Πολυτεχνείο 2026: Κάλεσμα φοιτητικών συλλόγων για μαζική συμμετοχή στην πορεία

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Με κεντρικό σύνθημα «Μέσα από τους αγώνες τιμάμε το Πολυτεχνείο!», οι Σύλλογοι απευθύνουν κάλεσμα σε φοιτητές, νέους και πολίτες, ορίζοντας ως σημείο συγκέντρωσης τον ιστορικό χώρο του Πολυτεχνείου στις 13:00.

Σε μαζική συμμετοχή στις εκδηλώσεις για τη συμπλήρωση 53 χρόνων από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, καθώς και στην καθιερωμένη πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, καλούν οι Φοιτητικοί Σύλλογοι της Αθήνας, με κεντρικό σύνθημα «Μέσα από τους αγώνες τιμάμε το Πολυτεχνείο!».

Με ανακοίνωσή τους, οι Φοιτητικοί Σύλλογοι κάνουν ιδιαίτερη αναφορά στην εκδήλωση που φιλοξενήθηκε στον ιστορικό χώρο του Κάτω Πολυτεχνείου, όπου συμμετείχαν αγωνιστές της εξέγερσης του 1973 και εκπρόσωποι του φοιτητικού κινήματος.

Όπως επισημαίνουν οι διοργανωτές, χιλιάδες πολίτες έδωσαν το «παρών» στην εκδήλωση, αναδεικνύοντας τη σημασία της επετείου και εκφράζοντας τη στήριξή τους σε έναν ανοιχτό εορτασμό με ευρεία συμμετοχή.

Οι παρεμβάσεις των αγωνιστών

Στην εκδήλωση μίλησαν η Νάντια Βαλαβάνη, ο Βαγγέλης Γκιουγκής και ο Αντώνης Μαούνης, οι οποίοι αναφέρθηκαν στη σημασία της εξέγερσης του Πολυτεχνείου και στη σύνδεσή της με τους σύγχρονους κοινωνικούς και φοιτητικούς αγώνες.

Όπως επισημαίνεται στην ανακοίνωση, οι ομιλητές εξέφρασαν την αντίθεσή τους σε ενέργειες που, κατά την εκτίμησή τους, στρέφονται κατά του τριήμερου εορτασμού, ασκώντας κριτική στην κυβέρνηση και στην πρυτανική αρχή Χατζηγεωργίου.

Παράλληλα, υπογράμμισαν ότι η ιστορική παρακαταθήκη της εξέγερσης εξακολουθεί να αποτελεί σημείο αναφοράς για τη νέα γενιά.

Συμμετοχή Φοιτητικών Συλλόγων από ΕΚΠΑ, ΕΜΠ και ΠΑΠΕΙ

Στο πλαίσιο της εκδήλωσης πραγματοποιήθηκαν παρεμβάσεις από εκπροσώπους των Φοιτητικών Συλλόγων Μαθηματικού και Φυσικού του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών, του Πανεπιστημίου Πειραιώς, καθώς και των Μηχανολόγων Μηχανικών και Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.

Οι Σύλλογοι συνδέουν την επέτειο με τις σημερινές διεκδικήσεις των φοιτητών, υποστηρίζοντας ότι οι κινητοποιήσεις μπορούν να αποτελέσουν απάντηση στις κυβερνητικές πολιτικές.

Το κάλεσμα για την Τρίτη 17 Νοεμβρίου

Οι Φοιτητικοί Σύλλογοι Αθήνας καλούν τους φοιτητές, τη νεολαία και τους πολίτες να συμμετάσχουν μαζικά στις εκδηλώσεις και στην αντιιμπεριαλιστική, αντιΝΑΤΟϊκή πορεία προς την αμερικανική πρεσβεία.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, ως σημείο και ώρα εκκίνησης ορίζονται ο ιστορικός χώρος του Πολυτεχνείου και η 13:00 της Τρίτης 17 Νοεμβρίου 2026, αντίστοιχα.

Η ανακοίνωση ολοκληρώνεται με το σύνθημα «ΤΟ ΠΟΛΥΤΕΧΝΕΙΟ ΖΕΙ!», υπογραμμίζοντας τη θέση των Φοιτητικών Συλλόγων ότι η μνήμη της εξέγερσης διατηρείται ζωντανή μέσα από τους σημερινούς αγώνες.