Πρόγραμμα ΔΥΠΑ για 2.700 νέες θέσεις εργασίας: Έως 14.220 ευρώ η επιδότηση

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Νέος κύκλος αιτήσεων άνοιξε για την επιδότηση επιχειρήσεων με ποσά που μπορούν να φτάσουν έως και τις 14.220 ευρώ ανά νέα θέση εργασίας, στο πλαίσιο προγράμματος της ΔΥΠΑ για την απασχόληση ανέργων σε περιοχές που έχουν επηρεαστεί από την απολιγνιτοποίηση.

Η δράση προβλέπει επιχορήγηση διάρκειας 12 μηνών, η οποία καλύπτει από το 70% έως και το 100% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών.

Σε εξέλιξη βρίσκεται από την Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2026 νέος κύκλος υποβολής αιτήσεων από επιχειρήσεις στη Δυτική Μακεδονία για τη συμμετοχή σε πρόγραμμα απασχόλησης της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης.

Ο προϋπολογισμός του νέου κύκλου ανέρχεται σε 2.034.597 ευρώ, ενώ το πρόγραμμα εντάσσεται στο ολοκληρωμένο σχέδιο για τη Δίκαιη Αναπτυξιακή Μετάβαση περιοχών που έχουν πληγεί από τις επιπτώσεις της απολιγνιτοποίησης.

Πρόκειται για το «Ειδικό πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων για την απασχόληση ανέργων, πρώην εργαζομένων στις επιχειρήσεις που επλήγησαν λόγω της απολιγνιτοποίησης στα ΕΣΔΙΜ Δυτικής Μακεδονίας, Μεγαλόπολης και Νήσων», το οποίο έχει ως στόχο τη δημιουργία συνολικά 2.700 νέων θέσεων εργασίας πλήρους απασχόλησης για εγγεγραμμένους ανέργους στα μητρώα της ΔΥΠΑ.

Επιδότηση έως 14.220 ευρώ ανά θέση εργασίας

Η επιχορήγηση των επιχειρήσεων έχει διάρκεια 12 μηνών, ενώ το ύψος της διαφοροποιείται ανάλογα με την κατηγορία του ανέργου που θα προσληφθεί.

Για τους κοινούς ανέργους, η επιδότηση καλύπτει το 70% του μισθού και των ασφαλιστικών εισφορών και διαμορφώνεται στα 829,50 ευρώ τον μήνα, δηλαδή έως 9.954 ευρώ συνολικά για τους 12 μήνες.

Η χρηματοδότηση φτάνει στο 100% του μισθού και των εισφορών για ανέργους που εμπίπτουν στον ορισμό της Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης. Στην περίπτωση αυτή, η επιχορήγηση ανέρχεται σε 1.185 ευρώ τον μήνα και έως 14.220 ευρώ συνολικά.

Στη συγκεκριμένη κατηγορία εντάσσονται όσοι είχαν εργαστεί, για οποιοδήποτε χρονικό διάστημα, σε παρακμάζοντες τομείς, όπως οι βασικές και υποστηρικτικές δραστηριότητες εξόρυξης λιγνίτη και οι δραστηριότητες συμβατικής παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας.

Περιλαμβάνονται επίσης πρώην εργαζόμενοι σε μετασχηματιζόμενους τομείς, μεταξύ των οποίων δραστηριότητες διανομής και εμπορίας ηλεκτρικής ενέργειας.

Πού συνεχίζονται οι αιτήσεις

Παράλληλα με τον νέο κύκλο στη Δυτική Μακεδονία, η υποβολή αιτήσεων συνεχίζεται στη Μεγαλόπολη και στους όμορους δήμους Τρίπολης, Οιχαλίας και Γορτυνίας, καθώς και στα μικρά νησιά του Βορείου και Νοτίου Αιγαίου και στην Κρήτη – συγκεκριμένα στη Γαύδο – με πληθυσμό κάτω των 3.100 κατοίκων.

Οι συγκεκριμένες περιοχές περιλαμβάνονται στο Πρόγραμμα Δίκαιης Αναπτυξιακής Μετάβασης.

Η δράση συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Δίκαιης Μετάβασης της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από εθνικούς πόρους, με τη συνολική συγχρηματοδοτούμενη δημόσια δαπάνη να φτάνει τα 29.963.800 ευρώ.

Οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις μπορούν να υποβάλουν τις αιτήσεις χρηματοδότησης αποκλειστικά ηλεκτρονικά, μέσω του Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων του υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών.