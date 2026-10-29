Ειδικά νηπιαγωγεία: 24 σε αναστολή και σχέδιο εξίσωσης της φοίτησης σε ΜΚΟ – Καταγγελίες για ιδιωτικοποίηση της Ειδικής Αγωγής

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Αντιδράσεις για σχεδιαζόμενη διάταξη που, σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις Π.Ε., θα επιτρέπει την αναγνώριση φοίτησης παιδιών 4–7 ετών σε προγράμματα μη κερδοσκοπικών φορέων ως ισότιμης με ειδικό νηπιαγωγείο. Στο επίκεντρο οι καταγγελίες για ιδιωτικοποίηση, τα 24 ειδικά νηπιαγωγεία σε αναστολή και η αύξηση των μαθητών χωρίς αντίστοιχη ενίσχυση προσωπικού.

Την ώρα που οι ανάγκες στην Ειδική Αγωγή αυξάνονται, με τον μαθητικό πληθυσμό των ειδικών νηπιαγωγείων να καταγράφει άνοδο 20% έναντι μόλις 2% αύξησης του διδακτικού προσωπικού, νέα αντιπαράθεση προκαλούν οι σχεδιαζόμενες αλλαγές του υπουργείου Παιδείας.

Σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, διάταξη του υπό διαμόρφωση νομοσχεδίου ανοίγει τον δρόμο ώστε η φοίτηση παιδιών με αναπηρία ηλικίας 4 έως 7 ετών σε προγράμματα μη κερδοσκοπικών φορέων να αναγνωρίζεται ως ισότιμη με τη φοίτηση σε δημόσιο ειδικό νηπιαγωγείο.

Η συγκεκριμένη πρόβλεψη βρίσκεται στο επίκεντρο των αντιδράσεων, καθώς οι εκπαιδευτικοί καταγγέλλουν ότι εκπαιδευτικές λειτουργίες που σήμερα συνδέονται με το δημόσιο ειδικό νηπιαγωγείο επιχειρείται να μεταφερθούν σε φορείς εκτός του δημόσιου σχολικού δικτύου.

Μάλιστα, σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλούνται, από τα 159 δημόσια ειδικά νηπιαγωγεία, λειτουργούν μόλις 135, ενώ 24 βρίσκονται σε αναστολή. Την ίδια στιγμή, ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες εμφανίζει σημαντική αύξηση, εντείνοντας τα ερωτήματα για το πώς θα καλυφθούν οι ανάγκες της ειδικής προσχολικής εκπαίδευσης.

Οι Παρεμβάσεις κάνουν λόγο για «ιδιωτικοποίηση – αποδόμηση της ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης», υποστηρίζοντας ότι, αντί να ενισχυθούν οι δημόσιες δομές με νέα ειδικά νηπιαγωγεία και μόνιμο προσωπικό, προωθείται η επέκταση της συμμετοχής ιδιωτικών κέντρων και ΜΚΟ.

Οι αναφορές αφορούν, πάντως, διατάξεις που οι Παρεμβάσεις αποδίδουν σε αποσπάσματα σχεδίου νόμου τα οποία έχουν διαρρεύσει. Δεν πρόκειται για ψηφισμένες ρυθμίσεις ούτε για οριστικό κείμενο που έχει τεθεί σε δημόσια διαβούλευση.

Τι προβλέπει η επίμαχη διάταξη για τα ειδικά νηπιαγωγεία

Σύμφωνα με την ανακοίνωση των Παρεμβάσεων, το υπό προετοιμασία σχέδιο νόμου περιλαμβάνει πρόβλεψη που αφορά μη κερδοσκοπικούς φορείς οι οποίοι παρέχουν προσαρμοσμένα προγράμματα σπουδών και προγράμματα πρώιμης παρέμβασης σε παιδιά με αναπηρία ηλικίας 4 έως 7 ετών.

Όπως αναφέρεται, οι συγκεκριμένοι φορείς θα μπορούν να εμπλουτίζουν τα προγράμματά τους με εκπαιδευτικό σκέλος, ώστε, ύστερα από σχετική εισήγηση του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής, η φοίτηση των παιδιών να θεωρείται ισότιμη με εκείνη σε ειδικό νηπιαγωγείο.

Αυτό ακριβώς το σημείο προκαλεί τις εντονότερες αντιδράσεις.

