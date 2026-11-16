Στην τελική ευθεία για την λειτουργία Κτηνιατρικής Σχολής στην Ορεστιάδα: Tι θα ισχύσει για φοιτητές και επαγγελματικά δικαιώματα

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Μία ακόμη δυναμική προσθήκη στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι η Σχολή Κτηνιατρικής, η λειτουργία της οποίας είναι προ των πυλών.

Η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, κατά την επίσκεψή της στη βόρεια Ελλάδα αναφέρθηκε την ίδρυση της νεάς σχολής Κτηνιατρικής με έδρα την Ορεστιάδα, συνδέοντας την με τον κυβερνητικό σχεδιασμό για την ενίσχυση του βορείου και κεντρικού Έβρου.

Όπως επισήμανε, η συγκεκριμένη πρωτοβουλία εντάσσεται στις δεσμεύσεις της κυβέρνησης για τη στήριξη και ανάπτυξη της περιοχής, με ιδιαίτερη έμφαση στον ρόλο της δημόσιας ανώτατης εκπαίδευσης.

«Θεωρούμε πολύτιμη τη δημόσια εκπαίδευση και για αυτό φροντίζουμε διαρκώς για την αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου. Ενισχύουμε τα περιφερειακά τμήματα και τις σχολές έχοντας πλήρη επίγνωση της συμβολής τους», ανέφερε χαρακτηριστικά η υπουργός Παιδείας.

Η ίδρυση του Τμήματος πραγματοποιείται κατόπιν σύμφωνης γνώμης της Συγκλήτου του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης και της Εθνικής Αρχής Ανώτατης Εκπαίδευσης (ΕΘΑΑΕ).

Κτηνιατρική Ορεστιάδας: «Είμαστε ακριβώς στο τέλος αυτής της διαδρομής»

Ερωτηθείσα για την πορεία ίδρυσης του Τμήματος Κτηνιατρικής στην Ορεστιάδα, η Σοφία Ζαχαράκη εμφανίστηκε αισιόδοξη για την ολοκλήρωση της διαδικασίας, επισημαίνοντας ότι το σχετικό Προεδρικό Διάταγμα βρίσκεται στο τελικό στάδιο.

«Έχουν γίνει όλες οι πρόδρομες ενέργειες. Ξέρουμε ότι είμαστε ακριβώς στο τέλος αυτής της διαδρομής», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Η υπουργός εκτίμησε ότι απομένει σύντομο χρονικό διάστημα μέχρι την ολοκλήρωση των απαιτούμενων διαδικασιών, χωρίς ωστόσο να προσδιορίσει συγκεκριμένη ημερομηνία.

Η ίδρυση του νέου Τμήματος αποτελεί μέρος του σχεδιασμού για την ενίσχυση της ακαδημαϊκής παρουσίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης στην περιοχή.

Πενταετείς σπουδές και επαγγελματικά δικαιώματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Το νέο Τμήμα Κτηνιατρικής θα έχει ως βασική αποστολή την παροχή υψηλού επιπέδου πανεπιστημιακής εκπαίδευσης και την ανάπτυξη ερευνητικής δραστηριότητας στον τομέα της κτηνιατρικής επιστήμης.

Σύμφωνα με τον σχεδιασμό, το πρόγραμμα προπτυχιακών σπουδών θα έχει διάρκεια πέντε ετών, δηλαδή δέκα ακαδημαϊκών εξαμήνων.

Το πτυχίο που θα απονέμεται θα αντιστοιχεί στο επίπεδο 6 του Εθνικού Πλαισίου Προσόντων και, όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση του υπουργείου Παιδείας, θα παρέχει δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος του κτηνιάτρου σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη αποτελεί ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά του νέου Τμήματος, καθώς συνδέει τις σπουδές με την επαγγελματική δραστηριοποίηση των αποφοίτων και εκτός Ελλάδας.

Συνολικά 60 θέσεις προσωπικού στο νέο Τμήμα

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται και στη στελέχωση της νέας πανεπιστημιακής δομής.

Στο Τμήμα Κτηνιατρικής της Ορεστιάδας προβλέπεται η σύσταση 60 θέσεων προσωπικού, οι οποίες κατανέμονται ως εξής:

35 θέσεις μελών Διδακτικού – Ερευνητικού Προσωπικού (ΔΕΠ).

15 θέσεις μελών Εργαστηριακού Διδακτικού Προσωπικού (ΕΔΙΠ).

10 θέσεις Ειδικού Τεχνικού Εργαστηριακού Προσωπικού (ΕΤΕΠ).

Οι θέσεις αυτές προβλέπονται στο πλαίσιο της ίδρυσης του Τμήματος και αφορούν τη στελέχωσή του με το απαραίτητο επιστημονικό, διδακτικό και τεχνικό προσωπικό.

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης: 700 νέες κλίνες και ανακαινίσεις φοιτητικών εστιών

Η υπουργός Παιδείας αναφέρθηκε συνολικά στις πρωτοβουλίες της Πολιτείας για την βελτίωσης των συνθηκών φοίτησης και διαβίωσης των φοιτητών.

Στο πλαίσιο αυτό, στάθηκε στην αύξηση του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος, ως μέτρου οικονομικής ενίσχυσης των φοιτητών και των οικογενειών τους.

Παράλληλα, έκανε αναφορά στις ανακαινίσεις των υφιστάμενων φοιτητικών εστιών, καθώς και σε πρόγραμμα Σύμπραξης Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ), το οποίο προβλέπει τη δημιουργία 700 νέων κλινών.

Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις εντάσσονται στον ευρύτερο σχεδιασμό για την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας στο Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης.