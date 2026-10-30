Σχολεία: Καθημερινές στάσεις εργασίας εκπαιδευτικών όλο τον Νοέμβριο

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Σε νέο κύκλο καθημερινών στάσεων εργασίας προχωρούν οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης τον Νοέμβριο, με τη ΔΟΕ και την ΟΛΜΕ να ανακοινώνουν κινητοποιήσεις από τις 2 έως και τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Στο επίκεντρο βρίσκονται η αξιολόγηση των εκπαιδευτικών και η ανάθεση υποχρεωτικών υπερωριών, μέσω των οποίων επιχειρείται η κάλυψη των κενών στα σχολεία.

Οι δύο εκπαιδευτικές Ομοσπονδίες προχωρούν σε κυλιόμενες στάσεις εργασίας, με διαφορετική διάρκεια και τρόπο εφαρμογής για δασκάλους και καθηγητές, επιδιώκοντας να εξασφαλίσουν συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις.

Οι αποφάσεις αφορούν το σύνολο του Νοεμβρίου, με τις στάσεις εργασίας να ξεκινούν τη Δευτέρα 2 Νοεμβρίου και να ολοκληρώνονται τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου.

ΟΛΜΕ: Τρίωρες στάσεις εργασίας για την αξιολόγηση

Το Διοικητικό Συμβούλιο της ΟΛΜΕ, προκηρύσσει τρίωρες στάσεις εργασίας για την πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια του εργασιακού ωραρίου.

Οι κινητοποιήσεις εντάσσονται στο πλαίσιο της αντίθεσης της Ομοσπονδίας στην εφαρμογή του νόμου 4823/2021 και ειδικότερα στις διαδικασίες αξιολόγησης που περιλαμβάνουν, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση της διδασκαλίας από αξιολογητές.

Παράλληλα, η ΟΛΜΕ έχει αποφασίσει την προκήρυξη πανελλαδικών κυλιόμενων μονόωρων στάσεων εργασίας για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Με τον τρόπο αυτό επιδιώκει να καλύψει συνδικαλιστικά τους καθηγητές που αντιδρούν στην ανάθεση πρόσθετων διδακτικών ωρών, οι οποίες χρησιμοποιούνται για την αντιμετώπιση των ελλείψεων εκπαιδευτικού προσωπικού.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την αντίθεσή της στην πρακτική κάλυψης των κενών μέσω της επιβάρυνσης των ήδη υπηρετούντων εκπαιδευτικών με επιπλέον ώρες διδασκαλίας.

ΔΟΕ: Καθημερινές μονόωρες στάσεις εργασίας

Αντίστοιχες κινητοποιήσεις έχει προκηρύξει και η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας, η οποία προβλέπει καθημερινές στάσεις εργασίας διάρκειας μίας ώρας, καθ’ όλη τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

Οι εκπαιδευτικοί της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης μπορούν να κάνουν χρήση των στάσεων αυτών στο πλαίσιο της αντίθεσης στην εφαρμογή του νόμου 4823/2021 και της υπουργικής απόφασης 9950/ΓΔ5, που δημοσιεύθηκε στο ΦΕΚ 388/27-1-2023.

Η συγκεκριμένη υπουργική απόφαση ρυθμίζει τα ειδικότερα ζητήματα που αφορούν την αξιολόγηση των εκπαιδευτικών, καθώς και των μελών του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού στην Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Στις περιπτώσεις όπου απαιτείται η χρήση περισσότερων ωρών στάσης εργασίας, η ΔΟΕ καλεί τους κατά τόπους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (ΣΕΠΕ) να λαμβάνουν συμπληρωματικές αποφάσεις, ώστε να εξασφαλίζεται η πλήρης συνδικαλιστική κάλυψη των συναδέλφων τους.

Τι προβλέπεται για τις υποχρεωτικές υπερωρίες

Ξεχωριστή πρόβλεψη υπάρχει για τους εκπαιδευτικούς στους οποίους ανατίθενται υποχρεωτικές υπερωρίες.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση της ΔΟΕ, έχουν προκηρυχθεί συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας για το διάστημα από τις 2 έως τις 30 Νοεμβρίου 2026, οι οποίες καλύπτουν τις ώρες των υποχρεωτικών υπερωριών.

Η χρήση τους συνδέεται με το ωράριο κάθε εκπαιδευτικού και τις συγκεκριμένες πρόσθετες διδακτικές ώρες που του έχουν ανατεθεί.

Αντίστοιχα, η ΟΛΜΕ προβλέπει κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας για τους καθηγητές που καλούνται να πραγματοποιήσουν υποχρεωτικές υπερωρίες.

Στόχος των σχετικών αποφάσεων είναι να παρέχεται συνδικαλιστική κάλυψη στους εκπαιδευτικούς που επιλέγουν να μη συμμετάσχουν στις πρόσθετες διδακτικές ώρες μέσω των προκηρυγμένων κινητοποιήσεων.

Το πρόγραμμα των στάσεων εργασίας τον Νοέμβριο

Οι κινητοποιήσεις έχουν προγραμματιστεί για το διάστημα 2–30 Νοεμβρίου 2026, με τις ακόλουθες προβλέψεις:

ΟΛΜΕ – Αξιολόγηση: Τρίωρες στάσεις εργασίας στην πρώτη ή τη δεύτερη βάρδια.

ΟΛΜΕ – Υποχρεωτικές υπερωρίες: Πανελλαδικές κυλιόμενες μονόωρες στάσεις εργασίας.

ΔΟΕ – Αξιολόγηση: Καθημερινές μονόωρες στάσεις εργασίας κατά τη διάρκεια του σχολικού προγράμματος.

ΔΟΕ – Υποχρεωτικές υπερωρίες: Συνεχείς πανελλαδικές στάσεις εργασίας για τις ώρες που ανατίθενται ως υποχρεωτικές υπερωρίες, ανάλογα με το ωράριο κάθε εκπαιδευτικού.

Οι αποφάσεις των δύο Ομοσπονδιών αφορούν την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και εντάσσονται στη συνέχιση των συνδικαλιστικών κινητοποιήσεων για την αξιολόγηση και τον τρόπο αντιμετώπισης των εκπαιδευτικών κενών.

Οι στάσεις εργασίας δεν συνεπάγονται αυτομάτως αναστολή λειτουργίας όλων των σχολείων, καθώς η επίδρασή τους στο ημερήσιο πρόγραμμα εξαρτάται από τη συμμετοχή των εκπαιδευτικών και τις ώρες κατά τις οποίες πραγματοποιούνται.