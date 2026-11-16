Παιδικοί σταθμοί: Στον «αέρα» εργαζόμενοι με 25 χρόνια υπηρεσίας – Τι θα γίνει μετά τη λήξη του ΕΣΠΑ

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Έντονη ανησυχία για το μέλλον των εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς προκαλεί η λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2027. Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ζητά να διασφαλιστούν όλες οι θέσεις εργασίας, ακόμη και εργαζομένων με 25 χρόνια υπηρεσίας, προτείνοντας αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας και απορρίπτοντας κάθε ενδεχόμενο απολύσεων.

Σοβαρά ερωτήματα για το εργασιακό μέλλον εκατοντάδων εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θέτει η επικείμενη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2027, με την ΠΟΕ-ΟΤΑ να ζητά την πλήρη διασφάλιση των θέσεων εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας και σχέσης απασχόλησης.

Με ομόφωνη απόφαση του Γενικού Συμβουλίου της, που συνεδρίασε στις 2 Νοεμβρίου 2026, η Ομοσπονδία παρεμβαίνει στη συζήτηση για τη μονιμοποίηση των εργαζομένων που υπηρετούν επί σειρά ετών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, υπογραμμίζοντας ότι δεν μπορεί να τεθεί ζήτημα απόλυσης ανθρώπων με 20 ή ακόμη και 25 χρόνια εργασίας.

Η παρέμβαση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία καταγράφονται αντιπαραθέσεις για τα επαγγελματικά δικαιώματα διαφορετικών ειδικοτήτων στην Προσχολική Αγωγή, αλλά και για τις νομοθετικές πρωτοβουλίες που θα μπορούσαν να εξασφαλίσουν τη συνέχιση της απασχόλησης των ήδη υπηρετούντων.

Παιδικοί σταθμοί: «Κανένας εργαζόμενος να μην απολυθεί»

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ξεκαθαρίζει ότι βασική της επιδίωξη είναι η διατήρηση όλων των θέσεων εργασίας στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Όπως τονίζεται στην ομόφωνη απόφαση, η Ομοσπονδία υπερασπίζεται το σύνολο των εργαζομένων, χωρίς να προκρίνει τα συμφέροντα μιας επαγγελματικής κατηγορίας εις βάρος κάποιας άλλης.

«Δεν θα υπερασπιστούμε ΠΟΤΕ ούτε θα ζητήσουμε, είτε άμεσα είτε διά της πλαγίας οδού, ΑΠΟΛΥΣΕΙΣ!», αναφέρεται χαρακτηριστικά.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι οι εργαζόμενοι δεν μπορούν να επωμιστούν τις συνέπειες προηγούμενων κυβερνητικών αποφάσεων, οι οποίες επηρέασαν τη λειτουργία των δημοτικών παιδικών σταθμών και το εργασιακό καθεστώς του προσωπικού τους.

Η θέση αυτή αφορά όλους τους εργαζομένους, μεταξύ των οποίων ΤΕ Βρεφονηπιοκόμους, ΔΕ Βοηθούς Παιδαγωγούς, μάγειρες, προσωπικό καθαριότητας και γενικών καθηκόντων, ψυχολόγους, οδηγούς, τραπεζοκόμους και εργαζομένους άλλων ειδικοτήτων.

Σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, η πολυετής εμπειρία τους πρέπει να αξιοποιηθεί και όχι να οδηγηθούν στην ανεργία με τη λήξη της χρηματοδότησης.

Η λήξη του ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2027

Κεντρικό σημείο της παρέμβασης αποτελεί η λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ τον Σεπτέμβριο του 2027.

Η Ομοσπονδία επισημαίνει ότι το κρίσιμο ερώτημα είναι εάν οι εργαζόμενοι που απασχολούνται για πολλά χρόνια στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς θα συνεχίσουν να εργάζονται μετά την ολοκλήρωση του προγράμματος.

Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στους νηπιαγωγούς πανεπιστημιακής εκπαίδευσης (ΠΕ), οι οποίοι είχαν προσληφθεί στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς πριν από τις αλλαγές που θεσπίστηκαν το 2018 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις ίδιες δομές.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπογραμμίζει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι δεν αποτελούν νέες προσλήψεις, αλλά προσωπικό με μακροχρόνια υπηρεσία, το οποίο δεν πρέπει να αντιμετωπιστεί ως υπεύθυνο για τις μεταβολές στο θεσμικό πλαίσιο της Προσχολικής Αγωγής.

