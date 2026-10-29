Παιδικοί σταθμοί: «Πόλεμος» για τις προσλήψεις – Νηπιαγωγοί διεκδικούν θέσεις παιδαγωγών με 36 μήνες εμπειρίας

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Αντιδράσεις για τροπολογία που επιτρέπει σε ΠΕ Νηπιαγωγούς με 36 μήνες εμπειρίας να διεκδικούν θέσεις ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς. Ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας ζητά την απόσυρση της διάταξης, επικαλείται παραβίαση του προσοντολογίου και προειδοποιεί για νομικές ενέργειες.

Σφοδρές αντιδράσεις προκαλεί νέα διάταξη για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών σταθμών, η οποία επιτρέπει σε πτυχιούχους Νηπιαγωγούς να διεκδικήσουν θέσεις Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, εφόσον διαθέτουν τουλάχιστον 36 μήνες σχετικής εμπειρίας. Ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας ζητά την άμεση απόσυρσή της, καταγγέλλοντας ότι παραβιάζει τη διάκριση μεταξύ των δύο επαγγελματικών κλάδων και δημιουργεί συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού στις προσλήψεις.

Με υπόμνημα που απέστειλε στις 27 Οκτωβρίου 2026 προς την πολιτική ηγεσία του υπουργείου Εσωτερικών και τις κοινοβουλευτικές ομάδες, ο Σύλλογος εκφράζει την έντονη αντίθεσή του στην παράγραφο 7 του άρθρου 768 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή περιλαμβάνεται σε τροπολογία που κατατέθηκε στη Βουλή.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο, η επίμαχη πρόβλεψη όχι μόνο δεν επιλύει τα προβλήματα των νηπιαγωγών που εργάζονται μέσω ΕΣΠΑ στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, αλλά ενδέχεται να δημιουργήσει νέα εμπόδια στη στελέχωση των δομών και στη διαδικασία μόνιμων προσλήψεων.

Μάλιστα, ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι θα εξετάσει την άσκηση νόμιμων δικαιωμάτων του εφόσον η διάταξη δεν αποσυρθεί, θέτοντας ζήτημα νομιμότητας των προβλεπόμενων προσόντων διορισμού.

Τι αλλάζει στις προσλήψεις των δημοτικών παιδικών σταθμών

Η επίμαχη διάταξη αφορά την κάλυψη θέσεων του κλάδου ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας στους δημοτικούς παιδικούς, βρεφικούς και βρεφονηπιακούς σταθμούς.

Σύμφωνα με το υπόμνημα, προβλέπεται ότι στις διαδικασίες κάλυψης των συγκεκριμένων θέσεων θα μπορούν να συμμετέχουν και πτυχιούχοι του κλάδου ΠΕ Νηπιαγωγών, υπό την προϋπόθεση ότι διαθέτουν 36 μήνες εμπειρίας σε παιδικούς σταθμούς.

Επιπλέον, όσοι επιτύχουν στις διαδικασίες επιλογής θα υποχρεούνται να παρακολουθήσουν ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης μετά την πρόσληψή τους.

Αυτή ακριβώς η δυνατότητα συμμετοχής πτυχιούχων διαφορετικού κλάδου αποτελεί το βασικό σημείο αντιπαράθεσης.

Ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας υποστηρίζει ότι η επαγγελματική εμπειρία και η μεταγενέστερη επιμόρφωση δεν μπορούν να υποκαταστήσουν τα τυπικά προσόντα που προβλέπονται για έναν διακριτό επαγγελματικό κλάδο.

«Παραβιάζεται το προσοντολόγιο του Δημοσίου»

Στο υπόμνημά του, ο Σύλλογος επικαλείται το Προσοντολόγιο – Κλαδολόγιο του Δημοσίου, όπως καθορίζεται με το Προεδρικό Διάταγμα 85/2022.

Όπως επισημαίνει, οι ΠΕ Νηπιαγωγοί και οι ΠΕ Παιδαγωγοί Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας αποτελούν δύο διαφορετικούς κλάδους, με διακριτά τυπικά προσόντα διορισμού.

Κατά την εκτίμησή του, η δυνατότητα συμμετοχής των Νηπιαγωγών σε θέσεις Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας συνιστά παρέκκλιση από αυτή τη διάκριση.

Ο Σύλλογος χαρακτηρίζει τη ρύθμιση παράνομη, υποστηρίζοντας ότι παραβιάζει τις προϋποθέσεις άσκησης συγκεκριμένων επαγγελμάτων.

Πρόκειται, ωστόσο, για τη νομική θέση που διατυπώνει ο Σύλλογος και όχι για διαπιστωμένη δικαστικά παρανομία της διάταξης.

