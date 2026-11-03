Ποια σχολεία θα είναι κλειστά την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου
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Η αναστολή λειτουργίας αφορά το Νηπιαγωγείο Μάρκου και το Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά, καθώς η διακοπή ρεύματος θα διαρκέσει από τις 07:00 έως τις 12:00. Σύμφωνα με τον Δήμο, τα δύο σχολεία θα επαναλειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου.
Η προγραμματισμένη διακοπή ηλεκτροδότησης την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου σε περιοχές του Δήμου Παλαμά οδηγεί στην αναστολή λειτουργίας δύο σχολικών μονάδων.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με ανακοίνωση του Δήμου, δεν θα πραγματοποιηθούν μαθήματα στο Νηπιαγωγείο Μάρκου και στο Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά, με αποτέλεσμα οι μαθητές να μείνουν εκτός σχολείου για μία ημέρα.
Σύμφωνα με την ενημέρωση του Δήμου, η διακοπή της ηλεκτροδότησης έχει προγραμματιστεί για την Τετάρτη 4 Νοεμβρίου, από τις 07:00 έως τις 12:00.
Η διακοπή θα επηρεάσει πέντε κοινότητες της περιοχής και συγκεκριμένα:
- Γοργοβίτες
- Μάρκο
- Καλυβάκια
- Ψαθοχώρα
- Κοσκινά
Λόγω της απουσίας ηλεκτροδότησης και προκειμένου να διασφαλιστεί η ομαλή λειτουργία των σχολικών μονάδων, αποφασίστηκε η αναστολή των μαθημάτων για τη συγκεκριμένη ημέρα στα σχολεία του Μάρκου και του Κοσκινά.
Σύμφωνα με την ανακοίνωση, το Νηπιαγωγείο Μάρκου και το Δημοτικό Σχολείο Κοσκινά αναμένεται να επαναλειτουργήσουν κανονικά την Πέμπτη 5 Νοεμβρίου, οπότε οι μαθητές θα επιστρέψουν στις σχολικές τους αίθουσες.
Οι γονείς και οι κηδεμόνες καλούνται να λάβουν υπόψη την αλλαγή στον προγραμματισμό της σχολικής εβδομάδας, καθώς η απόφαση αφορά τις συγκεκριμένες δύο σχολικές μονάδες του Δήμου Παλαμά.
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