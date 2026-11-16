Ποιοι γονείς δικαιούνται έως 430 ευρώ τον μήνα για τα παιδιά τους

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Οικογενειακή παροχή από 70 έως 430 ευρώ τον μήνα προβλέπεται για δημόσιους υπαλλήλους με ένα έως επτά δικαιούχα παιδιά, με επιπλέον προσαύξηση για μεγαλύτερες οικογένειες. Ποια είναι τα ηλικιακά όρια, τι ισχύει για φοιτητές έως 24 ετών και πότε διακόπτεται η καταβολή.

Οικογενειακή παροχή που μπορεί να φτάσει τα 430 ευρώ τον μήνα για επτά δικαιούχα παιδιά προβλέπεται για τους εργαζομένους στο Δημόσιο που υπάγονται στο ενιαίο μισθολόγιο. Η οικονομική ενίσχυση αυξάνεται ανάλογα με τον αριθμό των τέκνων, ενώ η καταβολή της συνδέεται με συγκεκριμένες προϋποθέσεις που αφορούν την ηλικία, την οικογενειακή κατάσταση και τη φοίτησή τους.

Η παροχή προβλέπεται από το άρθρο 15 του νόμου 4354/2015, όπως τροποποιήθηκε με τον νόμο 5045/2023, και αποτελεί μέρος των μηνιαίων αποδοχών των δικαιούχων δημοσίων υπαλλήλων.

Ωστόσο, το ποσό που λαμβάνει κάθε εργαζόμενος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από τον συνολικό αριθμό των παιδιών του, αλλά από το πόσα εξακολουθούν να πληρούν τις προϋποθέσεις χορήγησης.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι προβλέψεις για τα παιδιά που συνεχίζουν τις σπουδές τους μετά το Λύκειο, καθώς η οικογενειακή παροχή μπορεί να διατηρηθεί και μετά την ενηλικίωσή τους, υπό συγκεκριμένους χρονικούς περιορισμούς.

Οικογενειακή παροχή στο Δημόσιο: Πόσα χρήματα δικαιούνται οι εργαζόμενοι

Το ύψος της μηνιαίας ενίσχυσης καθορίζεται κλιμακωτά, ανάλογα με τον αριθμό των παιδιών που θεωρούνται δικαιούχα.

Με βάση το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο, τα ποσά διαμορφώνονται ως εξής:

Αριθμός παιδιών Μηνιαία παροχή 1 παιδί 70 ευρώ 2 παιδιά 120 ευρώ 3 παιδιά 170 ευρώ 4 παιδιά 220 ευρώ 5 παιδιά 290 ευρώ 6 παιδιά 360 ευρώ 7 παιδιά 430 ευρώ

Για κάθε επιπλέον δικαιούχο παιδί πέραν του τέταρτου, το συνολικό ποσό αυξάνεται κατά 70 ευρώ τον μήνα.

Επομένως, η ενίσχυση μπορεί να ξεπεράσει τα 430 ευρώ στις οικογένειες με περισσότερα από επτά παιδιά που πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Αξίζει να διευκρινιστεί ότι τα παραπάνω ποσά αφορούν τη συνολική μηνιαία οικογενειακή παροχή και όχι ξεχωριστό επίδομα για κάθε παιδί.

Για παράδειγμα, ένας δημόσιος υπάλληλος με δύο δικαιούχα παιδιά λαμβάνει συνολικά 120 ευρώ τον μήνα και όχι 70 ευρώ για το καθένα.

Ποια παιδιά θεωρούνται δικαιούχα

Η οικογενειακή παροχή καλύπτει φυσικά, θετά και αναγνωρισμένα τέκνα, εφόσον πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Βασικό κριτήριο αποτελεί η οικογενειακή κατάσταση των παιδιών, καθώς η διάταξη αφορά άγαμα τέκνα.

Παράλληλα, προβλέπονται διαφορετικά ηλικιακά και εκπαιδευτικά όρια, ανάλογα με την περίπτωση.

Ειδικότερα, η παροχή χορηγείται για:

Ανήλικα παιδιά, μέχρι τη συμπλήρωση του 18ου έτους της ηλικίας τους.

Παιδιά έως το 19ο έτος, εφόσον συνεχίζουν να φοιτούν στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Φοιτητές και σπουδαστές μεταλυκειακής εκπαίδευσης, με περιορισμούς ως προς τη διάρκεια των σπουδών και το ανώτατο ηλικιακό όριο.

Παιδιά με σωματική ή πνευματική αναπηρία τουλάχιστον 50%, εφόσον είναι ανίκανα για την άσκηση βιοποριστικού επαγγέλματος.

Οι παραπάνω προϋποθέσεις καθορίζουν ποια παιδιά συνυπολογίζονται για τον υπολογισμό της μηνιαίας παροχής.

Τι ισχύει για τους φοιτητές – Μέχρι ποια ηλικία καταβάλλεται η παροχή

Ιδιαίτερες προβλέψεις ισχύουν για τα παιδιά που συνεχίζουν την εκπαίδευσή τους μετά την ολοκλήρωση του Λυκείου.

Σύμφωνα με το άρθρο 15 του ν. 4354/2015, η οικογενειακή παροχή μπορεί να εξακολουθήσει να καταβάλλεται όταν το παιδί φοιτά σε φορέα μεταλυκειακής εκπαίδευσης, είτε δημόσιο είτε ιδιωτικό.

Ωστόσο, η συνέχιση της καταβολής δεν είναι απεριόριστη.

Ο νόμος ορίζει ότι η παροχή χορηγείται μόνο για την ελάχιστη διάρκεια σπουδών που απαιτείται για την απόκτηση του αντίστοιχου τίτλου.

Αυτό σημαίνει ότι λαμβάνεται υπόψη ο προβλεπόμενος χρόνος φοίτησης, όπως καθορίζεται από τον οργανισμό της σχολής.

Εάν ένας φοιτητής χρειαστεί περισσότερα εξάμηνα για να ολοκληρώσει τις σπουδές του, ο πρόσθετος αυτός χρόνος δεν συνεπάγεται αυτομάτως παράταση της οικογενειακής παροχής.

Το ηλικιακό όριο των 24 ετών

Εκτός από τη διάρκεια των σπουδών, προβλέπεται και ανώτατο ηλικιακό όριο.

Η οικογενειακή παροχή για φοιτητές και σπουδαστές δεν μπορεί να συνεχιστεί πέρα από τη συμπλήρωση του 24ου έτους της ηλικίας τους.

Το συγκεκριμένο όριο ισχύει ακόμη και στην περίπτωση που το παιδί δεν έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του.

Επομένως, για να συνεχίσει να καταβάλλεται η ενίσχυση, πρέπει να πληρούνται ταυτόχρονα οι προϋποθέσεις που αφορούν τη φοίτηση και την ηλικία.

Για παράδειγμα, εάν ένας φοιτητής έχει ολοκληρώσει την ελάχιστη προβλεπόμενη διάρκεια των σπουδών του, η παροχή δεν παρατείνεται απλώς επειδή παραμένει εγγεγραμμένος στη σχολή και δεν έχει συμπληρώσει τα 24 έτη.

Αντίστοιχα, η μη ολοκλήρωση των σπουδών δεν αρκεί για τη συνέχιση της παροχής μετά το προβλεπόμενο ηλικιακό όριο.

Πότε διακόπτεται η οικογενειακή παροχή

Η νομοθεσία περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τον προσδιορισμό του χρόνου διακοπής της ενίσχυσης.

Για τον υπολογισμό της συμπλήρωσης των ηλικιακών ορίων, ως ημερομηνία γέννησης του παιδιού θεωρείται η 31η Δεκεμβρίου του έτους γέννησής του.

Πρόκειται για ειδικό κανόνα που επηρεάζει τον προσδιορισμό του χρονικού σημείου κατά το οποίο παύει η χορήγηση λόγω ηλικίας.

Για τους φοιτητές και τους σπουδαστές, η διακοπή της παροχής εξαιτίας της ολοκλήρωσης του προβλεπόμενου χρόνου φοίτησης συνδέεται με τη λήξη του ακαδημαϊκού ή σπουδαστικού έτους.

Συνεπώς, η εξέταση του δικαιώματος δεν περιορίζεται μόνο στην ημερομηνία γέννησης, αλλά απαιτεί και τον έλεγχο της διάρκειας σπουδών.

Η παροχή μπορεί επίσης να μεταβληθεί όταν ένα παιδί παύσει να πληροί κάποια από τις νόμιμες προϋποθέσεις, με αποτέλεσμα να μειωθεί ο αριθμός των δικαιούχων τέκνων που λαμβάνονται υπόψη.

Ποιοι εξαιρούνται από την οικογενειακή παροχή

Το άρθρο 15 του νόμου 4354/2015 προβλέπει και συγκεκριμένη εξαίρεση από τη χορήγηση της ενίσχυσης.

Ειδικότερα, σύμφωνα με την τέταρτη παράγραφο του άρθρου, η οικογενειακή παροχή δεν καταβάλλεται στους Γενικούς Γραμματείς Υπουργείων.

Η εξαίρεση αυτή περιλαμβάνεται ρητά στο νομοθετικό πλαίσιο που διέπει τη συγκεκριμένη παροχή.

Τι πρέπει να προσέχουν οι δημόσιοι υπάλληλοι

Η οικογενειακή παροχή αποτελεί μηνιαία οικονομική ενίσχυση που συνδέεται άμεσα με τον αριθμό των παιδιών τα οποία πληρούν τις νόμιμες προϋποθέσεις.

Για τον λόγο αυτό, αλλαγές στην ηλικία, στην οικογενειακή κατάσταση ή στη φοίτηση ενός παιδιού μπορεί να επηρεάσουν το ποσό που καταβάλλεται.

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στις περιπτώσεις παιδιών που ολοκληρώνουν τη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, εισάγονται σε σχολές μεταλυκειακής εκπαίδευσης ή πλησιάζουν το ανώτατο ηλικιακό όριο.

Οι εργαζόμενοι στο Δημόσιο μπορούν να απευθύνονται στην αρμόδια υπηρεσία μισθοδοσίας τους, προκειμένου να ενημερώνονται για τις προϋποθέσεις συνέχισης της παροχής και τον τρόπο υπολογισμού του ποσού που δικαιούνται.

Το κρίσιμο στοιχείο είναι ότι η ενίσχυση δεν καθορίζεται μόνο από τον αριθμό των παιδιών μιας οικογένειας, αλλά από το πόσα εξακολουθούν να αναγνωρίζονται ως δικαιούχα με βάση τις προβλέψεις του νόμου.