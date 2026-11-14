ΔΥΠΑ: Έρχεται νέο πρόγραμμα για 1.000 θέσεις εργασίας ΑμεΑ στους δήμους – Πότε αναμένεται

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Η σχετική Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει ήδη υπογραφεί από την Υπουργό Εργασίας, Νίκη Κεραμέως, ενώ η δράση εντάσσεται στο πλαίσιο ενίσχυσης της απασχόλησης και της επαγγελματικής ένταξης των ατόμων με αναπηρία στην Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Η ενίσχυση της συνεργασίας μεταξύ της ΔΥΠΑ και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, με στόχο τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας, την κατάρτιση του ανθρώπινου δυναμικού και την αξιοποίηση των διαθέσιμων υποδομών, βρέθηκε στο επίκεντρο της παρέμβασης της Διοικήτριας της ΔΥΠΑ, Γιάννας Χορμόβα, στο ετήσιο συνέδριο της ΚΕΔΕ στην Καλαμάτα. Από τα προγράμματα απασχόλησης για ανέργους 55 ετών και άνω έως τη νέα δράση για 1.000 θέσεις εργασίας ατόμων με αναπηρία στους δήμους, η ΔΥΠΑ παρουσίασε τις πρωτοβουλίες και τα εργαλεία με τα οποία επιδιώκει να στηρίξει τις τοπικές κοινωνίες και να ανταποκριθεί στις ανάγκες των δήμων.

Όπως επισήμανε, η Γιάννα Χορμόβα η ΔΥΠΑ έχει διευρύνει τον ρόλο της πέρα από τη χορήγηση του επιδόματος ανεργίας, στηρίζοντας όσους αναζητούν εργασία και τις επιχειρήσεις που χρειάζονται καταρτισμένο προσωπικό. Σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσίασε, από το 2019 περισσότεροι από 300.000 πολίτες βρήκαν θέση στην αγορά εργασίας μέσω των δράσεων της ΔΥΠΑ και περισσότεροι από 33.000 δημιούργησαν τη δική τους επιχείρηση με επιδότησή της. Αναφέρθηκε επίσης στο επίδομα εργασίας, το οποίο επιτρέπει στους επιδοτούμενους ανέργους που προσλαμβάνονται σε θέση πλήρους απασχόλησης να συνεχίσουν, υπό τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις, να λαμβάνουν το 50% του επιδόματός τους για το υπόλοιπο της περιόδου επιδότησης.

Η κα Χορμόβα αναφέρθηκε ακόμη στις παραχωρήσεις χώρων προς δήμους σε οικισμούς της πρώην Εργατικής Κατοικίας, οι οποίοι ξεπερνούν τους 600, καθώς και στη λειτουργία των 118 Κέντρων Προώθησης Απασχόλησης (ΚΠΑ2) και στις 23 συνεργασίες για προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων. Για τα περισσότερα από 5.000 κτίρια της ΔΥΠΑ ζήτησε στενότερη συνεργασία με τους δήμους στη συντήρησή τους, σημειώνοντας ότι έχουν ολοκληρωθεί οι στατικές μελέτες με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης.

1.000 θέσεις για ΑμεΑ

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στον σχεδιασμό του πρώτου προγράμματος συστηματικής επιδότησης της τηλεαπασχόλησης για 38 μικρούς ορεινούς δήμους, στους οποίους είναι εγγεγραμμένοι 8.500 άνεργοι και οι τοπικές δυνατότητες απασχόλησης είναι περιορισμένες. Παράλληλα, ανέφερε ότι εντός των ημερών αναμένεται το νέο πρόγραμμα 1.000 θέσεων εργασίας για άτομα με αναπηρία στους ΟΤΑ, για το οποίο η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, Νίκη Κεραμέως, έχει ήδη υπογράψει την Κοινή Υπουργική Απόφαση.

Για το πρόγραμμα απασχόλησης ανέργων ηλικίας 55 ετών και άνω, η κα Χορμόβα σημείωσε ότι έχουν απασχοληθεί 42.000 άνθρωποι, περισσότεροι από το 60% σε ΟΤΑ, έναντι 1.000 έως το 2020. Στον τελευταίο κύκλο, 5.500 από τις 8.000 θέσεις κατανεμήθηκαν σε δήμους, σύμφωνα με την απόφαση της ΚΕΔΕ. Αναγνώρισε την ανάγκη των δήμων για περισσότερες θέσεις, διευκρινίζοντας ότι το πρόγραμμα χρηματοδοτείται αποκλειστικά από εθνικούς πόρους, με τη ΔΥΠΑ να καλύπτει το 75% του κόστους και τους δήμους το υπόλοιπο 25%.