Αντιδράσεις για «αθέμιτο ανταγωνισμό» στις προσλήψεις

Ένα ακόμη σημείο της κριτικής αφορά τις συνέπειες που ενδέχεται να έχει η ρύθμιση για τους υποψηφίους των δύο κλάδων.

Σύμφωνα με τον Σύλλογο Παιδαγωγών Ελλάδας, ο κλάδος ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας είναι σχετικά νεοσύστατος και τα μέλη του διαθέτουν περιορισμένη προϋπηρεσία στο Δημόσιο.

Αντίθετα, όπως αναφέρεται στο υπόμνημα, υπάρχουν ΠΕ Νηπιαγωγοί που είχαν προσληφθεί σε δημοτικούς παιδικούς σταθμούς πριν από τη θέσπιση της δίχρονης υποχρεωτικής προσχολικής αγωγής το 2018.

Ο Σύλλογος εκτιμά ότι η συμμετοχή τους στις ίδιες διαδικασίες επιλογής μπορεί να δημιουργήσει ανισότητες ως προς την προϋπηρεσία και, κατά συνέπεια, τις δυνατότητες πρόσληψης.

Για τον λόγο αυτό κάνει λόγο για συνθήκες αθέμιτου ανταγωνισμού, υποστηρίζοντας ότι η προτεινόμενη διάταξη ενδέχεται να λειτουργήσει εις βάρος των Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Στο επίκεντρο και η επιμόρφωση μετά την πρόσληψη

Ιδιαίτερη αντίδραση προκαλεί και η πρόβλεψη για υποχρεωτική επιμόρφωση των επιτυχόντων μετά την πρόσληψή τους.

Ο Σύλλογος αμφισβητεί ότι ένα ειδικό πρόγραμμα επιμόρφωσης μπορεί να αποτελέσει τη βάση για την απόκτηση επαγγελματικών δικαιωμάτων διαφορετικού κλάδου.

Όπως υποστηρίζει, για την άσκηση του συγκεκριμένου επαγγέλματος απαιτείται ο προβλεπόμενος τίτλος σπουδών, ενώ χαρακτηρίζει τη διαδικασία προβληματική ακόμη και ως προς τα όρια της νόμιμης άσκησης του επαγγέλματος.

Η κριτική του επικεντρώνεται, επομένως, όχι μόνο στο δικαίωμα συμμετοχής των Νηπιαγωγών στις προσλήψεις, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο επιχειρείται να αντιμετωπιστεί η διαφορά των τυπικών προσόντων μεταξύ των δύο κλάδων.

Τι επισημαίνει ο Σύλλογος για τους πτυχιούχους ΤΕ

Στο υπόμνημα τίθεται και το ζήτημα των Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας κατηγορίας Τεχνολογικής Εκπαίδευσης (ΤΕ).

Ο Σύλλογος επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι επαγγελματίες δεν έχουν αποκτήσει τη δυνατότητα μετάβασης στον κλάδο ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας, παρά την κοινή ονομασία και τα επαγγελματικά δικαιώματα που, σύμφωνα με το υπόμνημα, προβλέπονται από το ΠΔ 523/1991.

Αντιπαραβάλλει αυτή την κατάσταση με τη δυνατότητα που σχεδιάζεται να δοθεί στους ΠΕ Νηπιαγωγούς και κάνει λόγο για άνιση μεταχείριση.

Κατά τον Σύλλογο, η διαφοροποίηση αυτή ενισχύει τις ενστάσεις για τη νομιμότητα και τη σκοπιμότητα της ρύθμισης.

Αίτημα άμεσης απόσυρσης και προειδοποίηση για νομικές ενέργειες

Ο Σύλλογος Παιδαγωγών Ελλάδας ζητά την άμεση απόσυρση της παραγράφου 7 του άρθρου 768 του Κώδικα Τοπικής Αυτοδιοίκησης, όπως αυτή περιλαμβάνεται στην τροπολογία για το προσωπικό των δημοτικών παιδικών, βρεφικών και βρεφονηπιακών σταθμών.

Το αίτημα απευθύνεται στον υπουργό Εσωτερικών Θεόδωρο Λιβάνιο, στην υφυπουργό Εσωτερικών Βιβή Χαραλαμπογιάννη και στις κοινοβουλευτικές ομάδες.

Παράλληλα, ο Σύλλογος προειδοποιεί ότι, εφόσον η διάταξη διατηρηθεί, επιφυλάσσεται να ασκήσει κάθε νόμιμο δικαίωμά του.

Η παρέμβαση αναδεικνύει τη διαφωνία που έχει προκύψει γύρω από τα απαιτούμενα προσόντα για τη στελέχωση των δημοτικών παιδικών σταθμών, σε μια περίοδο κατά την οποία βρίσκονται σε εξέλιξη νομοθετικές πρωτοβουλίες για την οργάνωση των θέσεων προσωπικού στις συγκεκριμένες δομές.