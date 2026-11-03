«Πράσινα Πινέλα»: Μαθητικός διαγωνισμός για την ανακύκλωση συσκευών – Ποιοι μαθητές μπορούν να συμμετάσχουν

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Έξι τάξεις θα βραβευτούν με εξοπλισμό για το σχολείο τους, ενώ οι αιτήσεις συμμετοχής για τη σχολική χρονιά 2026-2027 έχουν ξεκινήσει.

Με στόχο να ευαισθητοποιήσει τους μαθητές γύρω από την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών, η Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. διοργανώνει για δεύτερη χρονιά τον μαθητικό διαγωνισμό εικαστικής δημιουργίας «Πράσινα Πινέλα», για τη σχολική χρονιά 2026-2027.

Μαθητές και μαθήτριες από τη Γ’ έως και τη ΣΤ’ Δημοτικού καλούνται να συμμετάσχουν ομαδικά, δημιουργώντας έργα με περιβαλλοντικό μήνυμα, ενώ οι τάξεις που θα διακριθούν θα κερδίσουν εξοπλισμό για το σχολείο τους. Οι αιτήσεις συμμετοχής έχουν ήδη ξεκινήσει.

Μετά την επιτυχημένη πρώτη διοργάνωση, κατά τη σχολική χρονιά 2025 – 2026, στην οποία συμμετείχαν 56 σχολικά τμήματα και συνολικά 1.016 μαθητές από 30 δημοτικά σχολεία σε όλη τη χώρα, ο Διαγωνισμός επιστρέφει και φέτος, με φιλοδοξία να εξελιχθεί σε ετήσιο θεσμό. Στόχος του είναι η ενίσχυση της περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης, της συλλογικής έκφρασης και της ενημέρωσης για τη σωστή ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών.

Η δράση υλοποιείται σε επίπεδο σχολικής τάξης, επιδιώκοντας να καλλιεργήσει στα παιδιά στάσεις υπευθυνότητας και σεβασμού προς το περιβάλλον. Οι πρώτοι 2.500 μαθητές και μαθήτριες που θα στείλουν έργο, θα λάβουν Βεβαίωση και αναμνηστικά συμμετοχής.

Θα διακριθούν τρεις (3) νικήτριες τάξεις, από τις συμμετοχές Γ’ και Δ’ Δημοτικού και τρεις (3) νικήτριες τάξεις, από τις συμμετοχές Ε’ και ΣΤ’ Δημοτικού. Κάθε σχολική τάξη που θα διακριθεί θα λάβει ως δώρο εξοπλισμό για την κάλυψη αναγκών της σχολικής μονάδας (επιλογή μεταξύ ενός ηλεκτρονικού Υπολογιστή (PC) ή προβολικού μηχανήματος ή εκτυπωτή/σαρωτή), ενώ τα παιδιά των βραβευμένων τάξεων θα λάβουν από ένα σακίδιο backpack με σημειωματάριο.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της Ανακύκλωσης Συσκευών Α.Ε., κ. Μάριος Ιντζελέρ, δήλωσε σχετικά με την έναρξη του Διαγωνισμού: «Ο Διαγωνισμός «Πράσινα Πινέλα» επιδιώκει, μέσα από την τέχνη, να φέρει τα παιδιά πιο κοντά στην αξία της ανακύκλωσης συσκευών και να τα μετατρέψει σε ενεργούς φορείς αλλαγής. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό, αν αναλογιστεί κανείς ότι σήμερα τα απόβλητα ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών αυξάνονται παγκοσμίως με ραγδαίους ρυθμούς (από 62 εκατ. τόνους το 2022 η εκτίμηση για το 2030 είναι 82 εκατ. τόνοι, δηλαδή αύξηση 33%i), επομένως η σωστή διαχείρισή τους αποτελεί ζήτημα προτεραιότητας ».