Συγκινητική πρωτοβουλία: Το 14ο ΓΕΛ Θεσσαλονίκης πήρε το όνομα του ήρωα της Κύπρου Ευαγόρα Παλληκαρίδη

Πίνακας περιεχομένων

Με το όνομα του Κύπριου αγωνιστή και ποιητή Ευαγόρα Παλληκαρίδη θα ονομάζεται πλέον το 14ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης, μετά την επίσημη έγκριση του υπουργείου Παιδείας.

Με αισθήματα συγκίνησης και ικανοποίησης υποδέχεται η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος την απόφαση του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού να μετονομαστεί το 14ο Γενικό Λύκειο Θεσσαλονίκης σε «14ο Γενικό Λύκειο Ευαγόρας Παλληκαρίδης».

Πρόκειται για μια σημαντική κίνηση με ιδιαίτερο συμβολισμό και ιστορική αξία, καθώς το όνομα του νεαρού Κύπριου αγωνιστή, ποιητή και εθνομάρτυρα θα συνδεθεί πλέον με ένα σχολείο της Θεσσαλονίκης. Με αυτόν τον τρόπο, οι αξίες που εκπροσωπούσε ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, όπως η ελευθερία, η αξιοπρέπεια, η ανιδιοτέλεια και η αγάπη για την πατρίδα, θα αποτελούν σημείο αναφοράς για τις επόμενες γενιές.

Η εξέλιξη αυτή έρχεται ως αποτέλεσμα συντονισμένων ενεργειών και της συνεργασίας θεσμικών και κοινωνικών φορέων.

Ιδιαίτερα σημαντική υπήρξε η στήριξη του Σωματείου Δράσης «Νίκος Καπετανίδης», καθώς και η ομόφωνη αποδοχή της πρότασης από τον Σύλλογο Διδασκόντων του σχολείου, πρόταση που κατατέθηκε από τον Αντιπρόεδρο της Κυπριακής Εστίας Βορείου Ελλάδος και Διευθυντή του 14ου ΓΕΛ, κ. Πευκίδη.

Καθοριστική ήταν επίσης η συμβολή του Σχολικού Συμβουλίου του 14ου ΓΕΛ, της Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Ανατολικής Θεσσαλονίκης, του Δήμου Θεσσαλονίκης και της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Κεντρικής Μακεδονίας.

Η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος εκφράζει τις θερμότερες ευχαριστίες της προς όλους όσοι αγκάλιασαν, υποστήριξαν και συνέβαλαν στην υλοποίηση αυτής της πρωτοβουλίας.

Ιδιαίτερες ευχαριστίες απευθύνουμε στην Υπουργό Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, κ. Σοφία Ζαχαράκη, για την επίσημη έγκριση της ονοματοδοσίας και την έμπρακτη συμβολή της στην ανάδειξη της ιστορικής μνήμης και των δεσμών Ελλάδας και Κύπρου.

Ο Ευαγόρας Παλληκαρίδης, που βάδισε προς την αγχόνη μόλις στα 19 του χρόνια, δεν ανήκει μόνο στην ιστορία της Κύπρου. Ανήκει στην κοινή ιστορική και εθνική συνείδηση του Ελληνισμού.

Το όνομά του στο σχολείο της Θεσσαλονίκης δεν αποτελεί απλώς μια τιμητική ονομασία. Αποτελεί παρακαταθήκη μνήμης, ελευθερίας και ευθύνης για τις γενιές που έρχονται.

Η Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος θα συνεχίσει να εργάζεται με συνέπεια για τη διατήρηση της ιστορικής μνήμης, την προβολή της κυπριακής ιστορίας και την ενίσχυση των ακατάλυτων δεσμών του Ελληνισμού.

Για την Κυπριακή Εστία Βορείου Ελλάδος