Σχολεία: Αυξάνονται οι επιθέσεις γονέων σε βάρος εκπαιδευτικών στα Χανιά – Απειλές μετά την τιμωρία μαθητή

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Εκπαιδευτικοί προσέφυγαν στην αστυνομία έπειτα από απειλές γονέα, ο οποίος φέρεται να αντέδρασε στην τιμωρία του παιδιού του.

Ανησυχητικές διαστάσεις φαίνεται να λαμβάνει το φαινόμενο των επιθέσεων από γονείς σε βάρος εκπαιδευτικών σε σχολεία των Χανίων, με περιστατικά εξύβρισης, απειλών και βίας να καταγράφουν αυξητική τάση, κυρίως σε Γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής.

Το φαινόμενο βρίσκεται υπόψη της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Χανίων, η οποία παρακολουθεί και διαχειρίζεται τις σχετικές υποθέσεις με διακριτικότητα, όπως δήλωσε στο zarpanews.gr ο διευθυντής της υπηρεσίας, Γεώργιος Ψαράκης.

Ο ίδιος επιβεβαίωσε ότι καταγράφεται αυξητική τάση τέτοιων περιστατικών, κυρίως σε Γυμνάσια της ευρύτερης περιοχής των Χανίων. Όπως σημείωσε, πρόκειται για ένα σύνθετο φαινόμενο με πολλές πιθανές αιτίες, το οποίο ενδέχεται να συνδέεται με την ευρύτερη έξαρση της βίας στην κοινωνία, τις οικονομικές δυσκολίες και την παραμέληση μαθητών. Σε αυτό το πλαίσιο, όπως εξήγησε, εντάσεις που ενδεχομένως έχουν τις ρίζες τους εκτός σχολείου μεταφέρονται τελικά στο σχολικό περιβάλλον, με αποτέλεσμα να εκδηλώνονται επιθετικές συμπεριφορές σε βάρος εκπαιδευτικών.

“Δεν αρνούμαι ότι συμβαίνουν τέτοια περιστατικά, πρόκειται για δύσκολες καταστάσεις που έχουν αυξηθεί με γονείς να εκφράζουν την δυσαρέσκεια τους κατά αυτόν τον τρόπο. Ωστόσο οφείλουμε ως εκπαιδευτικοί να τα διαχειριζόμαστε με διάλογο, με διακριτικότητα, προάγοντας τις αξίες της ειρήνης και της ενσυναίσθησης, όσα δηλαδή διδάσκουμε, στην πράξη” τόνισε.

Σύμφωνα με πληροφορίες εκπαιδευτικοί δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε περιοχή των Χανίων προσέφυγαν στην αστυνομία έπειτα από απειλές που φέρεται να δέχθηκαν από γονέα μαθητή. Ο ανήλικος μαζί με συμμαθητές του είχε βιντεοσκοπήσει καθηγήτρια, χωρίς τη συναίνεσή της, και είχαν αναρτήσει το σχετικό υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ο γονέας του μαθητή, μετά την τιμωρία του από την διεύθυνση του σχολείου, φαίνεται να απείλησε τηλεφωνικά εκπαιδευτικό.

Εκπαιδευτικός και διευθυντής κατέθεσαν στο αρμόδιο Αστυνομικό Τμήμα, ενώ ο γονέας κλήθηκε από τις αστυνομικές αρχές και του έγινε σύσταση να μην προσεγγίσει τον εκπαιδευτικό και τον σχολικό χώρο.