Προσλήψεις αναπληρωτών – Γ’ φάση: Πότε βγαίνουν τα ονόματα και πότε αναλαμβάνουν υπηρεσία – Σε ποια κενά θα δοθεί έμφαση

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Ο Πατρέας εκτιμά ότι η Γ΄ φάση προσλήψεων αναπληρωτών θα ανακοινωθεί στις 17 Νοεμβρίου, με ανάληψη υπηρεσίας στις 23-24 Νοεμβρίου. Παράλληλα, αμφισβητεί το «νωρίτερα από ποτέ» του υπουργείου Παιδείας, παραθέτει συγκριτικές ημερομηνίες τριών σχολικών ετών και ασκεί σκληρή κριτική για τα περισσότερα από 16.000 κενά που, σύμφωνα με τον ίδιο, παραμένουν στα σχολεία.

Έντονη κριτική στο υπουργείο Παιδείας για το χρονοδιάγραμμα προσλήψεων αναπληρωτών και τα χιλιάδες κενά στα σχολεία ασκεί ο Πατρέας, παρουσιάζοντας παράλληλα τις εκτιμήσεις του για τη Γ΄ φάση προσλήψεων του σχολικού έτους 2026-2027.

Με βάση πρόσφατη δήλωση της υπουργού Παιδείας, Σοφίας Ζαχαράκη, ο Πατρέας εκτιμά ότι η ανακοίνωση των ονομάτων θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, ενώ ακολουθούν οι προβλεπόμενες διοικητικές διαδικασίες, με πιθανή ανάληψη υπηρεσίας στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

Την ίδια στιγμή, αμφισβητεί τους ισχυρισμούς περί ταχύτερης πραγματοποίησης των φάσεων προσλήψεων, συγκρίνοντας τις ημερομηνίες των τριών τελευταίων σχολικών ετών.

Στο επίκεντρο της παρέμβασής του βρίσκονται και τα περισσότερα από 16.000 κενά που, σύμφωνα με τον ίδιο, εξακολουθούν να καταγράφονται στα σχολεία στα μέσα Νοεμβρίου.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Πότε αναμένονται τα ονόματα και η ανάληψη υπηρεσίας

Ο Πατρέας στηρίζει την εκτίμησή του για το χρονοδιάγραμμα της Γ΄ φάσης σε πρόσφατη τοποθέτηση της υπουργού Παιδείας.

Η Σοφία Ζαχαράκη είχε αναφέρει:

«Τώρα, μες στις επόμενες μέρες, το αργότερο μέχρι 17 Νοεμβρίου θα γίνει και η Γ’ Φάση πρόσληψης Αναπληρωτών».

Σχολιάζοντας τη συγκεκριμένη δήλωση, ο Πατρέας επισημαίνει με σκωπτική διάθεση ότι στο υπουργείο Παιδείας το «μέχρι» συχνά σημαίνει την τελευταία ημέρα της προθεσμίας ή ακόμη και μεταγενέστερη ημερομηνία.

Με βάση αυτή την εκτίμηση, παρουσιάζει το ακόλουθο χρονοδιάγραμμα:

Διαδικασία Εκτιμώμενη ημερομηνία Ανακοίνωση ονομάτων αναπληρωτών Τρίτη 17 Νοεμβρίου Ανάρτηση αποφάσεων με ΑΔΑ Τετάρτη 18 Νοεμβρίου Δηλώσεις αναπληρωτών Πέμπτη 19 Νοεμβρίου Ανακοίνωση τοποθετήσεων Παρασκευή 20 Νοεμβρίου Ανάληψη υπηρεσίας Δευτέρα 23 και Τρίτη 24 Νοεμβρίου

Ο ίδιος παρατηρεί ότι και οι δύο προηγούμενες φάσεις προσλήψεων πραγματοποιήθηκαν ημέρα Τρίτη, στοιχείο που ενισχύει την πρόβλεψή του για τις 17 Νοεμβρίου.

Διευκρινίζεται ότι πρόκειται για εκτίμηση του Πατρέα και όχι για επίσημα ανακοινωμένο αναλυτικό πρόγραμμα του υπουργείου Παιδείας.

«Νωρίτερα από ποτέ»; Τι δείχνουν οι ημερομηνίες των τελευταίων ετών

Ιδιαίτερα επικριτικός εμφανίζεται ο Πατρέας απέναντι στις αναφορές της υπουργού Παιδείας ότι οι προσλήψεις αναπληρωτών πραγματοποιούνται νωρίτερα από προηγούμενες χρονιές.

Για να τεκμηριώσει την άποψή του, παραθέτει συγκριτικά στοιχεία για τις ημερομηνίες των προσλήψεων κατά τα σχολικά έτη 2024-2025, 2025-2026 και 2026-2027.

Η σύγκριση βασίζεται στην ημερομηνία ανάρτησης των αποφάσεων προσλήψεων με Αριθμό Διαδικτυακής Ανάρτησης (ΑΔΑ).

Φάση 2026-2027 2025-2026 2024-2025 Α΄ 2 Σεπτεμβρίου 5 Σεπτεμβρίου 2 Σεπτεμβρίου Β΄ 30 Σεπτεμβρίου 25 Σεπτεμβρίου 8 Οκτωβρίου Γ΄ 18 Νοεμβρίου* 12 Νοεμβρίου 1 Νοεμβρίου

*Η ημερομηνία της Γ΄ φάσης για το 2026-2027 αποτελεί πρόβλεψη του Πατρέα.

Σύμφωνα με τη σύγκριση που παρουσιάζει, η Α΄ φάση πραγματοποιήθηκε φέτος τρεις ημέρες νωρίτερα από την προηγούμενη σχολική χρονιά, αλλά την ίδια ημερομηνία με το 2024.

Αντίθετα, η Β΄ φάση έγινε στις 30 Σεπτεμβρίου, δηλαδή πέντε ημέρες αργότερα από το 2025, αλλά οκτώ ημέρες νωρίτερα από το 2024.

Για τη Γ΄ φάση, εφόσον επιβεβαιωθεί η εκτίμησή του για ανάρτηση των αποφάσεων στις 18 Νοεμβρίου, η διαδικασία θα πραγματοποιηθεί έξι ημέρες αργότερα από πέρυσι και 17 ημέρες αργότερα από το σχολικό έτος 2024-2025.

Με βάση τα παραπάνω, ο Πατρέας αμφισβητεί τον χαρακτηρισμό των φετινών προσλήψεων ως ιδιαίτερα πρώιμων.

Περισσότερα από 16.000 κενά στα σχολεία, σύμφωνα με τον Πατρέα

Πέρα από το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων, ο Πατρέας στρέφει την κριτική του και στην κατάσταση που επικρατεί στα σχολεία.

Όπως υποστηρίζει, στα μέσα Νοεμβρίου εξακολουθούν να υπάρχουν περισσότερα από 16.000 κενά εκπαιδευτικών και προσωπικού.

Ο αριθμός αυτός αποτελεί αναφορά του ίδιου και δεν συνοδεύεται στο συγκεκριμένο κείμενο από αναλυτική επίσημη καταγραφή ανά ειδικότητα ή βαθμίδα εκπαίδευσης.

Η παρέμβασή του επικεντρώνεται σε πρόσφατες δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, στις οποίες η Σοφία Ζαχαράκη αναγνωρίζει τη σοβαρότητα του προβλήματος και τις δυσκολίες αντιμετώπισής του.

Η υπουργός ανέφερε χαρακτηριστικά:

«Για εμένα όταν ένα παιδί δεν έχει πάει ακόμα ο δάσκαλος και είναι Οκτώβριος ή Νοέμβριος αντιλαμβάνεστε ότι δεν είναι μια απλή συζήτηση ενός κενού».

Στη συνέχεια, επισήμανε ότι πρόκειται για ζήτημα που μπορεί να έχει δομικά χαρακτηριστικά στο υπουργείο Παιδείας και να είναι δύσκολο στη διαχείρισή του.

Ζαχαράκη: «Έχουμε εξαντλήσει την προσπάθεια»

Στις δηλώσεις που επικαλείται ο Πατρέας, η υπουργός Παιδείας αναφέρεται στις προσπάθειες που έχουν καταβληθεί για την κάλυψη των εκπαιδευτικών αναγκών.

Όπως υποστήριξε, έχουν εξαντληθεί οι δυνατότητες διεκδίκησης πιστώσεων, πραγματοποίησης διορισμών και διατήρησης ολιγομελών τμημάτων.

Παράλληλα, σημείωσε ότι η αντιμετώπιση του προβλήματος δεν εξαρτάται αποκλειστικά από το υπουργείο Παιδείας.

Ειδικότερα, αναφέρθηκε στον ρόλο των υπουργείων Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και Εσωτερικών, εξηγώντας ότι υπάρχουν όρια στον αριθμό των πιστώσεων που μπορούν να διεκδικηθούν κάθε φορά.

Η ίδια τόνισε ότι διαχρονικά οι αρμόδιοι στο υπουργείο Παιδείας προσπαθούν να βρουν τη χρυσή τομή ανάμεσα στις ανάγκες και στις διαθέσιμες δυνατότητες.

Σε άλλο σημείο της τοποθέτησής της, απηύθυνε πρόκληση σε όποιον θεωρεί ότι μπορεί να διαχειριστεί αποτελεσματικότερα το πρόβλημα να παρουσιάσει τον τρόπο με τον οποίο θα το πετύχαινε.

