Βρεφονηπιακοί σταθμοί: Τι συμβαίνει με τις προσλήψεις νηπιαγωγών – Η υποχώρηση μετά τις σφοδρές αντιδράσεις

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Σύμφωνα με το ΦΕΚ προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης θέσεων ΠΕ Νηπιαγωγών και άλλων ειδικοτήτων στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, ενώ παρατείνει έως τις 30 Νοεμβρίου 2026 την προθεσμία σύστασης θέσεων προσωπικού και έως τις 15 Ιανουαρίου 2027 τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων.

Ύστερα από τις σφοδρές αντιδράσεις των εργαζομένων στους βρεφονηπιακούς σταθμούς, για διάταξη που προέβλεπε την κάλυψη των θέσεών τους από νηπιαγωγούς υπό προϋποθέσεις, ο νόμος του υπουργείου Υγείας, στον οποίο περιλαμβανόταν η ρύθμιση του Υπουργείου Εσωτερικών ψηφίστηκε χωρίς αυτή την αλλαγή αλλά με τη δυνατότητα δημιουργίας ξεχωριστών θέσεων νηπιαγωγών στους δημοτικούς βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Η επίμαχη ρύθμιση, η οποία θα επέτρεπε σε πτυχιούχους Νηπιαγωγούς με τριετή προϋπηρεσία να διεκδικούν θέσεις Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, αποσύρθηκε πριν από την τελική ψήφιση. Ωστόσο, στον νόμο που δημοσιεύτηκε στις 2 Νοεμβρίου προβλέπεται η δυνατότητα δημιουργίας αυτοτελών θέσεων ΠΕ Νηπιαγωγών σε Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές προβλέψεις, με ουσιαστική διαφορά ως προς τα επαγγελματικά δικαιώματα των εμπλεκόμενων κλάδων. Η πρώτη, που αποσύρθηκε, αφορούσε την πρόσβαση νηπιαγωγών σε θέσεις άλλης ειδικότητας. Η δεύτερη, που ψηφίστηκε, επιτρέπει τη σύσταση θέσεων της ίδιας της ειδικότητας ΠΕ Νηπιαγωγών σε συγκεκριμένες δημοτικές δομές.

Τι προβλέπει το ΦΕΚ για τους νηπιαγωγούς

Ειδικότερα, με το άρθρο 85 του νόμου 5351/2026, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Α΄ 178/2.11.2026, τροποποιούνται διατάξεις του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης σχετικά με τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Μία από τις βασικές αλλαγές είναι η επέκταση του πλαισίου σύστασης θέσεων τακτικού προσωπικού στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας (ΒΣΟΦ), οι οποίοι έχουν συσταθεί και λειτουργούν σε δήμους ή σε κοινωφελείς επιχειρήσεις τους.

Για τις συγκεκριμένες δομές προβλέπεται η δυνατότητα σύστασης θέσεων στις ακόλουθες ειδικότητες:

ΠΕ Νηπιαγωγών

ΠΕ Εργοθεραπείας

ΤΕ Εργοθεραπείας

ΔΕ Κοινωνικών Επιμελητών – Φροντιστών Παιδιών

ΔΕ Βοηθών Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας

Θα επηρεαστούν οι θέσεις των Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας;

Παρότι η νέα ρύθμιση διαχωρίζει τις ειδικότητες, παραμένει ένα ουσιαστικό ερώτημα σχετικά με τις μελλοντικές κινήσεις για την κάλυψη θέσεων στους παιδικούς σταθμούς.

Το άρθρο 85 επιτρέπει τη σύσταση θέσεων ΠΕ Νηπιαγωγών στους Βρεφονηπιακούς Σταθμούς Ολοκληρωμένης Φροντίδας, χωρίς όμως να περιλαμβάνει ειδική πρόβλεψη που να εγγυάται ότι ο αριθμός των θέσεων Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας θα παραμείνει ανεπηρέαστος.

Η διάταξη που προκάλεσε αντιδράσεις και τελικά αποσύρθηκε

Η συζήτηση για τη συμμετοχή των νηπιαγωγών στη στελέχωση των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών είχε ήδη προκαλέσει αντιδράσεις, εξαιτίας διαφορετικής πρόβλεψης που περιλαμβανόταν στην αρχική τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών.

Συγκεκριμένα, είχε προταθεί να μπορούν υποψήφιοι με τα τυπικά προσόντα του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών να συμμετέχουν σε διαδικασίες κάλυψης θέσεων ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, εφόσον διέθεταν τουλάχιστον 36 μήνες εμπειρίας σε δημόσιους ή ιδιωτικούς βρεφικούς, παιδικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς, στο αντικείμενο της θέσης.

Η αρχική πρόταση προέβλεπε επίσης την υποχρεωτική παρακολούθηση ειδικού προγράμματος επιμόρφωσης μετά την πρόσληψη των συγκεκριμένων υποψηφίων.

