Παπαϊωάννου: «Τα πανεπιστήμια πρέπει να κάνουν τα προγράμματα σπουδών πιο ελκυστικά» – Τι είπε για φοιτητική στέγη

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Ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου επεσήμανε ότι τα οικονομικά προβλήματα αποτελούν έναν από τους βασικούς λόγους, αλλά όχι τον μοναδικό, που πολλοί φοιτητές δεν γράφονται στη σχολή τους.

Το φαινόμενο των εκατοντάδων επιτυχόντων στις Πανελλαδικές Εξετάσεις που τελικά δεν εγγράφονται στα πανεπιστήμια όπου εισάγονται σχολίασε ο υφυπουργός Παιδείας, Νίκος Παπαϊωάννου, μιλώντας στο ΕΡΤnews.

Ο κ. Παπαϊωάννου αναφερόμενος στις διαστάσεις του ζητήματος και στους λόγους που οδηγούν αρκετούς υποψηφίους να μην ολοκληρώνουν την εγγραφή τους εξήγησε ότι το φαινόμενο δεν είναι καινούργιο και το παρατηρούμε την τελευταία δεκαετία. Ωστόσο ο υφυπουργός Παιδείας δεν αμφισβήτησε τα στοιχεία που έδωσε πρόσφατα στη δημοσιότητα τόσο ο πρύτανης του Πανεπιστημιού Πατρών όσο και ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κρήτης.

Σύμφωνα με τα φετινά δεδομένα ο αριθμός των εισακτέων που δεν πήγε να γραφτεί στη σχολή που πέρασε είναι αρκετά μεγάλος -έως και 6%- με τα οικονομικά προβλήματα να έρχονται πρώτα στις αιτίες του φαινομένου.

«Από το 2016 μέχρι φέτος, για 10 χρόνια, έχουμε ένα σταθερό ποσοστό 5,5 με 6% κάθε χρόνο παιδιά να μην εγγράφονται», ανέφερε χαρακτηριστικά ο Υφυπουργός, διευκρινίζοντας ότι τόσο ο Πρύτανης Ιωαννίνων όσο και ο Πρύτανης Δυτικής Μακεδονίας επιβεβαίωσαν πως το ποσοστό αυτό είναι σταθερό διαχρονικά και το ζήτημα όλα αυτά τα χρόνια απασχολούσε την ακαδημαϊκή κοινότητα.

Ο κ. Παπαϊωάννου αν και παραδέχθηκε πως το οικονομικό είναι ένας από τους βασικούς παράγοντες: «Εγώ δεν λέω ότι δεν υπάρχουν οικονομικά προβλήματα. Εγώ δεν λέω ότι μια οικογένεια που θέλει να σπουδάσει το παιδί της εκτός της εστίας του σπιτιού έχει σημαντικότατα ζητήματα (νοίκι, φαγητό, μεταφορικά)», σημείωσε όμως ότι υπάρχουν και άλλοι λόγοι και ότι η πολιτεία έχει λάβει συγκεκριμένα μέτρα για να στηρίξει τις οικογένειες των φοιτητών.

«Η πολιτεία στηρίζει τους φοιτητές»

«Στη στέγαση, η πολιτεία βοηθά είτε μέσω φοιτητικών εστιών είτε μέσω του φοιτητικού επιδόματος», εξήγησε, δίνοντας ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα: «Αν πάμε δύο συμφοιτητές να σπουδάσουμε στην Πάτρα και μένουμε μαζί, παίρνουμε ο καθένας από 2.500€ (5.000€ το χρόνο). Με 600€ το μήνα αν βρούμε ένα σπίτι (7.200€), μένουν 2.200€, δηλαδή 1.100€ για τον καθένα μας, ούτε 100€ το μήνα διαφορά. Άρα ενισχύει η πολιτεία». Παράλληλα, ανέφερε ότι δρομολογούνται νέες φοιτητικές εστίες, με επενδύσεις που ξεπερνούν το 1 δισ. ευρώ για την ανοικοδόμηση νέων κτιρίων σε έξι πανεπιστήμια και την αναβάθμιση υφιστάμενων υποδομών, ενώ για το φοιτητικό επίδομα ανέφερε πως έχουν υποβληθεί 64.000 αιτήσεις, εκ των οποίων οι 41.000 έχουν ήδη εκκαθαριστεί θετικά.

«Θα πρέπει τα προγράμματα σπουδών να γίνουν πιο ελκυστικά και πιο άμεσα στη σύγχρονη εποχή», τόνισε ακόμα ο υφυπουργός καθώς όπως είπε τμήματα Φυσικής και Μαθηματικών τόσο του ΕΚΠΑ όσο και του ΑΠΘ δεν κατάφεραν να καλύψουν τις θέσεις τους τα τελευταία χρόνια. «Όταν σπουδάζω κάπου, δεν ταυτίζω πάντα τη σπουδή με την επαγγελματική εργασία. Παίρνω ένα πορτφόλιο γνώσεων πάνω στο οποίο θα οικοδομήσω στη συνέχεια», είπε ο ίδιος καλώντας τα πανεπιστήμια να επικαιροποιήσουν τα μαθήματά τους και να τα καταστήσουν πιο καινοτόμα.

Κληθείς να σχολιάσει τι συμβαίνει με τις κενές θέσεις που παραμένουν από τις μη εγγραφές, ο κ. Παπαϊωάννου ήταν ξεκάθαρος: «Σύμφωνα με τη νομοθεσία, εάν δεν εγγραφώ στο τμήμα και περάσει η προθεσμία, η θέση παραμένει κενή. Δεν σημαίνει όμως ότι για να γεμίσω τη σχολή θα πάρω παιδιά που δεν έπιασαν τη βαθμολογία». Υπενθύμισε, μάλιστα, τη συζήτηση για την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής (ΕΒΕ), λέγοντας πως «μικρός βαθμός εισαγωγής σημαίνει αδυναμία ολοκλήρωσης των σπουδών».

Το ζήτημα του δημογραφικού έκλεισε τη συζήτηση, με τον Υφυπουργό να παραδέχεται πως ο αριθμός των υποψηφίων στις πανελλαδικές έχει μειωθεί δραματικά – από 125.000 σε μόλις 75.000. «Όντως είναι ένα ζήτημα. Ο αριθμός αυτός εξαρτάται από τις γεννήσεις», ανέφερε, επισημαίνοντας την ανάγκη στήριξης των νέων ζευγαριών μέσω προγραμμάτων όπως το «Σπίτι μου 1, 2, 3».