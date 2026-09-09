ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών
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Έως σήμερα οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών - Ποιους αφορά
Έως σήμερα, Τετάρτη, στις 23:59 γίνεται η υποβολή αιτήσεων δήλωση προτίμησης Σχολικών Μονάδων για το σχολικό έτος 2026–2027 από τα ενταγμένα μέλη του Μητρώου Εκπαιδευτικών για τις Επαγγελματικές Σχολές (ΕΠΑΣ) Μαθητείας, σύμφωνα με την ενημέρωση της ΔΥΠΑ.
Διευκρινίζεται πως, η εν λόγω προθεσμία αφορά αποκλειστικά τα μέλη του παραπάνω Μητρώου.
Επίσης επισημαίνεται πως, οι αιτήσεις–δηλώσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά μέσω gov.gr με κωδικούς TAXISnet στην διεύθυνση:
https://www.gov.gr/ipiresies/ekpaideuse/epaggelmaties-ekpaideuses/metroo-anapleroton-kai-oromisthion-ekpaideutikon-tes-dupa
Και η διαδρομή που θα πρέπει να ακολουθηθεί είναι εξής:
gov.gr
→ Εκπαίδευση
→ Επαγγελματίες Εκπαίδευσης
→ Μητρώο αναπληρωτών και ωρομισθίων εκπαιδευτικών της ΔΥΠΑ.
Για πληροφορίες και διευκρινίσεις, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκέπτονται την επίσημη ιστοσελίδα της ΔΥΠΑ: www.dypa.gov.gr
Οι προσλήψεις
Θέσεις Προσωρινών Αναπληρωτών πλήρους ή μειωμένου ωραρίου
Σύμβαση εργασίας Ιδιωτικού Δικαίου Ορισμένου Χρόνου (ΙΔΟΧ) διάρκειας ενός (1) σχολικού έτους
Σκοπός: κάλυψη αναγκών των Εκπαιδευτικών Μονάδων της ΔΥΠΑ.
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