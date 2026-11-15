Μητσοτάκης: Αυξάνονται οι δικαιούχοι πρωτοετείς για τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ – Τελευταία ευκαιρία για αιτήσεις

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Ποιοι είναι οι δικαιούχοι και πότε λήγει η προθεσμία

Στην στήριξη των αγροτικών οικογενειών αναφέρθηκε στην κυριακάτικη ανασκόπησή του ο πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, σημειώνοντας ότι οι υποτροφίες ύψους 1.000 ευρώ για τους πρωτοετείς του Λογαριασμού Αγροτικής Εστίας του ΟΠΕΚΑ έχουν αυξηθεί.

«Στις αγροτικές οικογένειες: αυξάνουμε από 2.106 σε 2.497 τις υποτροφίες των 1.000 ευρώ του. Αυτό σημαίνει ότι 391 επιπλέον φοιτητές θα πάρουν την υποτροφία, με το συνολικό ποσό να φτάνει τα 2,5 εκατ. ευρώ. Δικαιούχοι είναι όσοι πέρασαν φέτος με τις Πανελλαδικές σε δημόσιο ΑΕΙ, εγγράφηκαν για πρώτη φορά και είναι άμεσα ή έμμεσα δικαιούχοι του Λογαριασμού. Προτεραιότητα έχουν οι οικογένειες με τρία ή περισσότερα παιδιά», σημείωσε ο πρωθυπουργός στην ανάρτησή του.

Λίγες ώρες για τη λήξη της υποβολής αιτήσεων

Η προθεσμία για τις αιτήσεις χορήγησης παροχής του χρηματικού βραβείου λήγει την Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και ώρα 23:59.

Δικαιούχοι της παροχής είναι τέκνα που είναι άμεσα ή έμμεσα (εξαρτώμενα μέλη) δικαιούχοι του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, εφόσον:

α) είχαν τη μαθητική ιδιότητα για το σχολικό έτος 2025-2026 και

β) είναι άγαμα και άνεργα και

γ) εγγράφονται για πρώτη φορά σε δημόσιο Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα της ημεδαπής, έχοντας επιτύχει στις πανελλαδικές εξετάσεις το έτος 2026 (ή μέσω κάθε άλλης διαδικασίας που εξομοιώνεται με τις πανελλαδικές εξετάσεις από το αρμόδιο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού).

Σημειώνεται ότι:

Άμεσα μέλη λογίζονται τα τέκνα που έχουν δικό τους δικαίωμα ασφάλισης ως δικαιούχοι ορφανικής σύνταξης ή σύνταξης αναπηρίας (τέκνο ανίκανο για κάθε εργασία), ή επιδόματος παραπληγίας-τετραπληγίας (παραπληγικό επίδομα) του e-ΕΦΚΑ (ΟΓΑ).

Εξαρτώμενα μέλη λογίζονται τα τέκνα που ασφαλίζονται έμμεσα από τον ίδιο άμεσο δικαιούχο των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ, ή και τον έτερο γονέα τους, εφόσον και αυτός είναι άμεσα δικαιούχος των παροχών του ΛΑΕ/ΟΠΕΚΑ.