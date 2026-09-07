Επίδομα 300 ευρώ χωρίς αίτηση από τη ΔΥΠΑ – Ποιοί το δικαιούνται

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Οικονομική ενίσχυση 300 ευρώ χωρίς αίτηση μπορούν να λάβουν μακροχρόνια άνεργοι που παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ για περισσότερα από πέντε χρόνια και πληρούν συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Η καταβολή γίνεται αυτόματα από τη ΔΥΠΑ, εφόσον ο δικαιούχος έχει καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης και βρίσκεται εντός των προβλεπόμενων εισοδηματικών ορίων.

Για την πίστωση των χρημάτων οι δικαιούχοι θα πρέπει να έχουν επικαιροποιημένα τα προσωπικά και τραπεζικά στοιχεία τους, ενώ το ποσό των 300 ευρώ προσμετράται στο συνολικό εισόδημα και συμψηφίζεται με την επόμενη καταβολή του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος.

Ποιοι δικαιούνται τα 300 ευρώ

Η ενίσχυση απευθύνεται σε ανέργους οι οποίοι παραμένουν εγγεγραμμένοι στα μητρώα της ΔΥΠΑ για περισσότερα από πέντε χρόνια.

Παράλληλα, απαραίτητη προϋπόθεση είναι να έχουν καταρτίσει Ψηφιακό Ατομικό Σχέδιο Δράσης (ΑΣΔ), δηλαδή ένα εξατομικευμένο σχέδιο επαγγελματικής επανένταξης που διαμορφώνεται σε συνεργασία με εργασιακό σύμβουλο.

Για τη χορήγηση των 300 ευρώ εξετάζονται επίσης συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια.

Ειδικότερα, το ετήσιο εισόδημα δεν θα πρέπει να ξεπερνά:

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16.000 ευρώ για τους άγαμους.

24.000 ευρώ για έγγαμους ή όσους έχουν συνάψει σύμφωνο συμβίωσης, με προσαύξηση 3.000 ευρώ για κάθε παιδί.

27.000 ευρώ για τις μονογονεϊκές οικογένειες, με επιπλέον 3.000 ευρώ για κάθε παιδί μετά το πρώτο.

Χωρίς αίτηση η καταβολή

Οι δικαιούχοι δεν χρειάζεται να υποβάλουν αίτηση προκειμένου να λάβουν την οικονομική ενίσχυση. Η ΔΥΠΑ εντοπίζει αυτόματα όσους πληρούν τις απαιτούμενες προϋποθέσεις και προχωρά στην καταβολή του ποσού.

Απαραίτητο είναι, ωστόσο, τα προσωπικά στοιχεία και τα στοιχεία του τραπεζικού λογαριασμού των δικαιούχων να είναι επικαιροποιημένα, καθώς τα χρήματα πιστώνονται απευθείας στον δηλωμένο λογαριασμό.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται για όσους λαμβάνουν το Ελάχιστο Εγγυημένο Εισόδημα, καθώς η ενίσχυση των 300 ευρώ υπολογίζεται στο συνολικό εισόδημα και συμψηφίζεται με την επόμενη πληρωμή του ΕΕΕ.

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