Νηπιαγωγείο εκπέμπει SOS: Ξηλωμένα δάπεδα, φθαρμένα παιχνίδια και καταγγελίες γονέων για την ασφάλεια των παιδιών

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Σοβαρές καταγγελίες από γονείς του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου για φθαρμένες εγκαταστάσεις, ξηλωμένες αντιολισθητικές πλάκες, κατεστραμμένο δάπεδο και ληγμένο πιστοποιητικό συμμόρφωσης της αυλής.

Την έντονη ανησυχία τους για την ασφάλεια των παιδιών που φοιτούν στο 9ο Νηπιαγωγείο Αμαρουσίου εκφράζουν οι γονείς, καταγγέλλοντας σοβαρά και χρόνια προβλήματα στις σχολικές εγκαταστάσεις, τα οποία, όπως υποστηρίζουν, παραμένουν χωρίς ουσιαστική αντιμετώπιση από τον Δήμο.

Με ανακοίνωσή του, ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του σχολείου κάνει λόγο για «αδιαφορία και εμπαιγμό» από τη δημοτική αρχή, επισημαίνοντας ότι η κατάσταση που επικρατεί στο νηπιαγωγείο δημιουργεί κινδύνους τόσο για τη σωματική ακεραιότητα των νηπίων όσο και για την ασφάλεια των εκπαιδευτικών.

Σύμφωνα με τους γονείς, παρά τις προφορικές δεσμεύσεις που έχουν δοθεί για την αντιμετώπιση των προβλημάτων, μέχρι σήμερα δεν έχει υπάρξει καμία έγγραφη απάντηση στα αιτήματα που έχουν υποβάλει προς τον Δήμο Αμαρουσίου.

Ξηλωμένες πλάκες και κατεστραμμένο δάπεδο στην αυλή

Στο επίκεντρο των καταγγελιών βρίσκονται οι εξωτερικοί χώροι του νηπιαγωγείου, όπου, σύμφωνα με τον Σύλλογο Γονέων, καταγράφονται εκτεταμένες φθορές που εμποδίζουν την ασφαλή χρήση τους.

Ειδικότερα, οι γονείς αναφέρουν ότι το πιστοποιητικό συμμόρφωσης της αυλής έχει λήξει, ενώ οι αντιολισθητικές πλάκες εμφανίζονται ιδιαίτερα φθαρμένες και σε αρκετά σημεία ξηλωμένες.

Παράλληλα, επισημαίνουν ότι τα σπιτάκια που βρίσκονται στον αύλειο χώρο έχουν υποστεί φθορές και χρειάζονται αντικατάσταση.

Ιδιαίτερα σοβαρό χαρακτηρίζεται και το πρόβλημα στο δάπεδο της επάνω αυλής, το οποίο, σύμφωνα με την ανακοίνωση, έχει καταστραφεί, με αποτέλεσμα ο συγκεκριμένος χώρος να μην μπορεί να χρησιμοποιηθεί.

Στα προβλήματα προστίθεται και η έλλειψη λειτουργικής τέντας, η οποία είναι απαραίτητη για την προστασία των παιδιών από τη βροχή και την έντονη ηλιοφάνεια.

«Στερούν από τα παιδιά τη δυνατότητα προαυλισμού»

Ο Σύλλογος Γονέων υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένες ελλείψεις και φθορές δεν αποτελούν απλώς ζητήματα συντήρησης, αλλά επηρεάζουν άμεσα την καθημερινή λειτουργία του νηπιαγωγείου.

Όπως καταγγέλλει, η κατάσταση στους εξωτερικούς χώρους στερεί από τα παιδιά τη δυνατότητα προαυλισμού και δημιουργεί διαρκείς κινδύνους για την ασφάλειά τους.

Οι γονείς επισημαίνουν ότι τα προβλήματα αυτά δεν είναι πρόσφατα, αλλά χρονίζουν, χωρίς να έχουν πραγματοποιηθεί οι απαραίτητες παρεμβάσεις για την οριστική αντιμετώπισή τους.

Ζητούν άμεσες εργασίες και γραπτές δεσμεύσεις από τον Δήμο

Μπροστά στην κατάσταση που περιγράφουν, οι γονείς ζητούν από τον Δήμο Αμαρουσίου να προχωρήσει χωρίς άλλη καθυστέρηση στις απαραίτητες εργασίες αποκατάστασης.

Παράλληλα, απαιτούν γραπτή δέσμευση για την υλοποίηση των αναγκαίων έργων, καθώς και σαφή ενημέρωση για την έναρξη των παρεμβάσεων.

Στόχος, όπως επισημαίνουν, είναι να διασφαλιστούν οι κατάλληλες συνθήκες για την απρόσκοπτη λειτουργία του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου και την προστασία των παιδιών και των εκπαιδευτικών.

Στην ανακοίνωσή του, το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου αναφέρει:

«Ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Νηπιαγωγείου Αμαρουσίου καταγγέλλει την αδιαφορία και τον εμπαιγμό του Δήμου Αμαρουσίου απέναντι στα σοβαρά χρονίζοντα προβλήματα λειτουργίας του Νηπιαγωγείου που θέτουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των νηπίων και των εκπαιδευτικών του».

Όπως προσθέτει, παρά τις προφορικές δεσμεύσεις, δεν έχει λάβει καμία έγγραφη απάντηση στα αιτήματά του.

Οι γονείς καταλήγουν ζητώντας την άμεση επίλυση των προβλημάτων, τη γραπτή δέσμευση για την πραγματοποίηση των αναγκαίων έργων και την άμεση έναρξη των εργασιών, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ομαλή και ασφαλής λειτουργία του σχολείου.