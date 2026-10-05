ΕΦΚΑ: Ποιες υπηρεσίες θα είναι κλειστές την Τρίτη – Κλιμάκωση των κινητοποιήσεων
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Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24ωρη ή και 48ωρη απεργία.
Σε πανελλαδική στάση εργασίας αυριο, Τρίτη, από τις 12 το μεσημέρι έως και την λήξη του ωραρίου, προχωρούν οι εργαζόμενοι στον ΕΦΚΑ.
Παράλληλα,θα πραγματοποιήσουν συγκέντρωση στη μία το μεσημέρι έξω από τα γραφεία της Διοίκησης του e-ΕΦΚΑ στην Αθήνα (Ακαδημίας 22), και στα υποκαταστήματα του Φορέα σε ολόκληρη τη χώρα.
Οι συνδικαλιστικοί εκπρόσωποι των εργαζομένων, προειδοποιούν για κλιμάκωση των κινητοποιήσεων με 24ωρη ή και 48ωρη απεργία.
Οι εργαζόμενοι,απαιτούν την άμεση και ουσιαστική επίλυση των σοβαρών προβλημάτων που έχουν παρουσιαστεί στις νέες εφαρμογές του πληροφοριακού συστήματος του ΕΦΚΑ, καθώς και την αντιμετώπιση των εργασιακού και οργανωτικού χαρακτήρα ζητημάτων, υπογραμμίζοντας ότι “οι αντοχές και οι ανοχές έχουν εξαντληθεί”.
Ειδικότερα, οι εργαζόμενοι στον μεγαλύτερο ασφαλιστικό φορέα της χώρας, διεκδικούν:
- Να ενισχυθεί ο ΕΦΚΑ με εκατοντάδες νέες προσλήψεις, καθώς οι πιο πολλές υπηρεσίες του σήμερα βρίσκονται στα όρια της λειτουργικής κατάρρευσης.
- Να αντιμετωπιστεί οριστικά η κατάσταση ασάφειας που επικρατεί σήμερα σε πολλές υπηρεσιακές μονάδες του ΕΦΚΑ με την λειτουργία των ραντεβού και να τροποποιηθεί ο απαράδεκτα χαμηλός χρόνος του πεντάλεπτου για την ολοκλήρωση κάθε ραντεβού.
- Να υλοποιηθούν τα μέτρα για την ασφάλεια στους χώρους δουλειάς, για τους εργαζόμενους και τους παριστάμενους στον χώρο συμπολίτες μας, με την πρόσληψη μόνιμου προσωπικού φύλαξης, ενίσχυση του προσωπικού ασφαλείας στις υπηρεσίες που δέχονται μεγάλη πίεση, με τοποθέτηση σκάνερ αναγνώρισης μεταλλικών αντικειμένων και ταυτόχρονα με την εφαρμογή ΠΑΝΤΟΥ των οδηγιών για την καταγραφή των στοιχείων ταυτότητας των πολιτών που εισέρχονται στις υπηρεσιακές μονάδες του φορέα.
- Να ενισχυθεί άμεσα με προσωπικό η υπηρεσία Helpdesk, έτσι ώστε να είναι σε θέση να παρέχει σε άμεσο χρόνο ουσιαστικές λύσεις στα υπηρεσιακά προβλήματα που καθημερινά ανακύπτουν.
- Να υπάρξει η νομοθετική τροποποίηση που απαιτείται για την καθιέρωση μιας μέρας χωρίς κοινό για όλες τις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ (με προτεινόμενη μέρα την Τετάρτη), ώστε να διεκπεραιωθεί το τεράστιο στοκ αιτημάτων που συσσωρεύεται καθημερινά.
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