Λιγότεροι πρωτοετείς φέτος στα αμφιθέατρα – Κόστος σπουδών και φοιτητική στέγη «μπλοκάρουν» τις εγγραφες

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Τα στοιχεία από τα πανεπιστήμια της περιφέρειας αναδεικνύουν ένα διαρκές ζήτημα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, καθώς μέρος των επιτυχόντων δεν προχωρά τελικά στην εγγραφή του στο τμήμα όπου εισήχθη.

Μετά το Πανεπιστήμιο Πατρών και την ανησυχία του πρύτανη Χρήστου Μπούρα για την σταδιακή συρρίκνωση του φοιτητικού πληθυσμού -που παρατηρείται τα τελευταία χρόνια στα ιδρύματα της Περιφέρειας- και το Πανεπιστήμιο Κρήτης επιβεβαιώνει την ανησυχητική κατάσταση με τα δικά του στοιχεία.

Ο πρύτανης του Πανεπιστήμιου Κρήτης Γιώργος Κοντάκης έδωσε στη δημοσιότητα τον πίνακα με τους επιτυχόντες στο εκπαιδευτικό ίδρυμα και αυτούς που τελικά ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους. Συνεχίζοντας την τάση της τελευταίας δεκαετίας αρκετοί φοιτητές δεν εγγράφονται στη σχολή που πέρασαν -κυρίως όταν πρόκειται για ίδρυμα της περιφέρειας- εξαιτίας κυρίως οικονομικών δυσκολιών.

«Δεν γνωρίζουμε τους λόγους που κάποια παιδιά δεν έκαναν εγγραφή, αλλά ξέρουμε ότι και για τους φοιτητές που φεύγουν από τα σπίτια τους η καθημερινότητα είναι δύσκολη σε οικονομικό επίπεδο και κυρίως όσον αφορά στην έλλειψη στέγης. Μέσα στην επόμενη τριετία το Πανεπιστήμιο Κρήτης θα προσφέρει στους φοιτητές του φθηνή κατοικία σε Ηράκλειο και Ρέθυμνο» σημείωσε ο κ. Κοντάκης στο patris.gr, αναφέροντας ότι θα διατεθούν συνολικά 4.800 κρεβάτια για τους φοιτητές.

Τα νούμερα που ανακοίνωσε ο πρύτανης του Πανεπιστημίου Κρήτης δίνουν από μόνα τους μια σαφή εικόνα της κατάστασης. Από τους συνολικά 2074 επιτυχόντες μέχρι στιγμής μόνο 2021 έχουν κάνει εγγραφή, ενώ το 2025 γράφτηκαν τελικά 2064 άτομα από τα 2181 που πέτυχαν.

Την ίδια στιγμή ο κ. Μπούρας ανέφερε ότι περίπου 400 υποψήφιοι που πέρασαν στο Πανεπιστήμιο της Πάτρας δεν γράφτηκαν με τον αριθμό να αφορά και σε σχολές πρώτης γραμμής, όπως η Ιατρική Σχολή (στην οποία δεν γράφτηκαν 9 άτομα) και δημοφιλή πολυτεχνικά τμήματα.

Η εξέλιξη αυτή οφείλεται σε ένα συνδυασμό παραγόντων και σημαντικό ρόλο διαδραματίζουν οι οικονομικές δυσκολίες που αντιμετωπίζουν πολλές οικογένειες. Ο κ. Μπούρας εκτίμησε ότι η κατάσταση θα γίνει ακόμη πιο έντονη τα επόμενα χρόνια, καθώς η δημογραφική συρρίκνωση θα περιορίζει σταδιακά τον αριθμό των νέων που θα εισέρχονται στην τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Τι δείχνουν τα στοιχεία για το Πανεπιστήμιο Κρήτης

Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία του 2026, συνολικά 246 υποψήφιοι που πέτυχαν την εισαγωγή τους όχι μόνο μέσω των Πανελλαδικών, αλλά ανήκουν σε ειδικές κατηγορίες(ασθενείς,έλληνες του εξωτερικού,διακεκριμένοι αθλητές, κλπ) επέλεξαν να μην ολοκληρώσουν την εγγραφή τους στα τμήματα του ιδρύματος.

Στις ανθρωπιστικές και κοινωνικές επιστήμες, το Τμήμα Φιλολογίας κατέγραψε 59 εγγραφές επί 68 επιτυχόντων (-9), το Τμήμα Ιστορίας και Αρχαιολογίας 46 εγγραφές επί 52 επιτυχόντων (-6) και το Τμήμα Φιλοσοφίας 38 εγγραφές επί 40 επιτυχόντων (-2). Στο Τμήμα Ψυχολογίας ολοκλήρωσαν την εγγραφή τους 203 από τους 227 επιτυχόντες (-24), στο Τμήμα Κοινωνιολογίας 195 από τους 215 (-20), ενώ τη μεγαλύτερη απώλεια σε απόλυτους αριθμούς σημείωσε το Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης, όπου από τους 255 επιτυχόντες εγγράφηκαν οι 228, καταγράφοντας διαφορά 27 φοιτητών.

Στον τομέα των θετικών επιστημών και της τεχνολογίας, το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών μέτρησε 193 εγγραφές σε 217 επιτυχόντες (-24), ενώ στο Τμήμα Βιολογίας παρατηρήθηκε επίσης υψηλή απόκλιση 27 φοιτητών, καθώς εγγράφηκαν 139 από τους 166 επιτυχόντες.

Στο Τμήμα Χημείας εγγράφηκαν 139 από τους 151 επιτυχόντες (-12), στο Τμήμα Φυσικής 29 από τους 37 (-8) και στο Τμήμα Επιστήμης και Μηχανικής Υλικών (ΤΕΤΥ) 57 από τους 66 (-9). Στα Μαθηματικά, η κατεύθυνση Εφαρμοσμένων Μαθηματικών είχε 36 εγγραφές σε 37 επιτυχόντες (-1) και η κατεύθυνση Μαθηματικών 25 εγγραφές σε 27 επιτυχόντες (-2).

Στις επιστήμες υγείας και αγωγής, το Τμήμα Ιατρικής κατέγραψε 122 εγγραφές από τους 132 επιτυχόντες των Πανελλαδικών (-10). Παράλληλα, στο Παιδαγωγικό Τμήμα Δημοτικής Εκπαίδευσης εγγράφηκαν 197 από τους 220 επιτυχόντες (-23), στο Παιδαγωγικό Τμήμα Προσχολικής Εκπαίδευσης 201 από τους 214 (-13) και στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών 83 από τους 91 επιτυχόντες (-8).

Συνολικά, οι μεγαλύτερες διαρροές εγγραφών εντοπίζονται στο Τμήμα Πολιτικής Επιστήμης (-27) και στο Τμήμα Βιολογίας (-27), ακολουθούμενα από το Τμήμα Ψυχολογίας (-24) και το Τμήμα Επιστήμης Υπολογιστών (-24).