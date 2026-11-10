Πανελλήνιες 2027: Νέο τμήμα στο μηχανογραφικό – Πότε υποδέχεται τους πρώτους φοιτητές

Πίνακας περιεχομένων

Το νέο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών «Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών» του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, της Σχολής Οικονομίας και Διοίκησης του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος παρουσιάστηκε, σήμερα το πρωί, στο Κεντρικό Αμφιθέατρο του Τμήματος στην Κατερίνη.

Το πρόγραμμα, που λειτουργεί παράλληλα με το υφιστάμενο Πρόγραμμα Προπτυχιακών Σπουδών του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας και υποστηρίζεται διοικητικά και ακαδημαϊκά από το Τμήμα, ιδρύθηκε βάσει των διατάξεων του νόμου 4957/2022 και έχει ως αντικείμενο την επιστημονική μελέτη, ανάλυση και διοίκηση των ναυτιλιακών μεταφορών, των συνδυασμένων και πολυτροπικών μεταφορών, των ναυτιλιακών logistics, των λιμένων και τερματικών σταθμών, καθώς και των συναφών λειτουργιών της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Όπως αναφέρεται στο ιδρυτικό του ΦΕΚ, αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου εκπαίδευσης επιστημόνων που θα είναι σε θέση να στελεχώσουν επιχειρήσεις και οργανισμούς που δραστηριοποιούνται στις ναυτιλιακές και συνδυασμένες μεταφορές, στην ανάπτυξη των αναγκαίων τεχνολογικών και διοικητικών προσόντων, στην ανάπτυξη και προώθηση της έρευνας στα συναφή επιστημονικά πεδία και στη διασφάλιση των προϋποθέσεων επιστημονικής και επαγγελματικής σταδιοδρομίας των αποφοίτων στον ιδιωτικό και δημόσιο τομέα.

Ιδιαίτερη έμφαση δίδεται στη διοίκηση σύγχρονων λιμένων και τερματικών σταθμών, στη διαχείριση κινδύνου και ασφάλειας λιμένων, στη ναυτιλιακή οικονομία και διοίκηση, στη χρήση πληροφοριακών συστημάτων και τεχνολογιών, στην ανάλυση δεδομένων, στη βιώσιμη και πράσινη εφοδιαστική, στην επιχειρηματικότητα και καινοτομία και στις ευρωπαϊκές πολιτικές μεταφορών.

«Η δημιουργία του νέου προπτυχιακού προγράμματος στη Διοίκηση Ναυτιλιακών και Συνδυασμένων Μεταφορών ενισχύει τη σύνδεση της ανώτατης εκπαίδευσης με έναν κρίσιμο και διεθνώς εξωστρεφή τομέα της ελληνικής οικονομίας», επισήμανε, παρουσιάζοντας το πρόγραμμα, ο αρμόδιος για την Ανώτατη Εκπαίδευση υφυπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού Νίκος Παπαϊωάννου.

«Το νέο πρόγραμμα σπουδών αξιοποιεί την υφιστάμενη ακαδημαϊκή υποδομή και εμπειρία του Τμήματος Διοίκησης Εφοδιαστικής Αλυσίδας, το οποίο λειτουργεί πάνω από δύο δεκαετίες. Η συνύπαρξη των δύο προγραμμάτων μπορεί να ενισχύσει τη συγκέντρωση τεχνογνωσίας στην εφοδιαστική αλυσίδα, στις μεταφορές και στη ναυτιλιακή διοίκηση», ενώ «για την Πιερία οι ρεαλιστικές δυνατότητες αφορούν την ενίσχυση της πανεπιστημιακής παρουσίας, την προσέλκυση φοιτητών, τη ζήτηση για τοπικές υπηρεσίες, αλλά κυρίως τη δημιουργία σταθερών συνεργασιών με επιχειρήσεις, λιμένες και φορείς της αγοράς», επισήμανε ο κ. Παπαϊωάνου.

