Εκπαίδευση που… μπάζει νερά: Νηπιαγωγείο με ταβάνια που στάζουν και παιδιά που γίνονται μούσκεμα

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«Η κόρη μου ζωγράφισε το νηπιαγωγείο σαν φυλακή», ανέφερε μητέρα στη Λάρισα. Καταγγελίες για διαρροές νερού, μικρές αίθουσες και προβλήματα ασφάλειας – Τι απαντά ο Δήμος.

Σοβαρά ερωτήματα για τις συνθήκες ασφάλειας και την καθημερινότητα των μαθητών στο 9ο Νηπιαγωγείο Λάρισας προκαλούν οι καταγγελίες που διατυπώθηκαν κατά τη συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου. Από τα προβλήματα στη στέγη και τις διαρροές νερού μέχρι την έλλειψη κατάλληλων χώρων και τις δυσκολίες πρόσβασης στην αυλή, οι περιγραφές των γονέων αποτυπώνουν μια σχολική πραγματικότητα που, όπως υποστηρίζουν, χρειάζεται άμεση αντιμετώπιση.

Το θέμα τέθηκε προς συζήτηση έπειτα από παρέμβαση του επικεφαλής της Συμπαράταξης Λαρισαίων, Δημήτρη Δεληγιάννη, ο οποίος χαρακτήρισε την κατάσταση ορισμένων χώρων του κτιρίου προσβλητική για την εικόνα της πόλης.

Ο ίδιος, σύμφωνα με το onlarissa, ζήτησε να διευκρινιστεί εάν οι παρεμβάσεις που σχεδιάζονται θα περιοριστούν στα σημεία της στέγης όπου έχουν εμφανιστεί προβλήματα ή εάν υπάρχει συνολικό σχέδιο αποκατάστασης του νηπιαγωγείου.

Παράλληλα, κατέθεσε πρόταση για τη μεταφορά της σχολικής μονάδας στον χώρο όπου βρίσκεται ο 1ος Παιδικός Σταθμός, εκτιμώντας ότι ο τελευταίος θα μπορούσε να συστεγαστεί με τον 13ο.

«Η κόρη μου ζωγράφισε το νηπιαγωγείο σαν φυλακή»

Ιδιαίτερα χαρακτηριστική ήταν η τοποθέτηση της προέδρου του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 9ου Νηπιαγωγείου, η οποία περιέγραψε τις δυσκολίες που, όπως ανέφερε, αντιμετωπίζουν καθημερινά παιδιά και εκπαιδευτικοί.

Η ίδια έκανε λόγο για συνεχή προβλήματα στη λειτουργία του σχολείου, μεταφέροντας μάλιστα ένα περιστατικό που αποτυπώνει τον τρόπο με τον οποίο βιώνει την κατάσταση ένα μικρό παιδί.

Όπως ανέφερε, η κόρη της ζωγράφισε το νηπιαγωγείο σαν φυλακή, μια περιγραφή που προκάλεσε ιδιαίτερη αίσθηση στη συζήτηση.

Νερά από το ταβάνι και 20 άτομα σε αίθουσα 25 τ.μ.

Σύμφωνα με όσα καταγγέλθηκαν, οι δυσκολίες δεν περιορίζονται στην εικόνα του κτιρίου, αλλά επηρεάζουν άμεσα τη σχολική καθημερινότητα.

Η πρόεδρος των γονέων αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο νερά έσταζαν από το ταβάνι και έφταναν στον τοίχο, με αποτέλεσμα μαθητές να βρέχονται και οι εκπαιδευτικοί να προσπαθούν να καθαρίσουν τον χώρο.

Παράλληλα, επισήμανε ότι υπάρχει αίθουσα μόλις 25 τετραγωνικών μέτρων στην οποία βρίσκονται 20 άτομα, θέτοντας ζήτημα καταλληλότητας των διαθέσιμων χώρων.

