Πληρωμές έως 23 Οκτωβρίου: Ποιοι θα μοιραστούν 71,78 εκατ. ευρώ από e-ΕΦΚΑ και ΔΥΠΑ
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Σε 83.420 δικαιούχους θα καταβληθούν συνολικά 71,78 εκατ. ευρώ από τον e-ΕΦΚΑ και τη ΔΥΠΑ έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου, για επιδόματα, εφάπαξ, παροχές μητρότητας και επιδοτούμενα προγράμματα απασχόλησης.
Συνολικά 71,78 εκατ. ευρώ θα καταβληθούν έως την Παρασκευή 23 Οκτωβρίου σε 83.420 δικαιούχους από τον e-ΕΦΚΑκαι τη ΔΥΠΑ, για επιδόματα, εφάπαξ, παροχές μητρότητας και προγράμματα απασχόλησης.
Ειδικότερα, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης σε ανακοίνωσή του:
Από τον e-ΕΦΚΑ:
- Στις 21 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 15.200.000 ευρώ σε 30.300 δικαιούχους για παροχές (επιδόματα μητρότητας, ασθένειας, ατυχήματος και έξοδα κηδείας).
- Από τις 19 Οκτωβρίου έως τις 23 Οκτωβρίου θα καταβληθούν 16.500.000 ευρώ σε 800 δικαιούχους για πληρωμές εφάπαξ.
Από τη ΔΥΠΑ θα καταβληθούν:
- 20.000.000 ευρώ σε 33.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών επιδομάτων.
- 1.000.000 ευρώ σε 1.200 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.
- 19.000.000 ευρώ σε 18.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης.
- 80.000 ευρώ σε 120 δικαιούχους για προγράμματα κοινωφελούς χαρακτήρα.
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Στην Κατηγορία: ΕΠΙΔΟΜΑΤΑ - ΠΑΡΟΧΕΣ