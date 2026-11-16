Πολυτεχνείο: Κλειστές πύλες, αυξημένα μέτρα και κυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Αθήνα

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Σε εξέλιξη βρίσκονται οι εκδηλώσεις για την 53η επέτειο από την εξέγερση του Πολυτεχνείου, με πλήθος πολιτών να συρρέει στο ιστορικό συγκρότημα της λεωφόρου Πατησίων για να αποτίσει φόρο τιμής.

Σύμφωνα με τον προγραμματισμό και τις αποφάσεις της Πρυτανείας, οι πύλες του Πολυτεχνείου λειτουργούν με συγκεκριμένο ωράριο:

Δευτέρα 16 Νοεμβρίου: Ανοιχτά από τις 08:30 έως τις 18:00.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου (ανήμερα): Ανοιχτά από τις 09:00 έως τις 13:00.

Τα κτίρια του συγκροτήματος παραμένουν κλειστά από την Παρασκευή έως και την Τρίτη, ενώ οι δράσεις φιλοξενούνται αποκλειστικά στους εξωτερικούς χώρους. Η υπηρεσία φύλαξης του ΕΜΠ έχει ενισχύσει δραστικά την επιτήρηση έως την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.

Επιχειρησιακός σχεδιασμός και «ασπίδα» 5.000 αστυνομικών

Η Ελληνική Αστυνομία έχει θέσει σε εφαρμογή ένα τεράστιο σχέδιο ασφαλείας, με την κινητοποίηση περισσοτέρων από 5.000 αστυνομικών από διάφορες υπηρεσίες (ΜΑΤ, ΟΠΚΕ, Τροχαία, Άμεση Δράση). Η επιτήρηση ενισχύεται από αέρος με ελικόπτερα και drones, τα οποία μεταδίδουν συνεχείς εικόνες στο Κέντρο Επιχειρήσεων της ΓΑΔΑ. Οι αυστηροί έλεγχοι και οι αλλαγές στον φετινό σχεδιασμό αποσκοπούν στην αποφυγή επεισοδίων, βανδαλισμών και καταστροφών.

Κυκλοφοριακές ρυθμίσεις – Ποιοι δρόμοι κλείνουν

Έκτακτες απαγορεύσεις στάσης και στάθμευσης, καθώς και σταδιακές διακοπές κυκλοφορίας, βρίσκονται σε εξέλιξη και θα διαρκέσουν έως τις έξι το πρωί της Τετάρτης 18 Νοεμβρίου.

Γύρω από το Πολυτεχνείο: Τα μέτρα αφορούν κεντρικούς δρόμους και πεζοδρόμους όπως οι οδοί Στουρνάρη, Πατησίων (από Κοδριγκτώνος έως Πανεπιστημίου), Τοσίτσα, Πολυτεχνείου, Μπουμπουλίνας, Σπύρου Τρικούπη, Σόλωνος και η Πλατεία Εξαρχείων.

Λόγω της πορείας (Τρίτη 17 Νοεμβρίου): Από τις έξι το πρωί της Τρίτης, απαγορεύεται η στάθμευση και από τις μεσημβρινές ώρες θα ξεκινήσουν ευρείες διακοπές κυκλοφορίας σε ολόκληρο το κέντρο. Στο «κόκκινο» βρίσκονται η Πανεπιστημίου, η Σταδίου, η Ακαδημίας, η Βασιλίσσης Σοφίας, η Βασιλίσσης Αμαλίας, η Λεωφόρος Αλεξάνδρας, η Λεωφόρος Συγγρού, η Αθηνάς, η Πειραιώς, καθώς και κεντρικές αρτηρίες σε Ιλίσια, Αμπελόκηπους και Παγκράτι (Μεσογείων, Κηφισίας, Μιχαλακοπούλου, Βασιλέως Κωνσταντίνου κ.ά.).

Παράλληλα, τροποποιήσεις ισχύουν στα δρομολόγια και τις στάσεις λεωφορείων και τρόλεϊ. Η Τροχαία καλεί τους οδηγούς να αποφεύγουν τη διέλευση και τη στάθμευση στο κέντρο της Αθήνας και γύρω από την αμερικανική πρεσβεία για την αποφυγή μεγαλύτερης ταλαιπωρίας.