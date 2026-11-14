Τι αλλάζει με τις ψηφιακές αιτήσεις συνταξιοδότησης για τους εκπαιδευτικούς – Τα βήματα και οι παγίδες

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Η διαδικασία πραγματοποιείται μέσω της ιστοσελίδας του φορέα με κωδικούς TAXISnet, ενώ για την οριστική υποβολή απαιτείται να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής σχέσης.

Σε πλήρως ψηφιακή διαδικασία περνούν οι αιτήσεις συνταξιοδότησης και εφάπαξ παροχής των δημοσίων υπαλλήλων, καθώς ο e-ΕΦΚΑ θέτει σε λειτουργία νέα ηλεκτρονική υπηρεσία μέσω του Νέου Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος (ΟΠΣ).

Οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους ηλεκτρονικά με κωδικούς TAXISnet, ακολουθώντας συγκεκριμένα βήματα, ενώ απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχει προηγηθεί η λύση της υπαλληλικής τους σχέσης.

Υπενθυμίζεται ότι στην απόλυση λόγω ορίου ηλικίας η υπαλληλική σχέση λύεται στις 30 Ιουνίου και στην παραίτηση (με αίτηση που υποβάλλεται τον Φεβρουάριο) στις 31 Αυγούστου κάθε έτους. Ο εκπαιδευτικός θα πρέπει να εκτυπώσει τις ηλεκτρονικές αιτήσεις και να τις καταθέσει στην υπηρεσία (Δ/νση Α-θμιας ή Β/θμιας Εκπ/σης) με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά προκειμένου συμπληρωθεί το e-ΔΑΥΚ και να σταλεί στα ταμεία.

Ωστόσο, ο εκπαιδευτικός μπορεί να συμπληρώνει νωρίτερα τις αιτήσεις του και να τις αποθηκεύει προσωρινά μέχρι την οριστικοποίησή τους. Έτσι θα υπάρχει η δυνατότητα περαιτέρω ελέγχου και διορθώσεων, αν εντοπιστούν λάθη.

Η νέα διαδικασία στοχεύει στη μείωση της γραφειοκρατίας και στην ταχύτερη διεκπεραίωση των συνταξιοδοτικών αιτημάτων.

Για την οριστική υποβολή της ηλεκτρονικής αίτησης απαραίτητη είναι η προηγούμενη λύση της υπαλληλικής σχέσης, λόγω παραίτησης, ορίου ηλικίας, σωματικής ανικανότητας, αποστρατείας κ.λπ.

Τα βήματα υποβολής

Είσοδος στον ιστότοπο του e-ΕΦΚΑ: www.e-efka.gov.gr.

Ταυτοποίηση με τους προσωπικούς κωδικούς TAXISnet.

Επιλογή της διαδρομής: Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες ⮕ Δημόσιοι Υπάλληλοι & Ν.Π.Δ.Δ. ⮕ Ηλεκτρονική Υπηρεσία (Δημόσιο) Υποβολής

Αίτησης Συνταξιοδότησης και Εφάπαξ Παροχής ⮕ Είσοδος στην υπηρεσία.

Επιλογή του κατάλληλου τύπου αίτησης.

Η ηλεκτρονική υποβολή αιτήσεων συνταξιοδότησης λόγω γήρατος (παραίτηση, απόλυση λόγω σωματικής ανικανότητας, απόλυση λόγω ορίου ηλικίας, απόλυση λόγω πειθαρχικού/καταδίκης, αποστρατεία) αφορά τις ακόλουθες παροχές:

Κύρια σύνταξη (e-ΕΦΚΑ)

Επικουρική σύνταξη (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων –Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Εφάπαξ παροχή (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων – Τ.Π.Δ.Υ.)

Παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (Μ.Τ.Π.Υ.).

Από τη Δευτέρα 9 Νοεμβρίου έχει ήδη ενεργοποιηθεί η ηλεκτρονική υποβολή συνταξιοδότησης λόγω θανάτου ασφαλισμένου, η οποία αφορά τις ακόλουθες παροχές:

Κύρια σύνταξη (e-ΕΦΚΑ) αιτήσεων

Επικουρική σύνταξη (Ταμείο Επικουρικής Ασφάλισης Δημοσίων Υπαλλήλων –Τ.Ε.Α.Δ.Υ.)

Εφάπαξ παροχή (Ταμείο Πρόνοιας Δημοσίων Υπαλλήλων– Τ.Π.Δ.Υ.)

Παροχές του Μετοχικού Ταμείου Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ).

Τι να προσέξετε

Αν κατά την υποβολή διαπιστωθεί αδυναμία ταυτοποίησης των προσωπικών στοιχείων, οι ασφαλισμένοι υποχρεούνται να τα επικαιροποιήσουν:

Ηλεκτρονικά, στο Μητρώο ΑΜΚΑ-ΕΜΑΕΣ (Αριθμός Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης – Εθνικό Μητρώο Ασφαλισμένων Εργαζομένων και Συνταξιούχων) και στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (Ε.Μ.Επ.).

Εναλλακτικά, εντός προθεσμίας 15 ημερών, στο Τμήμα Μητρώου της Τοπικής Διεύθυνσης του e-ΕΦΚΑ του τόπου κατοικίας, προσκομίζοντας την εκτυπωμένη προεπισκόπηση της αίτησης.

Η πλειοψηφία των εκπαιδευτικών θα πρέπει να συμπληρώσουν και να υποβάλουν τέσσερις αιτήσεις, χωριστά για κάθε ταμείο για το οποίο γίνονταν κρατήσεις όσο ήταν ενεργοί και θα έχουν απολαβές ως συνταξιούχοι.

Η αίτηση συνταξιοδότησης δεν πρέπει να συγχέεται με την αίτηση παραίτησης που υποβάλλεται κατά το πρώτο δεκαήμερο Φεβρουαρίου κάθε έτους στην υπηρεσία τους.

Τα επόμενα στάδια

Μετά την ηλεκτρονική υποβολή:

Ο αιτών εκτυπώνει το αποδεικτικό υποβολής και το καταθέτει στην αρμόδια Διεύθυνση Προσωπικού/Διοικητικού του φορέα από τον οποίο αποχωρεί.

Η αρμόδια υπηρεσία συμπληρώνει το e-ΔΑΥΚ/ΔΑΥΚ (Δελτίο Ατομικής και Υπηρεσιακής Κατάστασης) ή το Πιστοποιητικό Υπηρεσιακών Μεταβολών.

Η υπηρεσία διαβιβάζει την αίτηση, με τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και υπηρεσιακά έγγραφα, στον αρμόδιο φορέα:

e-ΕΦΚΑ, για τις υπηρεσίες που υπάγονται στη Γενική Διεύθυνση Συντάξεων Δημοσίου Τομέα (Φιλελλήνων 13-15, Τ.Κ. 10557, Αθήνα).

Μετοχικό Ταμείο Πολιτικών Υπαλλήλων (ΜΤΠΥ) (Λυκούργου 12, Τ.Κ. 10551, Αθήνα), κατά περίπτωση.

Για κάθε αίτηση αποστέλλεται το αντίστοιχο αντίγραφο του ΔΑΥΚ ή το προβλεπόμενο υπηρεσιακό έγγραφο, ώστε να ολοκληρωθεί η εξέταση του αιτήματος και να εκδοθεί η συνταξιοδοτική απόφαση ή άλλη προβλεπόμενη πράξη.