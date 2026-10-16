Επιστροφή ενοικίου: Στη Βουλή ο αποκλεισμός των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας

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Την άρση της εξαίρεσης των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) από το μέτρο επιστροφής ενοικίου ζητά ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Σταύρος Μιχαηλίδης.

Την ένταξη των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) στο μέτρο επιστροφής ενοικίου ζητά ο βουλευτής Χίου του ΠΑΣΟΚ – Κινήματος Αλλαγής, Σταύρος Μιχαηλίδης, με αναφορά που κατέθεσε στη Βουλή προς την υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη.

Στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής του παρέμβασης, ο κ. Μιχαηλίδης διαβιβάζει την επιστολή-ψήφισμα της ΟΛΜΕ, με ημερομηνία 4 Οκτωβρίου 2026, η οποία θέτει το ζήτημα του αποκλεισμού των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΣΔΕ από τους δικαιούχους της συγκεκριμένης οικονομικής ενίσχυσης.

Με την αναφορά του, ο βουλευτής διαβιβάζει την από 4 Οκτωβρίου 2026 επιστολή-ψήφισμα της ΟΛΜΕ, στην οποία αναδεικνύεται το ζήτημα της μη ένταξης των εκπαιδευτικών που υπηρετούν στα ΣΔΕ στους δικαιούχους του συγκεκριμένου μέτρου στήριξης.

Όπως επισημαίνεται, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας αποτελούν δημόσιες εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας, ενώ οι εκπαιδευτικοί που υπηρετούν σε αυτά είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, οι οποίοι έχουν αποσπαστεί στις συγκεκριμένες δομές.

Παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζουν τις ίδιες στεγαστικές ανάγκες και οικονομικές επιβαρύνσεις με τους συναδέλφους τους, σύμφωνα με την αναφορά, εξαιρούνται από την επιστροφή ενοικίου, με αποτέλεσμα να προκύπτει ζήτημα άνισης μεταχείρισης, ιδιαίτερα στις νησιωτικές περιοχές.

Ο Σταύρος Μιχαηλίδης υπογραμμίζει ότι η διαφοροποίηση αυτή δεν δικαιολογείται από τον σκοπό του μέτρου, θέτοντας μάλιστα το ερώτημα εάν πρόκειται για παράλειψη ή σκόπιμη αβλεψία.

Παράλληλα, ζητά από την υπουργό Παιδείας να ενημερώσει για τις ενέργειες του Υπουργείου και να προχωρήσει στην άμεση άρση της εξαίρεσης, ώστε οι εκπαιδευτικοί των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας να συμπεριληφθούν στους δικαιούχους της επιστροφής ενοικίου.

Η αναφορά

Προς: Την Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων κι Αθλητισμού, κα Σοφία Ζαχαράκη

Θέμα: «Αίτημα επανεξέτασης επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ)»

Αξιότιμη κα Υπουργέ,

Σας καταθέτω ως Αναφορά την από 04/10/2026 επιστολή ψηφίσματος της ΟΛΜΕ, με την οποία αναδεικνύεται η εξαίρεση των εκπαιδευτικών των Σχολείων Δεύτερης Ευκαιρίας (ΣΔΕ) από το μέτρο επιστροφής ενοικίου σε εκπαιδευτικούς Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που υπηρετούν στα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας.

Τα ΣΔΕ είναι δημόσιες εκπαιδευτικές δομές του Υπουργείου Παιδείας και παρέχουν τίτλο σπουδών ισότιμο με το απολυτήριο Γυμνασίου. Οι εκπαιδευτικοί τους είναι μόνιμοι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας ή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αποσπασμένοι σε αυτά, και επιβαρύνονται με κόστος στέγασης όπως οι συνάδελφοί τους στα άλλα σχολεία.

Η εξαίρεσή τους δεν δικαιολογείται ούτε από τον σκοπό ούτε από το πνεύμα του μέτρου και δημιουργεί άνιση μεταχείριση εκπαιδευτικών που αντιμετωπίζουν τα ίδια προβλήματα στο ίδιο νησί, με μόνη διαφορά τη δομή στην οποία υπηρετούν.

Πρόκειται για παράλειψη ή σκόπιμη αβλεψία;

Ζητώ να ενημερωθώ για τις ενέργειες του Υπουργείου και την άμεση άρση της εξαίρεσης για την καταβολή της επιστροφής ενοικίου στους εκπαιδευτικούς των ΣΔΕ.

Ο Αναφέρων Βουλευτής

Σταύρος Μιχαηλίδης

Βουλευτής Χίου

ΠΑΣΟΚ – Κίνημα Αλλαγής