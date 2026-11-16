ΕΛΑΣ: Καταγγελίες για 15.000 κενά στα σχολεία – Ζητά 30.000 διορισμούς και αυξήσεις 300 ευρώ

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Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποβαθμίζει συνειδητά τη δημόσια εκπαίδευση και οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματική εξουθένωση».

Πυρά κατά της κυβέρνησης για τα χιλιάδες κενά εκπαιδευτικών στα σχολεία, ακόμα και τον Νοέμβριο, εξαπέλυσε η ΕΛΑΣ, με ανακοίνωσή της.

Οπως τονίζει η κυβέρνηση θα προχωρήσει σε 3.000 προσλήψεις εκπαιδευτικών, όταν τα κενά είναι 15.000, κάνοντας λόγο για διατάραξη της μαθησιακής συνέχειας, περιορισμό της ισότιμης πρόσβασης στη γνώση και στέρηση από τους μαθητές της εκπαιδευτικής και υποστηρικτικής παρουσίας.

«Αυτή είναι η εικόνα της δημόσιας εκπαίδευσης, με αποκλειστική ευθύνη της κυβέρνησης, η οποία, διά της καθυστέρησης των προσλήψεων προκειμένου να αυξηθούν οι διαθέσιμοι ανθρωπομήνες, αντιμετωπίζει τη στελέχωση των σχολείων ως ζήτημα δημοσιονομικής διαχείρισης και όχι ως αυτονόητη υποχρέωση της Πολιτείας.

Οι αρνητικές συνέπειες αυτής της πολιτικής είναι πρωτίστως παιδαγωγικές. Τα χιλιάδες ακάλυπτα κενά διαταράσσουν τη μαθησιακή συνέχεια, περιορίζουν την ισότιμη πρόσβαση στη γνώση και στερούν από τους μαθητές/τριες την εκπαιδευτική και υποστηρικτική παρουσία που έχουν ανάγκη», αναφέρει η ανακοίνωση.

Η ΕΛΑΣ υπογραμμίζει πως «η κυβέρνηση Μητσοτάκη υποβαθμίζει συνειδητά τη δημόσια εκπαίδευση και οδηγεί τους εκπαιδευτικούς σε οικονομική ασφυξία και επαγγελματική εξουθένωση», ενώ παρουσιάζει 8 σχετικές δεσμεύσεις του κόμματος.

«Ως ΕΛ.Α.Σ., με την ανάληψη της διακυβέρνησης της χώρας, θέτοντας ως προτεραιότητα την αναβάθμιση της δημόσιας εκπαίδευσης, δεσμευόμαστε για:

1.⁠ ⁠Υλοποίηση 30.000 μόνιμων διορισμών εκπαιδευτικών για την πλήρη κάλυψη των αναγκών της δημόσιας εκπαίδευσης και την ελαχιστοποίηση του ποσοστού αναπληρωτών.

2.⁠ ⁠Μισθολογική μηνιαία αύξηση 300 ευρώ σε μόνιμους και αναπληρωτές εκπαιδευτικούς και μέλη ΔΕΠ.

3.⁠ ⁠Διασφάλιση της στελέχωσης των σχολείων με το αναγκαίο εκπαιδευτικό προσωπικό σε Γενική και Ειδική Αγωγή από την έναρξη της σχολικής χρονιάς.

4.⁠ ⁠Καθιέρωση συγκεκριμένου και διαφανούς προγραμματισμού για τις έκτακτες φάσεις προσλήψεων.

5.⁠ ⁠Στεγαστική υποστήριξη σε νεοδιοριζόμενους/ες εκπαιδευτικούς και αναπληρωτές/τριες που υπηρετούν σε περιοχές με αυξημένα ενοίκια και υψηλή οικιστική πίεση.

6.⁠ ⁠Μείωση αριθμού μαθητών/τριών ανά τμήμα, 20 στην πρωτοβάθμια και 22 στη δευτεροβάθμια.

7.⁠ ⁠Θεσμική θωράκιση των εκπαιδευτικών από αυθαιρεσίες και υλοποίηση προγραμμάτων ουσιαστικής επιμόρφωσης.

8.⁠ ⁠Εξίσωση εργασιακών δικαιωμάτων των αναπληρωτών/τριών σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα, αποδίδοντας ιδιαίτερη έμφαση στις άδειες εγκυμονουσών και νέων μητέρων.

Ως εδώ! Η δημόσια Παιδεία πρέπει να αποτελεί δημοσιονομική προτεραιότητα με στόχο την αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης των παιδιών μας. Οι εκπαιδευτικοί δεν είναι απλά πιστώσεις! Οι τάξεις μας δεν μπορούν να μένουν χωρίς δασκάλους/ες και καθηγητές/τριες».