Οι Παρεμβάσεις υποστηρίζουν ότι η ρύθμιση θα μπορούσε να οδηγήσει στην επέκταση της παροχής ειδικής προσχολικής εκπαίδευσης από μη δημόσιους φορείς, αντί της δημιουργίας περισσότερων δημόσιων σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, συνδέουν τη σχεδιαζόμενη αλλαγή με το άρθρο 32 του νόμου 3699/2008, το οποίο αναγνώριζε ως ισότιμη με τη φοίτηση σε μονάδα ειδικής προσχολικής αγωγής τη συμμετοχή παιδιών ηλικίας 4 έως 7 ετών στο πρόγραμμα πρώιμης παρέμβασης της ΕΛΕΠΑΠ.

Κατά την εκτίμησή τους, η νέα πρόβλεψη επεκτείνει αυτή τη δυνατότητα σε περισσότερους μη κερδοσκοπικούς φορείς.

«Κερκόπορτα» τα voucher, καταγγέλλουν οι εκπαιδευτικοί

Οι Παρεμβάσεις συνδέουν τις σχεδιαζόμενες αλλαγές με την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης και τη χρήση voucher για παιδιά με αναπηρία.

Όπως επισημαίνουν, η σχετική κατεύθυνση είχε αρχίσει να διαμορφώνεται από το 2021, με την ανακοίνωση πιλοτικού προγράμματος πρώιμης παρέμβασης, ενώ στη συνέχεια επεκτάθηκε η χρήση κουπονιών για την πρόσβαση παιδιών ηλικίας 0 έως 6 ετών σε αντίστοιχες υπηρεσίες.

Σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις, είχαν ήδη εκφράσει την αντίθεσή τους στο συγκεκριμένο μοντέλο, θεωρώντας ότι δημιουργεί προϋποθέσεις για μεγαλύτερη εμπλοκή ιδιωτικών κέντρων στην ειδική αγωγή.

Στη νέα τους ανακοίνωση υποστηρίζουν ότι η προωθούμενη αναγνώριση εκπαιδευτικών προγραμμάτων μη κερδοσκοπικών φορέων αποτελεί ένα επιπλέον βήμα προς αυτή την κατεύθυνση.

Αύξηση 20% στους μαθητές, μόλις 2% στους εκπαιδευτικούς

Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνουν οι Παρεμβάσεις στα αριθμητικά δεδομένα που επικαλούνται για την κατάσταση της Ειδικής Αγωγής.

Σύμφωνα με την ανακοίνωσή τους, τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ για το σχολικό έτος 2023-2024 καταγράφουν:

Αύξηση 20% στον μαθητικό πληθυσμό των ειδικών νηπιαγωγείων.

Αύξηση μόλις 2% στο διδακτικό προσωπικό των ίδιων σχολικών μονάδων.

Παράλληλα, για την περίοδο από το σχολικό έτος 2020-2021 έως το 2024-2025, αναφέρουν ότι ο συνολικός μαθητικός πληθυσμός μειώθηκε κατά 6%, ενώ ο αριθμός των μαθητών με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες αυξήθηκε κατά 39%.

Στο ίδιο διάστημα, σύμφωνα πάντα με τα στοιχεία που παραθέτουν, οι μαθητές με αναπηρία ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που φοιτούν σε γενικά σχολεία αυξήθηκαν κατά 40%, ενώ στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης η αύξηση έφτασε το 20%.

Οι εκπαιδευτικοί θεωρούν ότι τα δεδομένα αυτά καθιστούν επιτακτική την ενίσχυση των δημόσιων δομών, με περισσότερα σχολεία και μόνιμους διορισμούς.

Μόλις 135 ειδικά νηπιαγωγεία σε λειτουργία – Τα 24 σε αναστολή

Στο επίκεντρο της ανακοίνωσης βρίσκεται και ο αριθμός των δημόσιων ειδικών νηπιαγωγείων.

Σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις, από τα 159 δημόσια ειδικά νηπιαγωγεία, τα 135 λειτουργούν και τα υπόλοιπα 24 βρίσκονται σε αναστολή.

Οι εκπαιδευτικοί χαρακτηρίζουν ανεπαρκές το υφιστάμενο δίκτυο σε σχέση με τις ανάγκες που καταγράφονται.

Υποστηρίζουν, μάλιστα, ότι αντί να δοθεί προτεραιότητα στην ίδρυση νέων δημόσιων ειδικών νηπιαγωγείων, επιλέγεται η αξιοποίηση προγραμμάτων μέσω voucher και η διεύρυνση της συμμετοχής μη δημόσιων φορέων.

Η κριτική τους επικεντρώνεται στο ενδεχόμενο οι ανάγκες για ειδική προσχολική εκπαίδευση να καλύπτονται ολοένα περισσότερο μέσω εξωτερικών δομών, χωρίς αντίστοιχη ανάπτυξη του δημόσιου σχολικού δικτύου.

