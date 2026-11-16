Κατάληψη στο Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας: Φοιτητές καταγγέλλουν απαγόρευση εισόδου για τον εορτασμό του Πολυτεχνείου

Πίνακας περιεχομένων

Το περιστατικό σημειώθηκε εν μέσω αντιδράσεων για την απόφαση των πρυτανικών αρχών να κρατήσουν κλειστό το κτίριο ενόψει των εκδηλώσεων για την 53η επέτειο του Πολυτεχνείου.

Υπό κατάληψη βρίσκεται από νωρίς το πρωί της Δευτέρας 16 Νοεμβρίου το κτίριο του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας, στην παραλιακή του Βόλου, μετά την είσοδο ομάδας του αντιεξουσιαστικού χώρου που, σύμφωνα με αναφορές, έσπασαν την κεντρική πόρτα χρησιμοποιώντας παγκάκι.

Σύμφωνα με πληροφορίες μέλη φοιτητικών συλλόγων είχαν συγκεντρωθεί στο σημείο με σκοπό να διοργανώσουν εκδηλώσεις για την 53η επέτειο της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Ωστόσο, οι πρυτανικές αρχές είχαν αποφασίσει από την προηγούμενη ημέρα να κρατήσουν κλειστό το κτίριο, τοποθετώντας λουκέτα σε όλες τις εισόδους.

Ενώ βρίσκονταν σε εξέλιξη συζητήσεις για το πώς θα διαμορφωνόταν η κατάσταση, εμφανίστηκε, σύμφωνα με αναφορές, ομάδα ατόμων με καλυμμένα τα χαρακτηριστικά τους, τα οποία έσπασαν την πόρτα με παγκάκι και εισήλθαν στο κτίριο, προχωρώντας σε κατάληψη.

Περιμετρικά του κτιρίου υπάρχει διακριτική αστυνομική παρουσία, με τους αστυνομικούς να παρακολουθούν τις εξελίξεις. Το ενδεχόμενο αστυνομικής επέμβασης θα εξεταστεί ανάλογα με την εξέλιξη της κατάστασης, αν και προς το παρόν δεν θεωρείται ιδιαίτερα πιθανό.

Η ανακοίνωση των φοιτητών

Από το πρωί σήμερα δεκάδες φοιτητές βρίσκονται μπροστά από τον Θόλο για να υλοποιήσουν τις αποφάσεις των συλλόγων τους για κατάληψη. Οι πρυτανικές αρχές όμως ακολουθώντας τις εντολές της κυβέρνησης έχουν κλειδώσει το κτίριο σε μια προσπάθεια να μπουν εμπόδια μπροστά στους εορτασμούς που ξεκινάν σήμερα στην πόλη του Βόλου για τα 53 χρόνια από τον ξεσηκωμό του Πολυτεχνείου

Αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πως τα σύγχρονα αιτήματα του Πολυτεχνείου «Ψωμί-Παιδεία-Ελευθερία» και το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα «Έξω οι ΗΠΑ – Έξω το ΝΑΤΟ » δεν χωράνε στο σημερινό πανεπιστήμιο της εμπορευματοποίησης και της πολεμικής εμπλοκής !

Οι προσπάθειές τους θα πέσουν στο κενό! Το αντιιμπεριαλιστικό μήνυμα του Πολυτεχνείου θα ακουστεί δυνατά! Η προσπάθεια να απαγορευτεί η υλοποίηση των αποφάσεων των φοιτητικών συλλόγων είναι σοβαρή εξέλιξη που δείχνει ότι η κυβέρνηση φοβάται το οργανωμένο φοιτητικό κίνημα, τις σύγχρονες διεκδικήσεις των φοιτητών για σπουδές στο ύψος των αναγκών, για καμία εμπλοκή του Πανεπιστημίου στην πολεμική προετοιμασία.

Το Πολυτεχνείο, τα συνθήματα “έξω οι ΗΠΑ – έξω το ΝΑΤΟ” ,τα διδάγματα της αντιδικτατορικής πάλης και το σύγχρονο μήνυμα του ξεσηκωμού ανήκουν σε όλο τον εργαζόμενο λαό και στη νεολαία! Οι φορείς τους είναι και οι μόνοι αρμόδιοι για τον εορτασμό, αυτοί που κάθε χρόνο εξασφαλίζουν τη μαζική συμμετοχή σε αυτόν.

Η κυβέρνηση θα πάρει την απάντησή της με τη μαζική συμμετοχή λαού και νεολαίας στον εορτασμό. Δυναμώνουμε τη διεκδίκηση για τις σύγχρονες ανάγκες μας στις σπουδές και στη ζωή σε σύγκρουση με την πολιτική του κέρδους και των πολέμων!

Απαιτούμε εδώ και τώρα να παρθούν πίσω οι άθλιες απαγορεύσεις κυβέρνησης και Πρυτανείας για τον εορτασμό του Πολυτεχνείο! Να παρθεί άμεσα πίσω η απαράδεκτη απαγόρευση εισόδου στο παραλιακό συγκρότημα του Πανεπιστημίου Θεσσαλίας.