Εκπαιδευτικοί: «Άνθρακες» η επιστροφή δύο ενοικίων – Καταγγελίες για εμπόδια από την ΑΑΔΕ

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Σοβαρά εμπόδια στην επιστροφή δύο ενοικίων καταγγέλλει η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου, υποστηρίζοντας ότι εκπαιδευτικοί που εργάζονται στο νησί παραμένουν χωρίς την οικονομική ενίσχυση λόγω προβλημάτων με τις διαδικασίες της ΑΑΔΕ.

Χωρίς την επιστροφή των δύο ενοικίων καταγγέλλουν ότι παραμένουν εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Λήμνο, παρά τις κυβερνητικές εξαγγελίες για οικονομική ενίσχυση όσων εργάζονται σε νησιωτικές περιοχές χωρίς να διαθέτουν εκεί μόνιμη κατοικία. Η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου κάνει λόγο για σειρά γραφειοκρατικών εμποδίων που, όπως υποστηρίζει, καθιστούν εξαιρετικά δύσκολη την καταβολή των χρημάτων στους δικαιούχους.

Με ανακοίνωσή της, η Ένωση καταγγέλλει ότι εκπαιδευτικοί βρίσκονται αντιμέτωποι με προβλήματα κατά τη διαδικασία υποβολής των απαιτούμενων στοιχείων στην ΑΑΔΕ, ενώ δεν λαμβάνουν επαρκείς διευκρινίσεις από τις αρμόδιες υπηρεσίες. Παράλληλα, ζητά την άμεση καταβολή της ενίσχυσης, συνδέοντας το ζήτημα με τις δυσκολίες στέγασης που αντιμετωπίζουν όσοι καλούνται να εργαστούν μακριά από τον τόπο μόνιμης κατοικίας τους.

Τα εμπόδια στην ΑΑΔΕ που καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Σύμφωνα με την ΕΛΜΕ, εκπαιδευτικοί που επιχείρησαν να ολοκληρώσουν τη διαδικασία για την επιστροφή των δύο ενοικίων συνάντησαν διαφορετικά εμπόδια κατά την υποβολή των απαραίτητων δικαιολογητικών.

Ένα από τα προβλήματα που αναφέρονται αφορά την κατάθεση της απόδειξης πληρωμής του ενοικίου, η οποία, σύμφωνα με τις καταγγελίες, δεν γίνεται δεκτή λόγω ζητημάτων που σχετίζονται με το απόρρητο των προσωπικών στοιχείων του μισθωτή.

Επιπλέον, όπως υποστηρίζει η Ένωση, ζητείται η αναγραφή του αριθμού μισθωτηρίου στη δήλωση εισοδήματος, παρότι η συγκεκριμένη καταχώριση δεν ήταν υποχρεωτική.

Το πρόβλημα, σύμφωνα με την ανακοίνωση, επιτείνεται από το γεγονός ότι εκπαιδευτικοί που επιχείρησαν να υποβάλουν τροποποιητική δήλωση για να προσθέσουν τον αριθμό μισθωτηρίου διαπίστωσαν ότι η σχετική προθεσμία είχε λήξει τον Αύγουστο του 2026.

«Ούτε από το 1521 παίρνουμε απαντήσεις»

Η ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου επισημαίνει ότι οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην ηλεκτρονική διαδικασία, αλλά επεκτείνονται και στην αναζήτηση διευκρινίσεων από τις αρμόδιες υπηρεσίες.

Όπως καταγγέλλει, οι εκπαιδευτικοί που απευθύνονται στην τηλεφωνική γραμμή 1521 δεν λαμβάνουν τις αναγκαίες απαντήσεις για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που έχουν προκύψει.

Κατά την Ένωση, το αποτέλεσμα είναι πολλοί εκπαιδευτικοί που υπηρετούν στη Λήμνο να μην έχουν εισπράξει την προβλεπόμενη επιστροφή των δύο ενοικίων.

Μάλιστα, εκφράζει την εκτίμηση ότι, εφόσον εξακολουθήσουν να υφίστανται τα συγκεκριμένα εμπόδια, οι συνάδελφοί τους δεν θα μπορέσουν να λάβουν την οικονομική ενίσχυση.

«Άνθρακες ο θησαυρός» – Η καταγγελία για την επιστροφή ενοικίου

Με ιδιαίτερα αιχμηρή γλώσσα, η ΕΛΜΕ στρέφεται κατά της κυβέρνησης, υποστηρίζοντας ότι οι εξαγγελίες για επιστροφή δύο ενοικίων στους εκπαιδευτικούς των νησιών δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα που βιώνουν οι ενδιαφερόμενοι.

«Άνθρακες ο θησαυρός» αναφέρει χαρακτηριστικά, ασκώντας κριτική στην παρουσίαση του μέτρου ως οικονομικής στήριξης για όσους δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στον τόπο εργασίας τους.

Η Ένωση συνδέει την υπόθεση με το οξυμένο πρόβλημα στέγασης που αντιμετωπίζουν οι εκπαιδευτικοί στη Λήμνο και καταγγέλλει ότι, αντί να διευκολύνεται η πρόσβασή τους στην ενίσχυση, βρίσκονται αντιμέτωποι με διαδικαστικές δυσκολίες.

Στην ανακοίνωσή της χρησιμοποιεί τη φράση «Τέρμα πια η κοροϊδία», ζητώντας να αντιμετωπιστούν άμεσα τα προβλήματα που, σύμφωνα με τις καταγγελίες, εμποδίζουν την καταβολή των χρημάτων.

Τι ζητά η ΕΛΜΕ για τη στέγαση των εκπαιδευτικών

Βασικό αίτημα της ΕΛΜΕ Λήμνου – Αγίου Ευστρατίου είναι να καταβληθεί άμεσα η επιστροφή των δύο ενοικίων σε όλους τους εκπαιδευτικούς που εργάζονται στη Λήμνο και δεν διαθέτουν μόνιμη κατοικία στο νησί.

Η Ένωση ζητά η συγκεκριμένη οικονομική ενίσχυση να δοθεί χωρίς όρους και προϋποθέσεις, ώστε να μην αποκλείονται εκπαιδευτικοί εξαιτίας των προβλημάτων που καταγγέλλονται.

Παράλληλα, θέτει ευρύτερα αιτήματα για την αντιμετώπιση του στεγαστικού προβλήματος, ζητώντας την ανέγερση κατοικιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες των εκπαιδευτικών.

Μέχρι την υλοποίηση μιας τέτοιας λύσης, προτείνει τη χορήγηση επιδόματος στέγασης και την ενοικίαση ξενοδοχείων για τη διαμονή των εκπαιδευτικών.

Στα αιτήματά της περιλαμβάνεται, τέλος, η δωρεάν μετακίνηση του εκπαιδευτικού προσωπικού από και προς τις σχολικές μονάδες.

Με την παρέμβασή της, η ΕΛΜΕ επαναφέρει στο προσκήνιο τόσο τις δυσκολίες καταβολής της επιστροφής ενοικίου όσο και την ανάγκη ουσιαστικών μέτρων στήριξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν σε νησιωτικές περιοχές.