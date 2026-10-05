ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές την Τρίτη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων

Συνεχίζεται δίχως τέλος η ταλαιπωρία μαθητών και εκπαιδευτικών στο σχολικό συγκρότημα της Γκράβας καθώς παρά της διαβεβαιώσεις των ειδικών η οσμή αερίου συνεχίστηκε και την Δευτέρα. Μετά από κινητοποιήσεις και έντονες συζητήσεις με τους αρμόδιους φορείς ο Δήμος Αθηναίων αποφάσισε να κλείσει την παροχή φυσικού αερίου λόγω της ύποπτης οσμής.