ΠΟΣΔΕΠ: Καμπανάκι για τους μισθούς των πανεπιστημιακών – «Χαμηλότεροι ακόμη και από το 2003»

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Στο προσκήνιο φέρνει η ΠΟΣΔΕΠ τη μισθολογική υποβάθμιση των πανεπιστημιακών καθηγητών, καταγγέλλοντας ότι οι αποδοχές τους παραμένουν χαμηλότερες ακόμη και από τα επίπεδα του 2003.

Τη διαχρονική υποβάθμιση των αποδοχών των πανεπιστημιακών καθηγητών και την ανάγκη άμεσης αναπροσαρμογής του ειδικού μισθολογίου των μελών ΔΕΠ αναδεικνύει η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ), η οποία προχωρά σε συνέντευξη Τύπου και κινητοποίηση διαμαρτυρίας την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου στην Αθήνα.

Η Ομοσπονδία καταγγέλλει τη διαχρονικά απαξιωτική στάση της Πολιτείας απέναντι στα οικονομικά αιτήματα των πανεπιστημιακών, επισημαίνοντας ότι οι σημερινές αποδοχές τους παραμένουν, σύμφωνα με τα στοιχεία της, χαμηλότερες ακόμη και από τα επίπεδα του 2003. Παράλληλα, θέτει ζήτημα ουσιαστικής συμμόρφωσης της Πολιτείας με τις αποφάσεις του Συμβουλίου της Επικρατείας, ζητώντας την άμεση έναρξη διαλόγου για ένα νέο, δίκαιο πανεπιστημιακό μισθολόγιο, καθώς και την ενίσχυση της δημόσιας χρηματοδότησης των ΑΕΙ.

Αναλυτικά ανακοίνωση της ΠΟΣΔΕΠ

Η Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων ΔΕΠ (ΠΟΣΔΕΠ) σας προσκαλεί στη Συνέντευξη Τύπου που διοργανώνει την Παρασκευή 20 Νοεμβρίου και ώρα 11:30 στο Γρυπάρειο Μέγαρο, Σοφοκλέους 1 & Αριστείδου (Τμήμα Οικονομικών Επιστημών ΕΚΠΑ, 4ος όροφος, αίθ. 416) και δικτυακά στον σύνδεσμο https://authgr.zoom.us/j/95983913684?pwd=6g1sb8zU2kMgQz6Tpbw0ZaTAmk6BfL.1

(Zoom Meeting ID: 959 8391 3684, Passcode: 011580)

Στη συνέντευξη θα παρουσιαστούν για άλλη μια φορά τα οικονομικά αιτήματα των πανεπιστημιακών Καθηγητών, και η διαχρονικά απαξιωτική αντιμετώπιση τους από την Πολιτεία.

Θα δοθούν αναλυτικά τα δεδομένα για τη χρόνια υστέρηση του ειδικού μισθολογίου των μελών ΔΕΠ και για τη μη ουσιαστική συμμόρφωση του (ισχύοντος από 7-10-2022) μισθολογίου με τις αποφάσεις 4741/2014 και 1911/2022 του ΣτΕ.

Με τις αποφάσεις αυτές οριζόταν ως ελάχιστο επίπεδο αποδοχών – για τα δεδομένα του 2014 – οι αποδοχές του 2012. Σήμερα, 12 χρόνια μετά, οι αποδοχές του 2012 είναι το μισθολόγιο των Καθηγητών Πανεπιστημίου, και είναι χαμηλότερο από το επίπεδο του 2003.

Μετά τη συνέντευξη, στις 13:00, θα ακολουθήσει παράσταση διαμαρτυρίας στο Υπ. Οικονομικών – Γενικό Λογιστήριο του Κράτους (Πανεπιστημίου 37).

Η ΠΟΣΔΕΠ ζητά την άμεση έναρξη διαβούλευσης με το Υπουργείο Οικονομικών για την αναπροσαρμογή του πανεπιστημιακού μισθολογίου και παράλληλα διεκδικεί τη σημαντική αύξηση της δημόσιας χρηματοδότησης των Πανεπιστημίων, την ενίσχυση του ανθρώπινου δυναμικού όλων των κατηγοριών στα Δημόσια ΑΕΙ και την ουσιαστική στήριξη των περιφερειακών Ιδρυμάτων και της φοιτητικής μέριμνας.