Η αλλαγή του 2018 και οι επιπτώσεις στους νηπιαγωγούς

Η Ομοσπονδία ανατρέχει στις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν το 2018, όταν θεσμοθετήθηκε η υποχρεωτική φοίτηση των προνηπίων στα νηπιαγωγεία, με τη σταδιακή μεταφορά της σχετικής αρμοδιότητας από τους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ υπενθυμίζει ότι είχε αντιταχθεί στη συγκεκριμένη επιλογή της τότε κυβέρνησης ΣΥΡΙΖΑ.

Όπως αναφέρει, πριν από τη νομοθετική αλλαγή είχαν ήδη προσληφθεί μέσω ΕΣΠΑ νηπιαγωγοί στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, οι οποίοι συνέχισαν να εργάζονται στις δομές ακόμη και μετά τη μεταφορά των προνηπίων στα δημόσια νηπιαγωγεία.

Η Ομοσπονδία υποστηρίζει ότι είχε ζητήσει τότε τη μεταφορά των ήδη υπηρετούντων ΠΕ Νηπιαγωγών στα δημόσια νηπιαγωγεία, χωρίς όμως το αίτημα να γίνει αποδεκτό.

Σύμφωνα με την απόφασή της, η μη επίλυση του ζητήματος δημιούργησε μια εκκρεμότητα που εξακολουθεί να υφίσταται.

Παράλληλα, επισημαίνει ότι οι συγκεκριμένοι εργαζόμενοι εξακολουθούν να απασχολούνται στους παιδικούς σταθμούς, να συμμετέχουν στην καθημερινή λειτουργία τους και να αναλαμβάνουν ακόμη και θέσεις ευθύνης.

Επαγγελματικά δικαιώματα και εξομοίωση πτυχίων

Σημαντικό μέρος της απόφασης αφορά τα επαγγελματικά δικαιώματα των παιδαγωγών και τις εκκρεμότητες που παραμένουν στον κλάδο.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ αναφέρεται στην πανεπιστημιοποίηση των σχετικών σπουδών και στην ανάδειξη της ειδικότητας των ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Ωστόσο, επισημαίνει ότι εξακολουθεί να εκκρεμεί το ζήτημα της εξομοίωσης των πτυχίων των αποφοίτων ΤΕ Βρεφονηπιοκομίας.

Κατά την Ομοσπονδία, η απουσία ουσιαστικής λύσης ενδέχεται να οδηγήσει σε σταδιακή επαγγελματική και επιστημονική υποβάθμιση των συγκεκριμένων εργαζομένων.

Ο προβληματισμός αφορά ιδιαίτερα τις δυνατότητες υπηρεσιακής εξέλιξης και πρόσβασης σε θέσεις ευθύνης, υπό το πρίσμα των σχετικών αποφάσεων του Συμβουλίου της Επικρατείας για το προβάδισμα κατηγοριών.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ ασκεί παράλληλα κριτική σε πρώην εκπροσώπους του κλάδου, υποστηρίζοντας ότι δεν δόθηκαν οι αναγκαίες λύσεις σε κρίσιμα επαγγελματικά ζητήματα.

Αντιπαράθεση για την ενιαία Προσχολική Αγωγή

Η Ομοσπονδία αμφισβητεί επίσης κατά πόσο οι αλλαγές των προηγούμενων ετών οδήγησαν πράγματι στην ενοποίηση της Προσχολικής Αγωγής.

Όπως υποστηρίζει, η προοπτική μιας ενιαίας εξαετούς Προσχολικής Αγωγής, με κοινό εκπαιδευτικό πρόγραμμα και ευθύνη του υπουργείου Παιδείας, δεν υλοποιήθηκε με τον τρόπο που είχε παρουσιαστεί.

Αντίθετα, σύμφωνα με την ΠΟΕ-ΟΤΑ, οι αλλαγές συνοδεύτηκαν από περιορισμό των επαγγελματικών δικαιωμάτων εργαζομένων στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Στο πλαίσιο αυτό, η Ομοσπονδία υπενθυμίζει και τις κινητοποιήσεις για την επαναφορά του εξαώρου στο παιδαγωγικό προσωπικό.

Υποστηρίζει ότι η συγκεκριμένη εξέλιξη δεν προέκυψε αποκλειστικά από επιστημονικές παρεμβάσεις, αλλά και από τις συνδικαλιστικές διεκδικήσεις, τις απεργίες και την κινητοποίηση των εργαζομένων, με τη συμβολή του τότε ΠΑΣΥΒΝ.

