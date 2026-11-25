Επίδομα 1.000 ευρώ και -80% στα δημοτικά τέλη – Ένας ακόμα απομακρυσμένος δήμος στηρίζει τους νέους γονείς

Πίνακας περιεχομένων

Ο Δήμος θα χορηγεί εφάπαξ επίδομα 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί εντός του 2027, υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Δύο νέα μέτρα οικονομικής στήριξης για τις οικογένειες και τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες δρομολογεί ο Δήμος Μυτιλήνης για το 2027. Πρόκειται για τη χορήγηση εφάπαξ επιδόματος 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί μέσα στο έτος, καθώς και για τη μείωση κατά 80% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού για πέντε κατηγορίες δικαιούχων.

Οι σχετικές αποφάσεις εγκρίθηκαν ομόφωνα από το Δημοτικό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίαση της Δευτέρας 23 Νοεμβρίου 2026, με στόχο την ενίσχυση των νέων οικογενειών και την ελάφρυνση του οικογενειακού προϋπολογισμού των οικονομικά ευάλωτων νοικοκυριών.

Η εφαρμογή των δύο μέτρων ξεκινά την 1η Ιανουαρίου 2027, με τους ενδιαφερόμενους να πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια και προϋποθέσεις.

Οι προϋποθέσεις για τους δικαιούχους

Το πρώτο μέτρο αφορά τη χορήγηση εφάπαξ οικονομικής ενίσχυσης ύψους 1.000 ευρώ για κάθε παιδί που θα γεννηθεί από την 1η Ιανουαρίου έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027.

Στόχος της δημοτικής αρχής είναι η κάλυψη μέρους των πρώτων εξόδων που συνεπάγεται η γέννηση ενός παιδιού, σε μια περίοδο αυξημένου κόστους διαβίωσης.

Για τη χορήγηση του επιδόματος προβλέπονται συγκεκριμένα εισοδηματικά, περιουσιακά και δημοτικά κριτήρια, μεταξύ των οποίων:

Η εγγραφή των δικαιούχων στα δημοτολόγια του Δήμου Μυτιλήνης.

Η μόνιμη κατοικία στην περιοχή για συγκεκριμένο χρονικό διάστημα πριν από τη γέννηση του παιδιού.

Η πλήρωση των προβλεπόμενων εισοδηματικών και περιουσιακών προϋποθέσεων.

Κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Δημοτικού Συμβουλίου, η αντιπολίτευση διατύπωσε παρατηρήσεις σχετικά με ορισμένα από τα κριτήρια χορήγησης του επιδόματος, ενώ τέθηκε και το ενδεχόμενο αύξησης του ποσού της οικονομικής ενίσχυσης.

Τελικά, η πρόταση για τη χορήγηση 1.000 ευρώ ανά νεογέννητο εγκρίθηκε ομόφωνα.

Οι πέντε κατηγορίες δικαιούχων

Η δεύτερη απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου προβλέπει μείωση κατά 80% των δημοτικών τελών καθαριότητας και φωτισμού, με ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2027.

Δικαιούχοι της οικονομικής ελάφρυνσης είναι οι εξής πέντε κατηγορίες πολιτών:

Δικαιούχοι του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Άτομα με ποσοστό αναπηρίας 67% και άνω.

Πολύτεκνες οικογένειες.

Τρίτεκνες οικογένειες.

Μονογονεϊκές οικογένειες.

Η έκπτωση θα αφορά αποκλειστικά την κύρια κατοικία των δικαιούχων, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση για την ένταξη στο μέτρο αποτελεί η πλήρωση των εισοδηματικών κριτηρίων που προβλέπονται για κάθε κατηγορία.

Πιλοτική εφαρμογή των δύο μέτρων από το 2027

Ο αντιδήμαρχος Οικονομικών του Δήμου Μυτιλήνης, Παναγιώτης Καρέκος, χαρακτήρισε πιλοτικά τα δύο μέτρα, επισημαίνοντας ότι ο Δήμος επιχειρεί να αξιοποιήσει τις δυνατότητες που παρέχει το νέο θεσμικό πλαίσιο για την οικονομική ενίσχυση των οικογενειών και των ευάλωτων δημοτών.

Με την ομόφωνη έγκριση των δύο αποφάσεων από το Δημοτικό Συμβούλιο, ανοίγει ο δρόμος για την εφαρμογή τους από τη νέα χρονιά.