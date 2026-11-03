Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων: Ζητά περισσότερα χρήματα για εστίες και υποδομές – Το αίτημα για το στεγαστικό επίδομα

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Την αύξηση του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου για το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα από τις 30.000 στις 40.000 ευρώ ζήτησε η πρύτανης του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, Άννα Μπατιστάτου, κατά τη συνάντησή της με τον υφυπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Βλάση. Στο επίκεντρο βρέθηκαν επίσης οι φοιτητικές εστίες, η χρηματοδότηση και η στελέχωση του Ιδρύματος.

Στο επίκεντρο των συναντήσεων της πρυτανικής αρχής του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων με κυβερνητικά στελέχη βρέθηκαν η φοιτητική στέγαση, η χρηματοδότηση και οι ανάγκες στελέχωσης του Ιδρύματος, με την πρύτανη Άννα Μπατιστάτου να θέτει, μεταξύ άλλων, αίτημα αύξησης του οικογενειακού εισοδηματικού ορίου για τη χορήγηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος από τις 30.000 στις 40.000 ευρώ. Παράλληλα, παρουσίασε την πορεία ανακαίνισης των φοιτητικών κατοικιών, τα σχέδια για νέες εστίες και τις ανάγκες πρόσθετης οικονομικής ενίσχυσης του Πανεπιστημίου.

Κατά τη συνάντησή της με τον υφυπουργό Παιδείας, Κωνσταντίνο Βλάση, η πρύτανης αναφέρθηκε στην παράδοση 61 ανακαινισμένων και εξοπλισμένων δωματίων σε πρωτοετείς φοιτητές, στην ολοκλήρωση των εργασιών στο κτίριο Α΄ και στον σχεδιασμό κατασκευής νέου κτιρίου 100 κλινών μέσω της Περιφέρειας Ηπείρου. Παρουσιάστηκε επίσης η πρόταση για δημιουργία νέων φοιτητικών κατοικιών σε Ιωάννινα, Άρτα και Πρέβεζα μέσω ΣΔΙΤ, η οποία έχει υποβληθεί στο υπουργείο Παιδείας.

Στην ίδια συνάντηση τέθηκαν ζητήματα πρόσθετης χρηματοδότησης για την κάλυψη των αυξημένων ενεργειακών αναγκών και την αποκατάσταση ζημιών από τη χαλαζόπτωση, καθώς και η ανάγκη ενίσχυσης του διδακτικού και διοικητικού προσωπικού. Την ίδια ημέρα, η πρύτανης συναντήθηκε και με την υφυπουργό Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Έλενα Ράπτη, με την οποία συζήτησε τη στήριξη της οικογένειας, την ισότητα και τη δυνατότητα κοινών πρωτοβουλιών για την πρόληψη της έμφυλης και ενδοοικογενειακής βίας.