ΕΠΑΣ Μαθητείας της ΔΥΠΑ: Κλείνουν οι αιτήσεις για προσλήψεις αναπληρωτών

Κινητοποίηση στην Πρυτανεία του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου πραγματοποίησαν Φοιτητικοί Σύλλογοι και Σύλλογοι Οικοτρόφων, με κεντρικό αίτημα να μη διαγραφεί κανένας φοιτητής και να ληφθούν μέτρα που θα επιτρέψουν σε όσους βρίσκονται κοντά στην ολοκλήρωση των σπουδών τους να πάρουν το πτυχίο τους.