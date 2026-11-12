Ζαχαράκη: Εντός Νοεμβρίου οι αλλαγές στη μοριοδότησης των διακριθέντων αθλητών – «Τέλος στα ‘παράθυρα’»

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Οι αλλαγές που αναμένεται να παρουσιαστούν εντός Νοεμβρίου θα εστιάζουν στην πραγματική αγωνιστική συμμετοχή, τη διάρκεια ενασχόλησης με τον αθλητισμό και την αποτροπή καταχρηστικής αξιοποίησης των ευεργετικών διατάξεων.

Η συνολική αναθεώρηση του συστήματος μοριοδότησης των αθλητών που έχουν διακριθεί, αναφορικά με την εισαγωγή τους στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, βρίσκεται στα σχέδια του Υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού. Την πρόθεση αυτή ανακοίνωσε η Υπουργός, Σοφία Ζαχαράκη, στο πλαίσιο συνεντεύξεών της στο ΕΡΤnews και στο ραδιόφωνο της ΕΡΤ3.

Όπως ανέφερε, με εντολή του Πρωθυπουργού Κυριάκου Μητσοτάκη, βρίσκεται υπό επεξεργασία ένα ολοκληρωμένο σχέδιο αλλαγών, το οποίο αναμένεται να παρουσιαστεί μέσα στον Νοέμβριο. Στόχος είναι η θέσπιση αυστηρότερων και πιο διαφανών κριτηρίων, ώστε η μοριοδότηση να ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις αθλητικές επιδόσεις και τη διαδρομή κάθε αθλητή.

Στο επίκεντρο των προτεινόμενων παρεμβάσεων θα βρεθούν η πραγματική συμμετοχή των αθλητών στις διοργανώσεις, η χρονική διάρκεια της συστηματικής αθλητικής τους δραστηριότητας, καθώς και η αποτροπή πιθανών καταχρήσεων των ειδικών ευνοϊκών ρυθμίσεων.

Πραγματική συμμετοχή και διάρκεια ενασχόλησης με το άθλημα

Η Σοφία Ζαχαράκη εξήγησε ότι στο νέο πλαίσιο θα εξεταστεί με ιδιαίτερη προσοχή η πραγματική αθλητική δραστηριότητα των μαθητών, πέρα από τη μεμονωμένη συμμετοχή σε μία διοργάνωση ή την επίτευξη μιας διάκρισης. Ιδιαίτερη βαρύτητα θα δοθεί στα χρόνια συστηματικής ενασχόλησης με το άθλημα, στη συχνότητα της αγωνιστικής παρουσίας και στον τρόπο με τον οποίο πιστοποιείται η ουσιαστική συμμετοχή, κυρίως στα ομαδικά αθλήματα.

«Θα δώσουμε μεγάλη έμφαση στη διαχρονικότητα της ενασχόλησης με το άθλημα. Πόσα χρόνια ένας αθλητής βρίσκεται στη διαδικασία του αθλήματος, συμμετέχει και πώς συμμετέχει. Είναι πολύ σημαντικό το είδος της συμμετοχής και πώς αποδεικνύεται», σημείωσε η Υπουργός.

Αναφερόμενη στα ομαδικά αθλήματα, υπενθύμισε ότι ήδη προβλέπεται συμμετοχή σε ποσοστό άνω του 50% (+1) των αγώνων, επισημαίνοντας ωστόσο ότι πρέπει να εξεταστεί προσεκτικά ο τρόπος με τον οποίο αποδεικνύεται η πραγματική αγωνιστική παρουσία.

Στο πλαίσιο της επανεξέτασης θα αξιολογηθούν επίσης η διάκριση μεταξύ ατομικών και ομαδικών αθλημάτων, οι διαφορετικές κατηγορίες αθλημάτων και τα ποσοστά μοριοδότησης που προβλέπονται σήμερα. Η Υπουργός υπογράμμισε ότι κάθε αλλαγή πρέπει να προστατεύει τα παιδιά που ασχολούνται συστηματικά με τον αθλητισμό, αφιερώνοντας χρόνια από τη ζωή τους στην προπόνηση και στους αγώνες.

«Έχουμε παιδιά τα οποία αθλούνται και δίνουν προσωπικό χρόνο χρόνια ολόκληρα και μαζί με αυτά οι γονείς τους, οι οικογένειές, οι προπονητές και οι αθλητικοί σύλλογοι. Δεν μπορούν να αδικηθούν αυτά τα παιδιά που καταβάλλουν τεράστια προσπάθεια», τόνισε.

Άρθρο 34: 51 τροποποιήσεις από το 1999

Η Σοφία Ζαχαράκη επισήμανε ότι η επανεξέταση του πλαισίου δεν ξεκίνησε εξαιτίας της πρόσφατης επικαιρότητας, καθώς είχε ήδη προηγηθεί συνεργασία του Υπουργείου Παιδείας με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για τη βελτίωση των σχετικών διατάξεων.

Όπως ανέφερε, το άρθρο 34 του νόμου του 1999, που προβλέπει τα ευεργετήματα για τους διακριθέντες αθλητές, έχει υποστεί συνολικά 51 τροποποιήσεις, καθώς διαδοχικές κυβερνήσεις έχουν επιχειρήσει να προσαρμόσουν και να εξορθολογίσουν το ισχύον καθεστώς.

Η νέα πρόταση είναι σε επεξεργασία, σε συνεργασία με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού Γιάννη Βρούτση, τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού Γιώργο Μαυρωτά, τη Γενική Γραμματεία Πρωτοβάθμιας, Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και Ειδικής Αγωγής και τη Διεύθυνση Φυσικής Αγωγής. Στόχος είναι να διαμορφωθεί ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο που θα αναγνωρίζει τις πραγματικές αθλητικές διακρίσεις, αλλά ταυτόχρονα θα περιορίζει τα περιθώρια καταχρηστικής αξιοποίησης των προβλεπόμενων ευεργετημάτων.

«Να κλείσουμε όλα τα παράθυρα – Να υπάρχει δικαίωση στον κόπο των παιδιών»

Η Υπουργός έθεσε ως βασική προϋπόθεση της αναμόρφωσης τη διασφάλιση της δικαιοσύνης και της αξιοκρατίας στην πρόσβαση στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση.

«Το κομμάτι της δικαιοσύνης είναι για μένα πολύ κεντρικό. Να φανταστούμε πόσα χρόνια προσπαθούν τα παιδιά, οι οικογένειές τους, με τη βοήθεια των εκπαιδευτικών, για να μπουν στο Πανεπιστήμιο. Αυτό πρέπει οπωσδήποτε να συνοδεύεται από δικαιοσύνη και πλήρη αξιοκρατία, την οποία ο θεσμός των Πανελλαδικών έχει κερδίσει. Άρα, ας μην αφήνουμε παράθυρα. Να τα κλείσουμε όλα και πραγματικά να υπάρχει δικαιοσύνη και, κυρίως, δικαίωση στον κόπο των παιδιών», υπογράμμισε.

Αναφερόμενη στην υπόθεση που απασχολεί την επικαιρότητα, η Σοφία Ζαχαράκη διευκρίνισε ότι η διαδικασία υποβολής των σχετικών αιτήσεων πραγματοποιείται ψηφιακά, ενώ στάθηκε ιδιαίτερα στην ανάγκη να μην υπάρχει στοχοποίηση παιδιών και να εξετάζονται όλα τα πραγματικά δεδομένα πριν εξαχθούν συμπεράσματα.

Δεν αλλάζουν οι κανόνες για τους φετινούς υποψήφιους

Η Σοφία Ζαχαράκη κατέστησε σαφές ότι η αναμόρφωση του πλαισίου θα προχωρήσει με μεταβατικές προβλέψεις, προκειμένου να μην ανατραπεί ο προγραμματισμός μαθητών και οικογενειών.

«Για να είμαστε σοβαροί, αυτά τα παιδιά τα οποία αυτή τη στιγμή αθλούνται ή βρίσκονται μέσα σε μια διαδικασία διάκρισης πρέπει να ξέρουν σε ποιο πλαίσιο λειτουργούν», ανέφερε.

Όπως εξήγησε, οι μαθητές που συμμετέχουν φέτος στις Πανελλαδικές Εξετάσεις δεν πρόκειται να αιφνιδιαστούν από αλλαγές στους κανόνες, ενώ η μετάβαση στο νέο καθεστώς θα σχεδιαστεί με επαρκή χρονικό ορίζοντα. Η Υπουργός αναφέρθηκε ενδεικτικά σε μια προοπτική περίπου δύο ετών, διευκρινίζοντας ότι οι τελικές προβλέψεις θα αποτυπωθούν στην πρόταση που θα παρουσιαστεί στον Πρωθυπουργό.

Τι ισχύει σήμερα για τις θέσεις των διακριθέντων αθλητών

Υπουργός διευκρίνισε ότι οι θέσεις που προβλέπονται για τις συγκεκριμένες κατηγορίες διακριθέντων αθλητών είναι υπεράριθμες, δηλαδή προστίθενται στον αριθμό των εισακτέων της γενικής κατηγορίας και δεν αφαιρούν θέσεις από τους υπόλοιπους υποψηφίους.

Σήμερα προβλέπονται υπεράριθμες θέσεις σε ποσοστό 20% για τα ΤΕΦΑΑ και 3% για τα λοιπά πανεπιστημιακά Τμήματα, υπό τις προϋποθέσεις που ορίζει η νομοθεσία, ενώ η προσαύξηση των μορίων διαφοροποιείται ανάλογα με την αθλητική διάκριση. Η Σοφία Ζαχαράκη εξήγησε ότι πρέπει να εξεταστεί συνολικά ο τρόπος εφαρμογής των ευεργετημάτων, διαχωρίζοντας την εισαγωγή σε σχολές άμεσα συνδεδεμένες με τον αθλητισμό από την πρόσβαση σε άλλα επιστημονικά πεδία.

Ασφάλεια στα Πανεπιστήμια – Διεθνής διαγωνισμός περίπου 25 εκατ. ευρώ έως το τέλος Δεκεμβρίου

Στις συνεντεύξεις της, η Υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς και στην ασφάλεια των δημόσιων Πανεπιστημίων, με αφορμή τα πρόσφατα βίαια επεισόδια στην Πανεπιστημιούπολη Ζωγράφου.

Όπως ανακοίνωσε, έχει ήδη αποσταλεί στα 24 δημόσια Πανεπιστήμια επικαιροποιημένος οδηγός ασφάλειας, που εκπονήθηκε σε συνεργασία με το Κέντρο Μελετών Ασφάλειας (ΚΕΜΕΑ), ώστε τα Ιδρύματα να αναθεωρήσουν τους κανονισμούς τους και να υποβάλουν επικαιροποιημένα σχέδια έως τις 31 Δεκεμβρίου 2026.

Η Υπουργός διευκρίνισε ότι τα σχέδια αυτά δεν αφορούν αποκλειστικά την αντιμετώπιση περιστατικών βίας, αλλά και την προστασία των φοιτητών, των διδασκόντων και των εργαζομένων σε περιπτώσεις σεισμών και άλλων έκτακτων αναγκών.

Παράλληλα, προχωρά η προετοιμασία μεγάλου διεθνούς διαγωνισμού για την προμήθεια και εγκατάσταση σύγχρονων συστημάτων ασφάλειας, προϋπολογισμού 19,99 εκατ. ευρώ χωρίς ΦΠΑ και 24,79 εκατ. ευρώ με ΦΠΑ. Ο διαγωνισμός προγραμματίζεται να προκηρυχθεί έως το τέλος Δεκεμβρίου και αφορά παρεμβάσεις σε πέντε πανεπιστημιακά ιδρύματα με αυξημένες ανάγκες ασφάλειας, στην Αθήνα, τη Θεσσαλονίκη και την Πάτρα.

Ο διαγωνισμός αφορά την προμήθεια συστημάτων ασφαλείας και ελεγχόμενης εισόδου ανάλογα με τις ανάγκες κάθε ιδρύματος, τα οποία θα εγκατασταθούν σε πλήρη συμμόρφωση με τη νομοθεσία προστασίας προσωπικών δεδομένων.

«Βάζω απόλυτη προτεραιότητα στην ασφάλεια», τόνισε η Υπουργός, υπογραμμίζοντας την ανάγκη όλα τα Πανεπιστήμια να διαθέτουν ένα κοινό πλαίσιο κανόνων και πρόληψης, προσαρμοσμένο στις ιδιαίτερες συνθήκες κάθε Ιδρύματος.

Εθνικό Απολυτήριο – Νέα βιβλία και αναβάθμιση του Λυκείου

Αναφερόμενη στον σχεδιασμό για το Νέο Λύκειο και το Εθνικό Απολυτήριο, η Σοφία Ζαχαράκη επανέλαβε ότι οι αλλαγές δεν αφορούν τους μαθητές που φοιτούν σήμερα στο Λύκειο και στις τελευταίες τάξεις του Γυμνασίου.

Όπως ανέφερε, η ανεξάρτητη Επιτροπή Διαλόγου επεξεργάζεται τις προτάσεις της για το νέο σύστημα, με στόχο το απολυτήριο να αποκτήσει μεγαλύτερη αξία και το Λύκειο να μην περιορίζεται αποκλειστικά στην προετοιμασία για τις Πανελλαδικές Εξετάσεις.

Η Υπουργός αναφέρθηκε και στις συζητήσεις που πραγματοποιεί με μαθητές στο πλαίσιο της πρωτοβουλίας Minedu Talks, μεταφέροντας την επιθυμία των ίδιων των παιδιών να αποκτήσει ουσιαστικότερο περιεχόμενο και μεγαλύτερη βαρύτητα ο τίτλος αποφοίτησής τους.

