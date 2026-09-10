ΔΥΠΑ: Άνοιξαν οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα – Έως 1.438 ευρώ στους δικαιούχους

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ΔΥΠΑ: Από σήμερα οι αιτήσεις για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα – Ποιοι μπορούν να το πάρουν

Άνοιξε η ηλεκτρονική πλατφόρμα για την υποβολή αιτήσεων για το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα της ΔΥΠΑ για το 2026, με τα ποσά που προβλέπονται για τους δικαιούχους να κυμαίνονται από 719 έως και 1.438 ευρώ.

Το βοήθημα αφορά εργαζόμενους συγκεκριμένων επαγγελματικών κατηγοριών που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ, μεταξύ των οποίων εργαζόμενοι στον τουρισμό και την εστίαση, οικοδόμοι, ηθοποιοί, μουσικοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης και σειρά άλλων ειδικοτήτων.

Οι αιτήσεις ξεκινούν αρχικά ηλεκτρονικά, ενώ από τις 23 Σεπτεμβρίου θα υπάρχει δυνατότητα υποβολής τους και μέσω των ΚΕΠ.

Πώς υποβάλλεται η αίτηση

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν από σήμερα στις 11:00 να υποβάλουν ηλεκτρονικά την αίτησή τους μέσω του gov.gr, ακολουθώντας τη διαδρομή Εργασία και ασφάλιση → Ανεργία → Ειδικό εποχικό βοήθημα ΔΥΠΑ.

Από τις 23 Σεπτεμβρίου οι αιτήσεις θα μπορούν να γίνονται και μέσω των Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών.

Η διαδικασία ολοκληρώνεται χωρίς να απαιτείται αυτοπρόσωπη παρουσία στα Κέντρα Προώθησης Απασχόλησης της ΔΥΠΑ, ενώ η σχετική απόφαση παραλαμβάνεται μέσω των ηλεκτρονικών υπηρεσιών της Υπηρεσίας.

Ποιοι είναι οι δικαιούχοι

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα χορηγείται σε εργαζόμενους που υπάγονται στην υποχρεωτική ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ και απασχολούνται σε συγκεκριμένα επαγγέλματα.

Μεταξύ των δικαιούχων περιλαμβάνονται οικοδόμοι, λατόμοι, ασβεστοποιοί, κεραμοποιοί, πλινθοποιοί, αγγειοπλάστες, δασεργάτες, ρητινοσυλλέκτες, καπνεργάτες, υποδηματεργάτες και μισθωτοί της ναυπηγοεπισκευαστικής ζώνης.

Στις κατηγορίες εντάσσονται επίσης χειριστές εκσκαπτικών, ανυψωτικών, οδοποιητικών ή γεωτρητικών μηχανημάτων, καθώς και εργαζόμενοι στον τουριστικό και επισιτιστικό κλάδο.

Δικαιούχοι μπορούν ακόμη να είναι μουσικοί που είναι μέλη του οικείου επαγγελματικού σωματείου, ηθοποιοί, τεχνικοί κινηματογράφου και τηλεόρασης, χειριστές ή βοηθοί χειριστών κινηματογράφου, ελεγκτές και ταμίες κινηματογράφων και θεάτρων, ταξιθέτες, καθώς και χορευτές που είναι μέλη των αντίστοιχων κλαδικών ή ομοιοεπαγγελματικών σωματείων.

Στην ίδια κατηγορία περιλαμβάνονται τεχνικοί που απασχολούνται σε ζωντανές οπτικοακουστικές εκδηλώσεις και είναι μέλη των αντίστοιχων σωματείων, καθώς και σμυριδεργάτες.

Τι ισχύει για εργαζόμενους σε τουρισμό και εστίαση

Δυνατότητα λήψης του βοηθήματος έχουν επίσης ασφαλισμένοι οι οποίοι έχουν παραχωρηθεί από επιχειρήσεις προσωρινής απασχόλησης προκειμένου να εργαστούν σε έμμεσους εργοδότες του τουριστικού και επισιτιστικού κλάδου.

Απαραίτητη προϋπόθεση είναι η συγκεκριμένη απασχόληση να προκύπτει από τον ΚΑΔ στον ατομικό λογαριασμό ασφάλισής τους και να πληρούνται παράλληλα οι υπόλοιπες προϋποθέσεις χορήγησης του βοηθήματος.

Το ύψος του Ειδικού Εποχικού Βοηθήματος δεν είναι ίδιο για όλους τους δικαιούχους. Σύμφωνα με τα στοιχεία, τα ποσά για το 2026 ξεκινούν από 719 ευρώ και φτάνουν έως τα 1.438 ευρώ, ανάλογα με την κατηγορία στην οποία ανήκει ο εργαζόμενος.

Κατά την προηγούμενη χρονιά, περίπου 80.000 δικαιούχοι έλαβαν το συγκεκριμένο βοήθημα από τη ΔΥΠΑ.

Πότε λήγει η προθεσμία

Οι αιτήσεις μπορούν να υποβληθούν έως τη Δευτέρα 30 Νοεμβρίου, στις 14:00.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ενημερώνονται από τη ΔΥΠΑ για τις ειδικότερες προϋποθέσεις, τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και το ύψος της παροχής ανά κατηγορία δικαιούχων.

Ποιοι δεν μπορούν να λάβουν το βοήθημα

Το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα δεν χορηγείται σε όσους συγκεντρώνουν τις προϋποθέσεις για τακτική επιδότηση ανεργίας κατά το χρονικό διάστημα από τις 10 Σεπτεμβρίου έως τις 30 Νοεμβρίου 2026.

Υπάρχει, ωστόσο, εξαίρεση για τους οικοδόμους, οι οποίοι μπορούν να λάβουν τόσο το Ειδικό Εποχικό Βοήθημα όσο και την τακτική επιδότηση ανεργίας.