Επίδομα παιδιού έως 3.000 ευρώ: Ποιοι το δικαιούνται – ποια είναι εισοδηματικά κριτήρια

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Tο ύψος της ενίσχυσης θα καθορίζεται βάσει του ετήσιου φορολογητέου οικογενειακού εισοδήματος, ενώ δικαιούχοι θα είναι γονείς που είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι της περιοχής για τουλάχιστον πέντε συνεχόμενα έτη.

Ο Δήμος Πλατανιά προχωρά στη θέσπιση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης για κάθε νέα γέννηση, με βασικό στόχο την υποστήριξη των οικογενειών και ιδιαίτερα των νέων γονέων, σε μια περίοδο κατά την οποία η υπογεννητικότητα αποτελεί μείζον κοινωνικό και δημογραφικό ζήτημα.

Όπως επισήμανε ο δήμαρχος Πλατανιά, Γιάννης Μαλανδράκης, η αντιμετώπιση της υπογεννητικότητας δεν μπορεί να επιτευχθεί μέσα από μεμονωμένες παρεμβάσεις, καθώς απαιτεί συνολική στρατηγική και αποτελεί πρωτίστως ευθύνη της εθνικής πολιτικής.

Στο πλαίσιο αυτό, αξιοποιώντας τις πρόσφατες νομοθετικές αλλαγές, ο Δήμος καθιερώνει το επίδομα γέννησης στο ανώτατο ποσό που προβλέπει η νομοθεσία, ενώ παράλληλα θέτει διευρυμένα εισοδηματικά κριτήρια, ώστε η ενίσχυση να καλύψει όσο το δυνατόν περισσότερα νοικοκυριά, με ιδιαίτερη έμφαση στα νέα ζευγάρια.

Το ύψος του βοηθήματος καθορίζεται ανάλογα με το συνολικό ετήσιο φορολογητέο οικογενειακό εισόδημα, ως εξής:

• 3.000 ευρώ για εισόδημα έως και 35.000 ευρώ.

• 2.000 ευρώ για εισόδημα από 35.000,01 έως και 45.000 ευρώ.

• 1.000 ευρώ για εισόδημα άνω των 45.000,01 ευρώ.

Για τον υπολογισμό του εισοδήματος εξαιρούνται τα προνοιακά επιδόματα, τα επιδόματα πολυτεκνίας, οι παροχές του ΟΠΕΚΑ και οι συναφείς ενισχύσεις.

Δικαιούχοι είναι οι γονείς οι οποίοι, κατά τη γέννηση του τέκνου, είναι δημότες και μόνιμοι κάτοικοι του Δήμου Πλατανιά επί πέντε (5) συνεχή έτη, τα οποία υπολογίζονται αναδρομικά από την ημερομηνία υποβολής της αίτησης και πληρούν τα προβλεπόμενα εισοδηματικά κριτήρια.

Το μέτρο αφορά αρχικά γεννήσεις από 29 Ιουνίου 2026 ( ημερομηνία ισχύος του νόμου) και εφεξής, με δυνατότητα επέκτασης σε προγενέστερες γεννήσεις, εφόσον το επιτρέψουν οι οικονομικές δυνατότητες του Δήμου και μετά την έγκριση της απόφασης του Δημοτικού Συμβουλίου.

Οι αιτήσεις θα υποβάλλονται στο Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Πλατανιά, στον Αλικιανό, συνοδευόμενες από τα απαιτούμενα δικαιολογητικά.

Η ημερομηνία έναρξης υποβολής των αιτήσεων, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και οι λεπτομέρειες της διαδικασίας θα γνωστοποιηθούν με νεότερη ανακοίνωση του Δήμου Πλατανιά, μετά την έγκριση της απόφασης του Δ.Σ, από την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Κρήτης και η οποία θα δημοσιευθεί στα τοπικά ΜΜΕ, θα αναρτηθεί στην επίσημη ιστοσελίδα του Δήμου και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσής του και θα κοινοποιηθεί με κάθε άλλο πρόσφορο μέσο, για την ευρύτερη δυνατή ενημέρωση των ενδιαφερομένων.