Ιδιαίτερη αναφορά έγινε και στο τμήμα ένταξης που λειτουργεί στο νηπιαγωγείο. Όπως υποστήριξε, σε αυτό φοιτούν παιδιά με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, ορισμένα από τα οποία αντιμετωπίζουν κινητικές δυσκολίες και δεν μπορούν να χρησιμοποιήσουν τον ανελκυστήρα που βρίσκεται στον εξωτερικό χώρο.

Προβληματισμός για την ασφάλεια στην αυλή

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδείχθηκε αφορά την πρόσβαση των παιδιών στον χώρο της αυλής.

Σύμφωνα με την πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων, οι μαθητές χρειάζεται να διασχίσουν το πάρκο της περιοχής για να φτάσουν στην αυλή.

Όπως υποστήριξε, την ευθύνη για την ασφαλή μετακίνηση περίπου 25 έως 26 παιδιών αναλαμβάνει ένας εκπαιδευτικός.

Μάλιστα, αναφέρθηκε σε περιστατικό κατά το οποίο ανήλικο παιδί διέφυγε της προσοχής, γεγονός που, σύμφωνα με την ίδια, ενισχύει τις ανησυχίες των γονέων για την ασφάλεια της συγκεκριμένης διαδικασίας.

Περιστατικό με αστέγους κοντά στην είσοδο της αυλής

Η πρόεδρος των γονέων περιέγραψε επίσης περιστατικό με δύο άστεγους ανθρώπους, οι οποίοι, όπως ανέφερε, έκαναν την ανάγκη τους σε θάμνους κοντά στην είσοδο της σχολικής αυλής.

Σύμφωνα με την καταγγελία, χρειάστηκε να κληθεί η αστυνομία προκειμένου να απομακρυνθούν από το σημείο.

Ολοκληρώνοντας την παρέμβασή της, η εκπρόσωπος των γονέων ζήτησε τη μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου, αλλά και σαφή ενημέρωση από τις αρμόδιες αρχές για το κατά πόσο διασφαλίζεται η ασφάλεια των μαθητών.

Η απάντηση του Δήμου: Εργασίες στη στέγη, αλλά όχι μετεγκατάσταση

Στις καταγγελίες και στα ερωτήματα που τέθηκαν απάντησε ο αντιδήμαρχος Τεχνικών Υπηρεσιών, Χρήστος Τερζούδης.

Όπως ανέφερε, ο Δήμος Λαρισαίων λαμβάνει περίπου 500.000 ευρώ ετησίως για τη συντήρηση των σχολικών κτιρίων, ποσό που, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργεί προβλήματα λόγω της ανεπαρκούς χρηματοδότησης.

Αναφερόμενος ειδικά στο 9ο Νηπιαγωγείο, υποστήριξε ότι η αποκατάσταση της ζημιάς στη στέγη βρίσκεται ήδη σε εξέλιξη.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό που παρουσίασε, προβλέπονται παρεμβάσεις στα ξύλινα στοιχεία της στέγης, αντικατάσταση όλων των κεραμιδιών και των προβληματικών υδρορροών, ενώ στη συνέχεια θα πραγματοποιηθούν εργασίες εσωτερικού βαψίματος.

Από την πλευρά του, ο αντιδήμαρχος Παιδείας, Χρήστος Αγορίτσας, ξεκαθάρισε ότι στην παρούσα φάση δεν είναι δυνατή η μετεγκατάσταση του νηπιαγωγείου.

Έτσι, παρά το αίτημα των γονέων για μεταφορά της σχολικής μονάδας, η δημοτική αρχή προκρίνει προς το παρόν την αποκατάσταση των κτιριακών προβλημάτων.

Οι παρεμβάσεις που ανακοινώθηκαν αναμένεται να αντιμετωπίσουν ζητήματα της στέγης, ωστόσο οι γονείς έχουν θέσει και ευρύτερα ερωτήματα για τη λειτουργικότητα των χώρων, την προσβασιμότητα και την ασφαλή μετακίνηση των παιδιών στην αυλή.