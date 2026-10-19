«Παραλύει» η Χίος για το κλείσιμο του αεροδρομίου – Αντιδράσεις και από την πανεπιστημιακή κοινότητα

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Με μια μεγάλη συγκέντρωση στην πλατεία Νικολάου Πλαστήρα αντέδρασαν οι κάτοικοι της Χίου, στην ανακοίνωση για το κλείσιμο του αεροδρομίου για ένα τετράμηνο, από τις 15 Νοεμβρίου, χωρίς να έχει προηγηθεί ανακοίνωση, μέτρων αναπλήρωσης του συγκοινωνιακού κενού.

«Μας πνίγει το δίκιο» είπε ο πρόεδρος του Επιμελητηρίου Π. Λεγάτος, ζητώντας επιτάχυνση εργασιών και πυκνότερες ακτοπλοϊκες συγκοινωνίες, σύμφωνα με το alithia.gr.

«Δώστε λύση, θα μας βρίσκετε συνέχεια στην πλατεία», είπε στον χαιρετισμό του ο Δήμαρχος Χίου Γ. Μαλαφής, ενώ από την Περιφέρεια Β. Αιγαίου ο αντιπεριφερειάρχης Χρυσόστομος Χατζηκυριαζής επεσήμανε ότι η κυβέρνηση οφείλει να ακούσει το αίτημα της Χίου.

Γίνεται κλείσιμο χωρίς να έχει δει κανείς τα ιδιαίτερα προβλήματα, που θα δημιουργηθούν στον τομέα υγείας, είπε ο Πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Γιάννης Γεωργιάδης.

Έντονη ανησυχία για τις επιπτώσεις ενδεχόμενης πρόωρης διακοπής της λειτουργίας του αεροδρομίου «Όμηρος» εξέφρασαν και οι δύο Κοσμήτορες της Πανεπιστημιακής Μονάδας Χίου, καθώς το ενδεχόμενο αυτό συμπίπτει με τις χειμερινές τελετές ορκωμοσίας των φοιτητών και την αυξημένη ταξιδιωτική κίνηση της εορταστικής περιόδου.

Με ανακοίνωσή τους, ζητούν να τηρηθεί, εφόσον είναι τεχνικά εφικτό, ο αρχικός προγραμματισμός των εργασιών επέκτασης, καθώς και να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση και πρόβλεψη εναλλακτικών λύσεων για τις μετακινήσεις από και προς το νησί.

Αναλυτικά η ανακοίνωση

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Χίου εκφράζει την έντονη ανησυχία της σχετικά με το ενδεχόμενο πλήρους διακοπής της λειτουργίας του Αεροδρομίου Χίου «Όμηρος» σε χρόνο προγενέστερο της αρχικά προγραμματισμένης ημερομηνίας, στο πλαίσιο των εργασιών επέκτασής του.

Μια τέτοια εξέλιξη αναμένεται να προκαλέσει σημαντική αναστάτωση στην ομαλή λειτουργία της Πανεπιστημιακής Μονάδας της Χίου, δημιουργώντας σοβαρές δυσκολίες στις μετακινήσεις από και προς τη Χίο, των φοιτητών και φοιτητριών, των οικογενειών και λοιπών συγγενών, καθώς και των μελών της ακαδημαϊκής κοινότητας.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η χρονική συγκυρία, καθώς κατά τους μήνες Νοέμβριο και Δεκέμβριο πραγματοποιούνται οι χειμερινές τελετές καθομολόγησης των Τμημάτων μας, γεγονός που συνεπάγεται αυξημένες μετακινήσεις αποφοίτων, συγγενών και προσκεκλημένων προς το νησί. Επιπλέον, δεδομένου ότι οι ημερομηνίες των τελετών καθομολόγησης έχουν οριστεί εδώ και αρκετό χρονικό διάστημα, η πλειονότητα των ενδιαφερομένων έχει ήδη προβεί στον προγραμματισμό και στη διευθέτηση των απαραίτητων ζητημάτων που αφορούν τη μετάβαση και τη διαμονή τους στη Χίο (κρατήσεις αεροπορικών εισιτηρίων και καταλυμάτων, ενοικιάσεις οχημάτων κ.λπ.). Ως εκ τούτου, ενδεχόμενη πρόωρη και ξαφνική διακοπή της αεροπορικής σύνδεσης θα δημιουργήσει σοβαρές δυσχέρειες στον προγραμματισμό των μετακινήσεών τους, θέτοντας εν αμφιβόλω τη δυνατότητα της έγκαιρης και απρόσκοπτης παρουσίας τους στις τελετές και προκαλώντας πρόσθετη οικονομική επιβάρυνση, έντονη ταλαιπωρία και μεγάλη αναστάτωση. Τα ανωτέρω προβλήματα αναμένεται να ενταθούν περαιτέρω εν όψει της εορταστικής περιόδου των Χριστουγέννων, κατά την οποία αυξάνονται οι μετακινήσεις, καθιστώντας ακόμη πιο επιτακτική την ανάγκη διατήρησης της αεροπορικής σύνδεσης.

Αναγνωρίζοντας τη σημασία των έργων αναβάθμισης του αεροδρομίου, θεωρούμε απαραίτητο ο σχεδιασμός και η υλοποίησή τους να λαμβάνουν υπόψη τις ιδιαίτερες ανάγκες της νησιωτικότητας, τη διασφάλιση της απρόσκοπτης μετακίνησης των πολιτών και την ομαλή λειτουργία των ακαδημαϊκών δραστηριοτήτων.

Για τους λόγους αυτούς, ζητούμε να καταβληθεί κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να μην υπάρξει πρόωρη διακοπή της λειτουργίας του Αεροδρομίου Χίου «Όμηρος» και να τηρηθεί, στο βαθμό που είναι τεχνικά εφικτό, ο αρχικά προβλεπόμενος προγραμματισμός. Σε κάθε περίπτωση, είναι αναγκαίο να υπάρξει έγκαιρη ενημέρωση με συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα και αποτελεσματικός συντονισμός των αρμόδιων φορέων, με πρόβλεψη κατάλληλων εναλλακτικών λύσεων για την εξυπηρέτηση των μετακινήσεων από και προς τη Χίο.

Η Πανεπιστημιακή Κοινότητα της Χίου προσβλέπει στην υπεύθυνη αντιμετώπιση του ζητήματος και στην εξεύρεση λύσης που θα περιορίσει στο ελάχιστο τις επιπτώσεις στην ακαδημαϊκή ζωή του νησιού και στην τοπική κοινωνία.