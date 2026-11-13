Καταγγελία – σοκ για νηπιαγωγείο: Έπεσαν σοβάδες και συνεχίστηκαν τα μαθήματα – Οργή γονέων για την ασφάλεια των παιδιών

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Κλειστό θα παραμείνει το 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, στη Θεσσαλονίκη έως και την Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, με απόφαση της δημάρχου Καλαμαριάς, Χρύσας Αράπογλου.

Σοβαρά ερωτήματα για την ασφάλεια των σχολικών υποδομών προκαλεί περιστατικό στο 6ο Νηπιαγωγείο Καλαμαριάς, όπου, σύμφωνα με καταγγελίες, σημειώθηκε πτώση σοβάδων από την οροφή του κτιρίου. Το γεγονός ότι εκείνη την ώρα δεν βρίσκονταν παιδιά στις αίθουσες απέτρεψε ενδεχόμενο τραυματισμό, ενώ έντονες αντιδράσεις προκαλεί η καταγγελία ότι το σχολικό πρόγραμμα συνεχίστηκε με περίπου 45 νήπια συγκεντρωμένα στον υπόλοιπο χώρο του σχολείου.

Σύμφωνα με τη σχετική απόφαση, η προσωρινή διακοπή λειτουργίας της σχολικής μονάδας κρίθηκε αναγκαία, προκειμένου να πραγματοποιηθούν έκτακτες και απαραίτητες επισκευαστικές εργασίες.

Η απόφαση ελήφθη έπειτα από έγγραφο της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Καλαμαριάς, το οποίο αφορούσε την αυτοψία που πραγματοποιήθηκε στο 6ο Νηπιαγωγείο.

Όπως αναφέρθηκε από ακροατή του Ράδιο Θεσσαλονίκη, φέρεται να αποκολλήθηκε τμήμα της οροφής του νηπιαγωγείου σε ώρα που το σχολείο ήταν κλειστό και δεν βρίσκονταν μαθητές στις αίθουσες.

Κατά την ίδια αναφορά, περίπου 45 παιδιά φέρεται να παρακολούθησαν στη συνέχεια τα μαθήματά τους συγκεντρωμένα στον υπόλοιπο χώρο του σχολικού κτιρίου.

Οργή γονέων: «Η ασφάλεια των παιδιών μας δεν είναι θέμα τύχης»

Την έντονη αντίδρασή της για το περιστατικό εκφράζει η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Μαθητών Δήμου Καλαμαριάς, η οποία ζητά άμεσες εξηγήσεις από τη δημοτική αρχή και συγκεκριμένες εγγυήσεις για την ασφάλεια των μαθητών.

Σε ανακοίνωσή της, η Ένωση επισημαίνει ότι το γεγονός πως η πτώση των σοβάδων δεν σημειώθηκε την ώρα που τα παιδιά βρίσκονταν συγκεντρωμένα στον χώρο του νηπιαγωγείου αποτελεί καθαρά ζήτημα τύχης.

Παράλληλα, καταγγέλλει ότι το ημερήσιο πρόγραμμα συνεχίστηκε κανονικά για όσα νήπια δεν μπορούσαν να παραμείνουν στο σπίτι με τους γονείς τους, εκφράζοντας την εκτίμηση ότι επιχειρήθηκε να μη δημοσιοποιηθεί η σοβαρότητα του περιστατικού.

«Το γεγονός ότι η πτώση των σοβάδων δεν συνέβη όταν τα παιδιά θα ήταν συγκεντρωμένα μέσα στον χώρο του νηπιαγωγείου, μόνο ως τύχη μπορεί να χαρακτηριστεί», τονίζεται χαρακτηριστικά στην ανακοίνωση.

Η Ένωση περιγράφει μια σχολική κοινότητα ανάστατη, υποστηρίζοντας ότι το περιστατικό αναδεικνύει τις σοβαρές ελλείψεις στη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών κτιρίων.

