά την κατάργηση των εξαιρέσεων που χαρακτηρίζει άδικες και την ίση αντιμετώπιση των εργαζομένων που πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

ΔΟΕ: «Ψίχουλα» μπροστά στο κόστος ζωής και στους χαμηλούς μισθούς

Η Διδασκαλική Ομοσπονδία συνδέει το ζήτημα της διπλής επιστροφής ενοικίου με τη συνολικότερη οικονομική κατάσταση των εκπαιδευτικών.

Στην ανακοίνωσή της ασκεί κριτική στην κυβέρνηση, υποστηρίζοντας ότι δεν προχωρά σε ουσιαστικές αυξήσεις μισθών, ούτε στην επαναφορά του 13ου και του 14ου μισθού ή στην αποκατάσταση των χαμένων μισθολογικών κλιμακίων.

Την ίδια στιγμή, όπως τονίζει, οι εκπαιδευτικοί καλούνται να ανταποκριθούν σε συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες διαβίωσης, με τα υψηλά ενοίκια να επιβαρύνουν σημαντικά το εισόδημά τους.

Η Ομοσπονδία χαρακτηρίζει τη διπλή επιστροφή ενοικίου περιορισμένη οικονομική ενίσχυση και υποστηρίζει ότι οι γραφειοκρατικοί αποκλεισμοί αποδυναμώνουν ακόμη περισσότερο την αποτελεσματικότητά της.

Κατά τη ΔΟΕ, το βασικό πρόβλημα παραμένει η αναντιστοιχία ανάμεσα στους μισθούς των εκπαιδευτικών και στο πραγματικό κόστος διαβίωσης.

Τα τέσσερα αιτήματα της ΔΟΕ

Με την παρέμβασή του, το Διοικητικό Συμβούλιο της ΔΟΕ ζητά συγκεκριμένες ενέργειες από την κυβέρνηση και τα αρμόδια υπουργεία.

Πρώτον, απαιτεί να αρθούν άμεσα οι αποκλεισμοί που χαρακτηρίζει άδικους και να διορθωθούν οι αναντιστοιχίες στα διοικητικά στοιχεία των δικαιούχων, χωρίς να μετακυλίεται η ευθύνη στους εκπαιδευτικούς.

Δεύτερον, ζητά να καταβληθεί χωρίς περαιτέρω καθυστέρηση η διπλή επιστροφή ενοικίου σε όλους όσοι πληρούν τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Τρίτον, καλεί τα συναρμόδια υπουργεία και τις αρμόδιες υπηρεσίες να εκδώσουν σαφείς οδηγίες για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, ώστε οι δικαιούχοι να μη χρειάζεται να αναζητούν μόνοι τους λύσεις ή να υποβάλλουν ενστάσεις χωρίς συγκεκριμένη ενημέρωση.

Τέταρτον, ζητά την κατάργηση των εξαιρέσεων που θεωρεί άδικες και τη διασφάλιση ίσης μεταχείρισης για όλους τους εργαζομένους που πληρούν τις προϋποθέσεις.

Η ΔΟΕ καταλήγει ότι δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό να στερούνται οι εκπαιδευτικοί ακόμη και αυτή την οικονομική ενίσχυση λόγω διοικητικών λαθών και γραφειοκρατικών εμποδίων, καλώντας την κυβέρνηση και τα συναρμόδια υπουργεία να δώσουν άμεση λύση.