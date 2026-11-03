Δωρεάν φοίτηση και διαμονή στις ΗΠΑ – Ποιοι δικαιούνται υποτροφία και πώς κάνουν αίτηση

Πίνακας περιεχομένων

Ανταλλαγή μαθητών: Δωρεάν φοίτηση και διαμονή στις ΗΠΑ – Ποιοι μπορούν να κάνουν αίτηση έως 12 Νοεμβρίου

Την ευκαιρία να περάσουν μία ολόκληρη σχολική χρονιά στις Ηνωμένες Πολιτείες, να φοιτήσουν σε αμερικανικό σχολείο και να ζήσουν με οικογένεια υποδοχής έχουν Έλληνες μαθητές μέσω του προγράμματος υποτροφιών FLEX Global 2027-2028.

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε μαθητές της Γ΄ Γυμνασίου και της Α΄ και Β΄ Λυκείου, προσφέροντας τη δυνατότητα να γνωρίσουν από κοντά το αμερικανικό εκπαιδευτικό σύστημα, να βελτιώσουν τις γλωσσικές τους δεξιότητες και να αποκτήσουν εμπειρίες σε ένα διαφορετικό πολιτισμικό περιβάλλον.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων λήγει στις 12 Νοεμβρίου 2026, γεγονός που σημαίνει ότι οι ενδιαφερόμενοι μαθητές έχουν περιορισμένο χρονικό περιθώριο για να δηλώσουν συμμετοχή.

Ποιοι μαθητές μπορούν να διεκδικήσουν υποτροφία

Σύμφωνα με τις προϋποθέσεις του προγράμματος, δικαίωμα συμμετοχής έχουν μαθητές που κατά το σχολικό έτος 2026-2027 φοιτούν στη Γ΄ Γυμνασίου ή στην Α΄ Λυκείου και πληρούν συγκεκριμένα ηλικιακά και εκπαιδευτικά κριτήρια.

Ειδικότερα, οι υποψήφιοι πρέπει:

– Να έχουν γεννηθεί από τις 15 Ιουλίου 2009 έως τις 15 Ιουλίου 2012.

– Να έχουν γενικό μέσο όρο βαθμολογίας τουλάχιστον «καλά».

– Να διαθέτουν γνώσεις αγγλικής γλώσσας.

– Να είναι Έλληνες πολίτες και να δικαιούνται διεθνές διαβατήριο.

– Να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης αμερικανικής βίζας.

Σημαντική διευκρίνιση αφορά τη συνέχιση της φοίτησης μετά την επιστροφή στην Ελλάδα. Όπως προβλέπεται στην ανακοίνωση, οι μαθητές που συμμετέχουν ενώ βρίσκονται στη Γ΄ Γυμνασίου θα συνεχίσουν στη Β΄ Λυκείου, ενώ όσοι συμμετέχουν από την Α΄ Λυκείου θα επιστρέψουν στη Γ΄ Λυκείου. Για τη συνέχιση της φοίτησής τους εφαρμόζονται οι σχετικές διατάξεις της υπουργικής απόφασης 102791/ΓΔ4/10.09.2024.

Πώς γίνονται οι αιτήσεις – Η διαδικασία επιλογής

Η επιλογή των υποτρόφων πραγματοποιείται μέσω δωρεάν διαγωνιστικής διαδικασίας, η οποία περιλαμβάνει τρεις διαδοχικές φάσεις.

Στην πρώτη φάση, οι μαθητές συμπληρώνουν ηλεκτρονική αίτηση στα αγγλικά, η οποία περιλαμβάνει προσωπικά στοιχεία, δικαιολογητικά, σύντομο τεστ αγγλικών και τρεις χρονομετρημένες εκθέσεις. Η αίτηση πρέπει να ολοκληρωθεί μέσα σε πέντε ημέρες από την έναρξή της και οπωσδήποτε έως τις 12 Νοεμβρίου 2026.

Στη δεύτερη φάση, οι υποψήφιοι λαμβάνουν ηλεκτρονικά οδηγίες για ένα επιπλέον τεστ αγγλικών διάρκειας 20 λεπτών. Ο σχετικός σύνδεσμος παραμένει ενεργός για 24 ώρες από την αποστολή του.

Στην τρίτη φάση προχωρούν μόνο όσοι επιλεγούν βάσει της επίδοσής τους στα προηγούμενα στάδια. Η τελική διαδικασία περιλαμβάνει εξετάσεις υπό επιτήρηση, εκθέσεις στα αγγλικά, νέο γλωσσικό τεστ, προσωπική συνέντευξη και συμπλήρωση της πλήρους αίτησης του προγράμματος.

Πού υποβάλλονται οι αιτήσεις

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω της επίσημης πλατφόρμας των American Councils:

Υποβολή αίτησης για τις υποτροφίες FLEX Global 2027-2028

Για τη συμμετοχή απαιτείται η δημιουργία προσωπικού λογαριασμού με τα στοιχεία του μαθητή. Η εγγραφή στην πλατφόρμα δεν ισοδυναμεί με ολοκληρωμένη αίτηση, καθώς οι υποψήφιοι πρέπει να συμπληρώσουν όλα τα απαιτούμενα πεδία και να προχωρήσουν στην οριστική υποβολή.

Το FLEX Global αποτελεί πρόγραμμα του Υπουργείου Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και υλοποιείται από τον οργανισμό American Councils for International Education.