Πατρέας: «Λευκή πετσέτα» για τα σχολικά κενά

Ο Πατρέας ερμηνεύει τις συγκεκριμένες δηλώσεις ως παραδοχή αδυναμίας αποτελεσματικής αντιμετώπισης των ελλείψεων.

Μάλιστα, χρησιμοποιεί τη χαρακτηριστική έκφραση ότι η υπουργός «πέταξε λευκή πετσέτα» στο ζήτημα των κενών.

Κατά την άποψή του, η αναφορά ότι έχουν εξαντληθεί οι διαθέσιμες προσπάθειες δείχνει πως η πολιτική ηγεσία θεωρεί ότι έχει κάνει όσα μπορούσε, παρά το γεγονός ότι σημαντικός αριθμός θέσεων παραμένει ακάλυπτος.

Ο ίδιος χαρακτηρίζει την τοποθέτηση της υπουργού «ομολογία αποτυχίας» και ασκεί ιδιαίτερα σκληρή κριτική για τη διαχείριση των εκπαιδευτικών αναγκών.

Πρόκειται για αξιολογικές κρίσεις του Πατρέα, ο οποίος συνδέει την καθυστέρηση των προσλήψεων με τη συνεχιζόμενη έλλειψη προσωπικού στα σχολεία.

Γ΄ φάση αναπληρωτών: Ανησυχία για τη Γενική Εκπαίδευση

Ένα ακόμη ζήτημα που θέτει ο Πατρέας αφορά την κατανομή των προσλήψεων της επικείμενης Γ΄ φάσης.

Σχολιάζοντας τις δηλώσεις της υπουργού Παιδείας, εκτιμά ότι η νέα διαδικασία ενδέχεται να μη δώσει την αναμενόμενη έμφαση στην κάλυψη των κενών της Γενικής Εκπαίδευσης.

Η εκτίμησή του βασίζεται σε αναφορά της Σοφίας Ζαχαράκη για τη διαφορετική μορφή που έχουν πλέον οι ανάγκες στελέχωσης των σχολείων.

Η υπουργός είχε επισημάνει ότι, ενώ παλαιότερα η συζήτηση για τα κενά αφορούσε κυρίως την απουσία δασκάλων ή καθηγητών συγκεκριμένων ειδικοτήτων, σήμερα περιλαμβάνει και άλλες ανάγκες.

Μεταξύ αυτών ανέφερε την Παράλληλη Στήριξη, τους σχολικούς νοσηλευτές και τους ψυχολόγους.

Ο Πατρέας ερμηνεύει αυτή την τοποθέτηση ως ένδειξη ότι οι προσλήψεις της Γ΄ φάσης ενδέχεται να κατευθυνθούν σε σημαντικό βαθμό προς τις συγκεκριμένες κατηγορίες προσωπικού.

Κλείνοντας την παρέμβασή του, προειδοποιεί με σκωπτικό τρόπο τους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν για απογοήτευση ως προς τη Γενική Εκπαίδευση.

Ωστόσο, στο διαθέσιμο κείμενο δεν παρουσιάζεται επίσημη κατανομή των επικείμενων προσλήψεων ανά ειδικότητα ή εκπαιδευτική κατηγορία, επομένως η συγκεκριμένη εκτίμηση δεν μπορεί ακόμη να θεωρηθεί επιβεβαιωμένη.

Στην αναμονή οι αναπληρωτές για τις επίσημες ανακοινώσεις

Με την προθεσμία που έχει θέσει η υπουργός Παιδείας να εκπνέει στις 17 Νοεμβρίου, το ενδιαφέρον των υποψήφιων αναπληρωτών στρέφεται πλέον στις επίσημες ανακοινώσεις.

Το χρονοδιάγραμμα που παρουσιάζει ο Πατρέας προβλέπει την ανακοίνωση των ονομάτων την Τρίτη 17 Νοεμβρίου, την ανάρτηση των σχετικών αποφάσεων την επόμενη ημέρα και την ολοκλήρωση της διαδικασίας ανάληψης υπηρεσίας στις 23 και 24 Νοεμβρίου.

Παράλληλα, παραμένει ανοιχτό το ερώτημα πόσες θέσεις θα καλυφθούν και ποια θα είναι η κατανομή των προσλήψεων μεταξύ Γενικής Εκπαίδευσης, Ειδικής Αγωγής και άλλων ειδικοτήτων.

Οι τελικές απαντήσεις θα δοθούν με τις επίσημες αποφάσεις του υπουργείου Παιδείας, οι οποίες θα καθορίσουν τόσο τον αριθμό των προσλαμβανόμενων όσο και τις ειδικότητες που θα ενισχυθούν.