ΚΕΔΑΣΥ: Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα, αλλά τι γίνεται με την υποστελέχωση;

Η ανακοίνωση αναφέρεται και σε δεύτερη πρόβλεψη του υπό προετοιμασία νομοσχεδίου.

Σύμφωνα με τις Παρεμβάσεις, σχεδιάζεται η δημιουργία Εθνικού Πληροφοριακού Συστήματος για την ηλεκτρονική υποβολή αιτημάτων αξιολόγησης προς τα ΚΕΔΑΣΥ.

Η συγκεκριμένη παρέμβαση παρουσιάζεται ως μέτρο για την επιτάχυνση των διαδικασιών αξιολόγησης και υποστήριξης των μαθητών.

Ωστόσο, οι Παρεμβάσεις εκφράζουν επιφυλάξεις για το κατά πόσο η ψηφιοποίηση των αιτημάτων μπορεί να αντιμετωπίσει τα προβλήματα που καταγράφονται στις συγκεκριμένες υπηρεσίες.

Όπως υποστηρίζουν, τα ΚΕΔΑΣΥ αντιμετωπίζουν σοβαρές ελλείψεις προσωπικού, ενώ ορισμένες δομές στεγάζονται σε ακατάλληλους χώρους.

Κατά την εκτίμησή τους, η δημιουργία ηλεκτρονικής πλατφόρμας δεν αρκεί από μόνη της για να μειωθούν οι χρόνοι αναμονής, εφόσον δεν υπάρξει παράλληλη ενίσχυση με μόνιμο προσωπικό και κατάλληλες υποδομές.

Τι επισημαίνουν για τους αποφοίτους των ΕΕΕΕΚ

Ένα ακόμη ζήτημα που αναδεικνύεται στην ανακοίνωση αφορά τους αποφοίτους των Εργαστηρίων Ειδικής Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης (ΕΕΕΕΚ).

Οι Παρεμβάσεις επισημαίνουν ότι, σύμφωνα με τις πληροφορίες που διαθέτουν για το σχέδιο νόμου, δεν υπάρχει αναφορά στην ίδρυση και λειτουργία προστατευμένων εργαστηρίων στα οποία θα μπορούσαν να φοιτούν οι απόφοιτοι των ΕΕΕΕΚ.

Το ζήτημα εντάσσεται στην ευρύτερη κριτική τους για την ανάγκη δημιουργίας δημόσιων δομών που θα καλύπτουν τις εκπαιδευτικές και υποστηρικτικές ανάγκες των ατόμων με αναπηρία.

Τι ζητούν οι Παρεμβάσεις – Κάλεσμα σε ΔΟΕ και Συλλόγους Εκπαιδευτικών

Με αφορμή τις πληροφορίες για το νέο σχέδιο νόμου, οι Παρεμβάσεις Κινήσεις Συσπειρώσεις Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης ζητούν την ενίσχυση της δημόσιας Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης.

Μεταξύ των βασικών αιτημάτων τους περιλαμβάνονται η αύξηση της κρατικής χρηματοδότησης για την Παιδεία στο 15% του προϋπολογισμού, η ίδρυση νέων ειδικών νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων, καθώς και η δημιουργία τμημάτων ένταξης σε όλα τα δημοτικά και νηπιαγωγεία.

Παράλληλα, διεκδικούν μαζικούς μόνιμους διορισμούς εκπαιδευτικών και ειδικού προσωπικού, ενίσχυση των ΚΕΔΑΣΥ και των ΕΔΥ, μείωση του αριθμού μαθητών ανά τμήμα και δημόσια δωρεάν παράλληλη στήριξη με αναλογία ένας εκπαιδευτικός προς έναν μαθητή, όπου υπάρχει σχετική ανάγκη.

Επίσης, ζητούν τη δημιουργία οργανικών θέσεων για τις ειδικότητες της Ειδικής Αγωγής, την επαναλειτουργία των διδασκαλείων και την απόσυρση συγκεκριμένων αλλαγών στα καθηκοντολόγια προσωπικού.

Τέλος, καλούν τη Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας (ΔΟΕ) να τοποθετηθεί άμεσα για τις σχεδιαζόμενες ρυθμίσεις και τους Συλλόγους Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης να συντονίσουν τη δράση τους.

Η αντιπαράθεση αναμένεται να επικεντρωθεί στο κατά πόσο οι προωθούμενες αλλαγές θα ενισχύσουν την πρόσβαση των παιδιών με αναπηρία στην ειδική προσχολική εκπαίδευση ή θα οδηγήσουν, όπως καταγγέλλουν οι Παρεμβάσεις, σε υποχώρηση του ρόλου των δημόσιων ειδικών νηπιαγωγείων.