Παράλληλα, επισήμανε ότι από τον Σεπτέμβριο του 2027 προγραμματίζεται η εισαγωγή νέων σχολικών βιβλίων, σε συνδυασμό με τα νέα προγράμματα σπουδών και τον εμπλουτισμό της Τράπεζας Θεμάτων.

Σχολικές υποδομές – Περισσότεροι έλεγχοι και χρηματοδοτήσεις

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στην ασφάλεια των σχολικών κτηρίων, επισημαίνοντας ότι η συνεργασία με τους δήμους και τους αρμόδιους φορείς είναι απαραίτητη για την αντιμετώπιση χρόνιων προβλημάτων.

Υπενθύμισε την πρόσφατη ανακοίνωση του Πρωθυπουργού στο συνέδριο της ΚΕΔΕ για τον διπλασιασμό των πόρων που κατευθύνονται στους δήμους για τη συντήρηση των σχολικών κτηρίων, ενώ αναφέρθηκε και στην ενίσχυση των προσεισμικών ελέγχων. Όπως εξήγησε, μετά την ολοκλήρωση των πρωτοβάθμιων ελέγχων, προχωρά ο σχεδιασμός για τους ελέγχους δεύτερου επιπέδου στα σχολικά κτήρια όπου αυτό κρίνεται αναγκαίο.

Για το σχολικό συγκρότημα της Γκράβας, η Υπουργός τόνισε ότι προτεραιότητα είναι η ασφαλής επαναλειτουργία των εγκαταστάσεων μετά την ολοκλήρωση των απαιτούμενων εργασιών και ελέγχων, ενώ έχει προβλεφθεί και σχέδιο για την κάλυψη της διδακτέας ύλης των μαθητών που επηρεάστηκαν από την αναστολή λειτουργίας.

Ξεχωριστή αναφορά έκανε η Σοφία Ζαχαράκη στις χρηματοδοτήσεις για τη συντήρηση και αναβάθμιση των δημόσιων Πανεπιστημίων. Όπως επισήμανε, το Υπουργείο Παιδείας έχει προβλέψει συνολικά 115,85 εκατ. ευρώ για την περίοδο 2026–2030, με στόχο την αντιμετώπιση χρόνιων αναγκών συντήρησης, την επισκευή κτηριακών εγκαταστάσεων και τη βελτίωση των συνθηκών φοίτησης και εργασίας.

Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Πανεπιστήμιο Πατρών, για το οποίο έχουν προβλεφθεί 10 εκατ. ευρώ από το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Μόλις στις 11 Νοεμβρίου ανακοινώθηκε, με απόφαση της Υπουργού, χρηματοδότηση 1.699.705,20 ευρώ για την ενίσχυση της πυροπροστασίας σε 13 κτήρια της Πανεπιστημιούπολης του Ρίου. Οι παρεμβάσεις περιλαμβάνουν συστήματα πυρανίχνευσης, φωτισμό ασφαλείας, μέσα πυρόσβεσης και εγκατάσταση πυράντοχων θυρών, σύμφωνα με τις εγκεκριμένες μελέτες.

Η Υπουργός υπογράμμισε ότι οι παρεμβάσεις αυτές αποτελούν μέρος της συνολικότερης προσπάθειας για ασφαλέστερες και λειτουργικότερες πανεπιστημιακές εγκαταστάσεις, σε συνεργασία με τις διοικήσεις των Ιδρυμάτων.

Νομοσχέδιο Υπουργείου Παιδείας – ΑΣΠΑΙΤΕ και κληρικοί Ομογένειας

Τέλος, η Σοφία Ζαχαράκη αναφέρθηκε στις διατάξεις του νομοσχεδίου του Υπουργείου Παιδείας που βρίσκεται σε διαβούλευση.

Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην προβλεπόμενη ένταξη της ΑΣΠΑΙΤΕ στο Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών, σημειώνοντας ότι πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη, η οποία θα διευρύνει τις ακαδημαϊκές δυνατότητες των φοιτητών και θα αναβαθμίσει τις προοπτικές σπουδών τους.

Παράλληλα, στάθηκε στη δημιουργία 600 οργανικών θέσεων κληρικών για την Ομογένεια και τα Πρεσβυγενή Πατριαρχεία, επισημαίνοντας τον ιδιαίτερο ρόλο που διαδραματίζουν οι κληρικοί στη διατήρηση της ελληνικής γλώσσας, της πολιτιστικής ταυτότητας και της σύνδεσης των ελληνικών κοινοτήτων του εξωτερικού με την πατρίδα.