Μάλιστα, σύμφωνα με όσα αναφέρει, από την έναρξη της σχολικής χρονιάς έχουν καταγραφεί 12 περιστατικά πτώσης σοβάδων σε σχολεία της χώρας, γεγονός που, κατά την ίδια, αποτυπώνει τη γενικότερη κατάσταση των σχολικών υποδομών.

«Μας λένε ότι δεν υπάρχουν χρήματα για τα σχολεία»

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η ανακοίνωση της Ένωσης και απέναντι στην κυβέρνηση, το Υπουργείο Παιδείας και τη δημοτική αρχή, με τους γονείς να καταγγέλλουν ότι τα αιτήματα για χρηματοδότηση έργων συντήρησης και ασφάλειας προσκρούουν διαρκώς στην απάντηση ότι δεν υπάρχουν διαθέσιμοι πόροι.

«Μαζεύτηκαν πολλά και κάθε φορά που ζητάμε να δοθούν χρήματα για τα σχολεία, για μέτρα ασφάλειας των παιδιών μας, η μόνιμη απάντηση της κυβέρνησης, του Υπουργείου Παιδείας και του Δήμου είναι ότι “δεν υπάρχουν χρήματα”. Λεφτά, όμως, βρίσκονται για άλλους σκοπούς, αλλά προφανώς όχι για τα σχολεία!», αναφέρει χαρακτηριστικά.

Οι γονείς υπογραμμίζουν ότι η συντήρηση των σχολικών κτιρίων και η προστασία της ζωής και της σωματικής ακεραιότητας των μαθητών δεν μπορούν να αντιμετωπίζονται ως οικονομικό βάρος, αλλά αποτελούν υποχρέωση της Πολιτείας και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Τι απαιτούν οι γονείς μετά την πτώση των σοβάδων

Η Ένωση Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων Δήμου Καλαμαριάς ζητά να ληφθούν άμεσα συγκεκριμένα μέτρα, προκειμένου να διασφαλιστεί ότι το σχολικό κτίριο μπορεί να χρησιμοποιηθεί χωρίς κινδύνους για μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Ειδικότερα, απαιτεί:

Άμεσο και ολοκληρωμένο τεχνικό έλεγχο σε ολόκληρο το σχολικό κτίριο από αρμόδιους μηχανικούς και όχι απλώς μια επιφανειακή οπτική εκτίμηση.

Συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την πραγματοποίηση των ελέγχων και την αποκατάσταση των προβλημάτων.

Έγγραφη τεχνική έκθεση, στην οποία θα αποτυπώνεται η πραγματική κατάσταση του κτιρίου και θα τεκμηριώνεται η ασφαλής χρήση των σχολικών χώρων.

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας, ώστε η επαναλειτουργία του νηπιαγωγείου να βασίζεται σε τεκμηριωμένους ελέγχους και όχι μόνο σε προφορικές διαβεβαιώσεις.

Άμεσους ελέγχους και επαρκή κρατική χρηματοδότηση για τη συντήρηση και την ασφάλεια των σχολικών υποδομών.

Παράλληλα, η Ένωση ξεκαθαρίζει ότι προτίθεται να προχωρήσει σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την προστασία των παιδιών, καλώντας τους γονείς να βρίσκονται σε εγρήγορση, να διεκδικούν πλήρη ενημέρωση και να μην αποδέχονται αποφάσεις που δεν συνοδεύονται από ουσιαστικές εγγυήσεις ασφάλειας.

«Τα παιδιά μας δεν μπορούν να περιμένουν μέχρι να συμβεί το επόμενο ατύχημα!», υπογραμμίζει η Ένωση, καταλήγοντας με το μήνυμα:

«Η ασφάλεια των παιδιών μας είναι ευθύνη και υποχρέωση. Δεν είναι θέμα τύχης!»

Πηγή φωτογραφίας: rthess