«Για να λειτουργήσει αυτό το πρόγραμμα πέρασε μια δοκιμασία πιστοποίησης από μια πραγματικά σκληρή εξωτερική αξιολόγηση από την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, όπως πρέπει να είναι η αξιολόγηση, διότι αυτή η κυβέρνηση αυτό κάνει και η δημιουργία οποιουδήποτε προγράμματος σπουδών κι ενός τμήματος γενικότερα περνάει μέσα από συγκεκριμένες αξιοκρατικές διαδικασίες πιστοποίησης», τόνισε ο υφυπουργός, σημειώνοντας ότι η εξωτερική αξιολόγηση θεωρεί ότι η χωροθέτηση στην Κατερίνη έχει περιφερειακή λογική, ιδίως λόγω της εγγύτητας με το λιμάνι της Θεσσαλονίκης και της δυνατότητας σύνδεσης της ακαδημαϊκής εκπαίδευσης με το ευρύτερο οικοσύστημα μεταφορών και logistics.

«Το νέο πρόγραμμα σπουδών θα “χτυπήσει” ένα αντικείμενο το οποίο στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχει και η Βόρεια Ελλάδα χρειαζόταν ένα τέτοιο πρόγραμμα σπουδών στην οικονομία και στη διοίκηση ναυτιλιακών επιχειρήσεων, που είναι ένας τομέας οικονομίας, ο οποίος είναι πυλώνας της ανάπτυξης εθνικής οικονομίας», ανέφερε στον χαιρετισμό του ο πρύτανης του ΔΙΠΑΕ, καθ. Σταμάτης Αγγελόπουλος.

«Σήμερα η καρδιά του Διεθνούς Πανεπιστημίου της Ελλάδος χτυπάει στην Κατερίνη και αυτό που θέλαμε να πετύχουμε το πετύχαμε. Αναφερόμαστε σε ένα τμήμα το οποίο έχει καταξιωθεί και είναι εμβληματικό και για την περιοχή αλλά και για το πανεπιστήμιο και σε ένα πρόγραμμα σπουδών, το οποίο κρίνεται πρώτα- πρώτα από την απορροφητικότητα των αποφοίτων. Το τμήμα της εφοδιαστικής αλυσίδας έχει κάνει πολλά βήματα τα τελευταία χρόνια, έχει πετύχει καταρχήν να είναι στην έρευνα πρωτοπόρο, να έχει φοιτητές, οι οποίοι απορροφώνται από την αγορά εργασίας», επισήμανε ο κ. Αγγελόπουλος, σημειώνοντας ότι η δυνατότητα που δίνει η νομοθεσία για την ίδρυση προπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών εντός των τμημάτων «εξασφαλίζει τη δυνατότητα σε ένα περιφερειακό τμήμα να αναπτυχθεί ακόμα περισσότερο», διότι «καθετοποιεί τα μέλη ΔΕΠ του Τμήματος, δεν δημιουργεί τμήματα τα οποία είναι νεκρά και σιγά σιγά παίρνουν καθηγητές, αλλά οργανώνει και δημιουργεί ένα πρότυπο ακαδημαϊκό σύστημα το οποίο μας εξυπηρετεί και δίνει στους φοιτητές μας ένα συγκριτικό πλεονέκτημα».

Το νέο πρόγραμμα σπουδών διαρθρώνεται σε οκτώ ακαδημαϊκά εξάμηνα και για την ολοκλήρωση των σπουδών απαιτούνται συνολικά 240 πιστωτικές μονάδες ECTS. Το συγκεκριμένο γνωστικό αντικείμενο θα υποδεχθεί τους πρώτους φοιτητές και τις πρώτες φοιτήτριες, το ακαδημαϊκό έτος 2027–2028.

Την εκδήλωση παρουσίασε ο νέος πρόεδρος του τμήματος Γιάννης Κωσταβέλης. Την παρουσίαση ακολούθησε ξενάγηση στην Πρότυπη Εργαστηριακή Αποθήκη, στο Πεδίο Δοκιμών Έρευνας στα Ναυτιλιακά και στο Μουσείο Επιστήμης και Τεχνολογίας «Logic». Η εκδήλωση ολοκληρώθηκε με την απονομή τιμητικής διάκρισης στον αφυπηρετήσαντα καθηγητή Δημήτριο Τριανταφύλλου, ιδρυτικού μέλους ΔΕΠ του τμήματος, ως ένδειξη αναγνώρισης για την πολυετή προσφορά και συμβολή του στην ίδρυση και την εξέλιξη της ακαδημαϊκής μονάδας.