Προειδοποίηση για απώλεια θέσεων εργασίας και στους ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς

Ιδιαίτερα αιχμηρή είναι η αναφορά της ΠΟΕ-ΟΤΑ στις αλλαγές του Κανονισμού Λειτουργίας των Ιδιωτικών Παιδικών Σταθμών.

Σύμφωνα με την Ομοσπονδία, οι συγκεκριμένες τροποποιήσεις δημιουργούν κίνδυνο απώλειας περίπου του 50% των θέσεων εργασίας των παιδαγωγών στον ιδιωτικό τομέα.

Πρόκειται για εκτίμηση της ΠΟΕ-ΟΤΑ, η οποία παράλληλα προειδοποιεί για ζητήματα ασφάλειας των παιδιών και υποβάθμισης του παιδαγωγικού έργου.

Η Ομοσπονδία εκφράζει την ανησυχία ότι οι παιδικοί σταθμοί κινδυνεύουν να αντιμετωπίζονται ολοένα περισσότερο ως χώροι φύλαξης και όχι ως δομές με ουσιαστικό εκπαιδευτικό και παιδαγωγικό ρόλο.

Επιπλέον, θέτει το ερώτημα εάν αντίστοιχες προβλέψεις θα μπορούσαν μελλοντικά να επεκταθούν και στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς.

Η τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών και η παρέμβαση της ΠΟΕ-ΟΤΑ

Ξεχωριστή αναφορά γίνεται στην επίμαχη τροπολογία του υπουργείου Εσωτερικών για το εργασιακό καθεστώς των ήδη υπηρετούντων.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ διευκρινίζει ότι δεν συνέταξε ούτε εισηγήθηκε τη συγκεκριμένη τροπολογία.

Όπως αναφέρει, ζήτησε να διασφαλιστεί ότι οι ΠΕ Νηπιαγωγοί που υπηρετούν επί σειρά ετών στους δημοτικούς παιδικούς σταθμούς, όπως και οι εργαζόμενοι άλλων ειδικοτήτων, δεν θα βρεθούν αντιμέτωποι με την ανεργία.

Ωστόσο, η Ομοσπονδία ζήτησε την απόσυρση της τροπολογίας, καθώς, κατά την εκτίμησή της, δεν εξασφάλιζε με επαρκή τρόπο τις θέσεις εργασίας των ήδη υπηρετούντων ΠΕ Νηπιαγωγών.

Παράλληλα, τονίζει ότι οποιαδήποτε ρύθμιση πρέπει να σέβεται τα επαγγελματικά δικαιώματα των ΠΕ Παιδαγωγών Πρώιμης Παιδικής Ηλικίας.

Αυξημένη μοριοδότηση της εμπειρίας ζητά η Ομοσπονδία

Ως βασική κατεύθυνση για την προστασία των εργαζομένων, η ΠΟΕ-ΟΤΑ προτείνει την αναγνώριση της πολυετούς προσφοράς τους και την αυξημένη μοριοδότηση της επαγγελματικής εμπειρίας.

Η Ομοσπονδία υπογραμμίζει ότι η σχετική νομοθετική ρύθμιση θα πρέπει να είναι συμβατή με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ώστε να μπορεί να εφαρμοστεί νόμιμα.

Σύμφωνα με την απόφασή της, η προστασία των εργαζομένων δεν μπορεί να στηριχθεί σε διαχωρισμούς μεταξύ ειδικοτήτων ή σε επιλογές που θα οδηγούσαν σε απώλεια θέσεων εργασίας για μια κατηγορία προσωπικού.

Η ΠΟΕ-ΟΤΑ δηλώνει ότι θα συνεχίσει να ασκεί πίεση στην κυβέρνηση, προκειμένου να εξευρεθεί ουσιαστική λύση πριν από τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ.

Η ομόφωνη θέση του Γενικού Συμβουλίου συνοψίζεται στο αίτημα:

«Κανένας εργαζόμενος, ανεξαρτήτως ειδικότητας, να μην απολυθεί από τους Δημοτικούς Παιδικούς Σταθμούς».

Η Ομοσπονδία ξεκαθαρίζει ότι θα συνεχίσει τις παρεμβάσεις της για την προστασία όλων των εργαζομένων, ζητώντας τη διασφάλιση της απασχόλησης και την αξιοποίηση της εμπειρίας που έχουν αποκτήσει στις δομές Προσχολικής Αγωγής.