Η ρύθμιση προκάλεσε την αντίδραση της ΠΟΕ-ΟΤΑ και του Συλλόγου Παιδαγωγών Ελλάδας, οι οποίοι εξέφρασαν την αντίθεσή τους στη δυνατότητα πρόσβασης πτυχιούχων Νηπιαγωγών σε θέσεις που προορίζονται για διαφορετική ειδικότητα.

Οι εκπρόσωποι του κλάδου υποστήριξαν ότι η πρόβλεψη έθιγε τα επαγγελματικά δικαιώματα των Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας και δημιουργούσε συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, καθώς οι δύο ειδικότητες διαθέτουν διακριτά τυπικά προσόντα και επαγγελματικό αντικείμενο.

Αντιδράσεις εκφράστηκαν και από τον Πανελλήνιο Σύλλογο Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας (ΠΑ.ΣΥ.Π.Π.Π.Η.), ο οποίος ζήτησε την απόσυρση της συγκεκριμένης πρόβλεψης.

Στις 29 Οκτωβρίου έγινε γνωστό ότι η επίμαχη διάταξη αποσύρεται για περαιτέρω επεξεργασία. Σύμφωνα με τα σχετικά δημοσιεύματα, η υφυπουργός Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη ανακοίνωσε στη Βουλή ότι θα προηγηθεί περαιτέρω διαβούλευση με τους θεσμικούς και συνδικαλιστικούς φορείς.

Την απόσυρση επιβεβαίωσε με ανακοίνωσή του και ο Πανελλήνιος Σύλλογος Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, ενώ ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας εξέφρασε την ικανοποίησή του για την εξέλιξη, επαναφέροντας παράλληλα το αίτημα μονιμοποίησης των συμβασιούχων εργαζομένων στους παιδικούς σταθμούς.

Στο τελικό άρθρο 85 του νόμου 5351/2026 δεν περιλαμβάνεται η πρόβλεψη για συμμετοχή ΠΕ Νηπιαγωγών με 36 μήνες εμπειρίας σε διαδικασίες κάλυψης θέσεων ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Οι νέες προθεσμίες για τους δήμους

Πέρα από τις αλλαγές στις ειδικότητες προσωπικού, ο νέος νόμος μεταθέτει δύο σημαντικές προθεσμίες που αφορούν τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Η προθεσμία για τη σύσταση θέσεων τακτικού προσωπικού, μέσω των προβλεπόμενων οργανωτικών διαδικασιών, παρατείνεται έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, αντί της 15ης Οκτωβρίου 2026.

Παράλληλα, η προθεσμία που αφορά τη διαδικασία προγραμματισμού προσλήψεων μεταφέρεται στις 15 Ιανουαρίου 2027, αντί της 30ής Νοεμβρίου 2026.

Οι ημερομηνίες αυτές αφορούν τις υποχρεώσεις και τις ενέργειες των αρμόδιων φορέων. Δεν αποτελούν προθεσμίες υποβολής αιτήσεων από υποψηφίους για πρόσληψη.

Αλλαγές στα προσόντα και στην αναγνώριση προϋπηρεσίας

Με το ίδιο άρθρο τροποποιούνται και συγκεκριμένοι κανόνες σχετικά με τα προσόντα συμμετοχής στις διαδικασίες στελέχωσης.

Ειδικότερα, στα επικουρικά προσόντα που λογίζονται ως κύρια για την εφαρμογή του συγκεκριμένου νομοθετικού πλαισίου προστίθενται ρητά τα Α΄ και Β΄ επικουρικά προσόντα της ειδικότητας ΔΕ Οδηγών.

Η διάταξη συμπληρώνει το ήδη προβλεπόμενο πλαίσιο για τα επικουρικά προσόντα των ειδικοτήτων ΔΕ Μαγείρων και ΔΕ Βοηθών Βρεφονηπιοκόμων.

Επιπλέον, προβλέπεται ότι η προηγούμενη απασχόληση σε παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς με την ειδικότητα ΥΕ Γενικών Καθηκόντων αναγνωρίζεται ως απασχόληση στο αντικείμενο της θέσης για υποψηφίους που διεκδικούν θέσεις ΥΕ Προσωπικού Καθαριότητας Εσωτερικών Χώρων, σύμφωνα με τους όρους της διάταξης.

Το νομοθετικό πλαίσιο περιλαμβάνει ακόμη προβλέψεις για την αναγνώριση απασχόλησης στο πρόγραμμα «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» ως μοριοδοτούμενου κριτηρίου, καθώς και για τη σύσταση θέσεων από δήμους που λειτουργούν αντίστοιχες δομές μέσω Αστικών Μη Κερδοσκοπικών Εταιρειών στις οποίες συμμετέχουν κατά πλειοψηφία.

Οι τελευταίες προβλέψεις αποτελούν μέρος του ήδη διαμορφωμένου πλαισίου και δεν θεσπίζονται για πρώτη φορά με τον συγκεκριμένο νόμο.

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