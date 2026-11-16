ΔΙΠΑΕ: 3 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση των υποδομών – Αύξηση του ποσού για τη σίτιση των φοιτητών από το 2027

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Χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ για την αναβάθμιση και συντήρηση των υποδομών του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος, αύξηση του ποσού για τη σίτιση των φοιτητών από το 2027 και ανάπτυξη νέων προγραμμάτων σπουδών βρέθηκαν στο επίκεντρο της συνάντησης της υπουργού Παιδείας Σοφίας Ζαχαράκη με τον πρύτανη του ΔΙΠΑΕ Σταμάτη Αγγελόπουλο.

Σημαντικά ζητήματα που αφορούν την ανάπτυξη του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος (ΔΙΠΑΕ), την αναβάθμιση των εγκαταστάσεών του και την ενίσχυση της φοιτητικής μέριμνας συζητήθηκαν κατά τη συνάντηση εργασίας που πραγματοποιήθηκε τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου στο Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Στη συνάντηση συμμετείχαν η υπουργός Παιδείας Σοφία Ζαχαράκη και ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, καθηγητής Σταμάτης Αγγελόπουλος, με βασικό αντικείμενο την πορεία υλοποίησης του στρατηγικού σχεδιασμού του πανεπιστημίου και τις προτεραιότητες για την περαιτέρω ανάπτυξή του.

Ιδιαίτερη βαρύτητα δόθηκε στη φοιτητική μέριμνα και συγκεκριμένα στην αύξηση του ποσού για τη σίτιση των δικαιούχων φοιτητών. Από την 1η Ιανουαρίου 2027, το ημερήσιο σιτηρέσιο θα αυξηθεί από τα 2 στα 3 ευρώ, πλέον ΦΠΑ, ανά δικαιούχο φοιτητή και φοιτήτρια.

Παράλληλα, συζητήθηκε η χρηματοδότηση ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ που έχει εγκριθεί από το Υπουργείο Παιδείας για το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος.

Οι συγκεκριμένοι πόροι προορίζονται για την κάλυψη χρόνιων αναγκών του ιδρύματος, με προτεραιότητα τη συντήρηση και τη βελτίωση των κτιριακών εγκαταστάσεων στις πέντε πανεπιστημιουπόλεις του ΔΙΠΑΕ.

Στόχος είναι η αναβάθμιση των πανεπιστημιακών υποδομών και η δημιουργία καλύτερων συνθηκών για την εκπαιδευτική και ακαδημαϊκή δραστηριότητα, στο πλαίσιο του ευρύτερου αναπτυξιακού σχεδιασμού του ιδρύματος.

Εκτενής αναφορά έγινε για την περαιτέρω ανάπτυξη των αγγλόφωνων προγραμμάτων σπουδών, μέσω του Πανεπιστημιακού Κέντρου Διεθνών Προγραμμάτων Σπουδών, που διαθέτει το Διεθνές Πανεπιστήμιο της Ελλάδος, με την Υπουργό να εκφράζει την ικανοποίησή της και για την ίδρυση του νέου Προγράμματος Προπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών» του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στην Κατερίνη.

Τέλος, ο κ. Αγγελόπουλος ενημέρωσε την Υπουργό για την επικείμενη λειτουργία του εκπαιδευτικού προγράμματος επαγγελματικής κατάρτισης, στο αντικείμενο του Project Managemen, που θα πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας του Παραρτήματος του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος στις Βρυξέλλες, σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο KU Leuven.