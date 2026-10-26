Νηπιαγωγεία σε αναβρασμό: Καταγγελίες για πιέσεις να αλλάξουν τα ωρολόγια προγράμματα – Στους δρόμους οι εκπαιδευτικοί

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Αναστάτωση προκαλούν στα Νηπιαγωγεία οι καταγγελίες για προφορικές πιέσεις προς τους εκπαιδευτικούς, προκειμένου να τροποποιήσουν τα ήδη αποφασισμένα ωρολόγια προγράμματα των σχολικών μονάδων.

Στο επίκεντρο βρίσκεται εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, η οποία, σύμφωνα με τους εκπαιδευτικούς, επιχειρεί να επιβάλει πρωινή βάρδια σε όλες τις προϊσταμένες Νηπιαγωγείων, ανατρέποντας τον προγραμματισμό που είχε γίνει από τους Συλλόγους Διδασκόντων στην αρχή της σχολικής χρονιάς.

Αντιδρώντας στις συγκεκριμένες πρακτικές, Σύλλογοι Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης πραγματοποιούν παράσταση διαμαρτυρίας σήμερα, Δευτέρα 26 Οκτωβρίου, στις 13:30, στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας, απαιτώντας να σταματήσουν οι προφορικές πιέσεις και να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των σχολικών μονάδων.

Στο στόχαστρο τα ωρολόγια προγράμματα των Νηπιαγωγείων

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Συλλόγου Εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης «Ρόζα Ιμβριώτη», οι Σύλλογοι Διδασκόντων είχαν ήδη προχωρήσει, από τις πρώτες ημέρες του Σεπτεμβρίου, στην κατανομή των τμημάτων και στον καθορισμό των βαρδιών των νηπιαγωγών.

Ωστόσο, στις 8 Σεπτεμβρίου, μόλις τρεις ημέρες πριν από την έναρξη των μαθημάτων, το υπουργείο Παιδείας απέστειλε εγκύκλιο, η οποία, όπως καταγγέλλεται, ζητά την αλλαγή των προγραμμάτων ώστε όλες οι προϊσταμένες να εργάζονται στην πρωινή βάρδια.

Οι εκπαιδευτικοί υποστηρίζουν ότι η συγκεκριμένη κατεύθυνση παραγνωρίζει τον ιδιαίτερο χαρακτήρα της λειτουργίας των Νηπιαγωγείων, καθώς οι προϊσταμένες δεν ασκούν αποκλειστικά διοικητικά καθήκοντα, αλλά έχουν παράλληλα την ευθύνη διδασκαλίας τμήματος μαθητών.

Όπως επισημαίνουν, η αντιμετώπιση των Νηπιαγωγείων ως διοικητικών υπηρεσιών δημιουργεί πρόσθετες δυσκολίες στην οργάνωση της εκπαιδευτικής διαδικασίας, σε μια περίοδο κατά την οποία εξακολουθούν να καταγράφονται σοβαρές ελλείψεις προσωπικού και υποδομών.

Καταγγελίες για προφορικές εντολές αντί γραπτών οδηγιών

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά του Συλλόγου στις πιέσεις που, όπως υποστηρίζει, ασκούνται προς τις σχολικές μονάδες για την τροποποίηση των προγραμμάτων τους.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση, η Διδασκαλική Ομοσπονδία Ελλάδας έχει ήδη τοποθετηθεί επί του ζητήματος, έχει κοινοποιήσει σχετική γνωμοδότηση της νομικής της συμβούλου και προχωρά σε αίτηση ακύρωσης της εγκυκλίου.

Ο Σύλλογος καταγγέλλει ότι, παρά τις αντιδράσεις, συνεχίζονται οι προφορικές παρεμβάσεις προς τους εκπαιδευτικούς, χωρίς να δίνονται αντίστοιχες έγγραφες εντολές για την αλλαγή των προγραμμάτων.

«Να σταματήσουν τώρα οι προφορικές πιέσεις για αλλαγή των προγραμμάτων των Νηπιαγωγείων μας! Να γίνουν σεβαστές οι αποφάσεις των Συλλόγων Διδασκόντων!», τονίζεται χαρακτηριστικά.

Καταγγέλλουν εκατοντάδες κενά στην Α΄ Αθήνας

Πέρα από το ζήτημα των ωρολόγιων προγραμμάτων, οι εκπαιδευτικοί αναδεικνύουν και τις ελλείψεις προσωπικού που εξακολουθούν να επηρεάζουν τη λειτουργία των σχολικών μονάδων.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που επικαλείται ο Σύλλογος «Ρόζα Ιμβριώτη», στη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Α΄ Αθήνας καταγράφονται τουλάχιστον 600 κενά, μεταξύ των οποίων:

66 θέσεις νηπιαγωγών γενικής αγωγής (ΠΕ60).

28 θέσεις νηπιαγωγών ειδικής αγωγής (ΠΕ60 ΕΑ).

30 θέσεις εκπαιδευτικών Αγγλικής Γλώσσας (ΠΕ06).

Παράλληλα, επισημαίνονται ελλείψεις σε σχολικούς νοσηλευτές, κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους, ενώ ο Σύλλογος κάνει λόγο για 16.000 κενά πανελλαδικά.

Με την κινητοποίηση της 26ης Οκτωβρίου, οι εκπαιδευτικοί ζητούν την απόσυρση της εγκυκλίου και την έγκριση των ωρολόγιων προγραμμάτων όπως έχουν υποβληθεί από τους Συλλόγους Διδασκόντων.

Παράλληλα, διεκδικούν την άμεση κάλυψη όλων των κενών, τη μείωση του διδακτικού ωραρίου των νηπιαγωγών και την εξίσωσή του με εκείνο των υπόλοιπων εκπαιδευτικών.

Στα αιτήματα περιλαμβάνονται ακόμη η κατασκευή σύγχρονων Νηπιαγωγείων, η ουσιαστική συντήρηση των υφιστάμενων κτιρίων, η απόσυρση των ελαφρού τύπου προκατασκευασμένων αιθουσών και η διαμόρφωση αναβαθμισμένου αναλυτικού προγράμματος.

Ο Σύλλογος ζητά επίσης τμήματα έως 15 νηπίων και δεύτερη νηπιαγωγό όπου ο αριθμός των παιδιών υπερβαίνει το συγκεκριμένο όριο.

Η αντιπαράθεση για τα ωρολόγια προγράμματα προστίθεται έτσι στα ανοιχτά μέτωπα της προσχολικής εκπαίδευσης, με τους εκπαιδευτικούς να ζητούν να δοθεί προτεραιότητα στις πραγματικές ανάγκες των σχολείων και όχι στην ανατροπή αποφάσεων που έχουν ήδη ληφθεί για τη λειτουργία τους.