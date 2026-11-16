Ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία στα σχολεία – Το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων

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Στις 25 Νοεμβρίου ξεκινά η Ενισχυτική Διδασκαλία Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027, σύμφωνα με νέα εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας. Αναλυτικό χρονοδιάγραμμα για τους πίνακες κατάταξης, την αποδοχή προσλήψεων και τις τοποθετήσεις αναπληρωτών και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών.

Την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων για το σχολικό έτος 2026-2027, καθώς και τις ημερομηνίες πρόσληψης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, καθορίζει νέα εγκύκλιος του υπουργείου Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού.

Σύμφωνα με την απόφαση, που υπογράφεται από την υπουργό Παιδείας, Σοφία Ζαχαράκη, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026, με εξαίρεση τις περιοχές όπου η συγκεκριμένη ημέρα είναι αργία και η έναρξη μεταφέρεται για την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου.

Η εγκύκλιος αφορά την πρόσληψη αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και ωρομίσθιων εκπαιδευτικών για την κάλυψη των κενών θέσεων στα τμήματα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων, τα οποία απευθύνονται σε μαθητές της Γ΄ τάξης Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, καθώς και σε μαθητές αντίστοιχων δομών Ειδικής Αγωγής.

Προβλέπεται συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα για την κατάρτιση των πινάκων κατάταξης, την επιλογή των εκπαιδευτικών, την αποδοχή των προσλήψεων και την υπογραφή των συμβάσεων εργασίας.

Παράλληλα, το υπουργείο Παιδείας εξέδωσε ξεχωριστή εγκύκλιο για την έναρξη της Ενισχυτικής Διδασκαλίας στα Γυμνάσια κατά το σχολικό έτος 2026-2027, στο πλαίσιο της ίδιας συγχρηματοδοτούμενης πράξης «Ενισχυτική Διδασκαλία στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση», με κωδικό ΟΠΣ 6063910. Μαζί με την εγκύκλιο δημοσιοποιήθηκαν ο πίνακας κατανομής κλάδων και ωρών, καθώς και το υπόδειγμα υπεύθυνης δήλωσης τοποθέτησης των εκπαιδευτικών, τα οποία αφορούν την οργάνωση και τη στελέχωση των τμημάτων του προγράμματος.

Ενισχυτική διδασκαλία Γυμνασίου- Η εγκύκλιος

Ενισχυτική Διδασκαλία: Πότε ξεκινούν τα μαθήματα

Σύμφωνα με την εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας, ως ημερομηνία έναρξης της Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων ορίζεται η Τετάρτη 25 Νοεμβρίου 2026.

Για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στις οποίες η 25η Νοεμβρίου είναι αργία, τα μαθήματα θα ξεκινήσουν την Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026.

Οι εκπαιδευτικοί που θα προσληφθούν θα παρουσιαστούν την αντίστοιχη ημερομηνία στα Σχολικά Κέντρα Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης (ΣΚΑΕ), προκειμένου να αρχίσει η διδασκαλία σύμφωνα με το ωρολόγιο πρόγραμμα.

Η Ενισχυτική Διδασκαλία θα ολοκληρωθεί με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων, σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία.

Αναπληρωτές: Όλες οι κρίσιμες ημερομηνίες

Το υπουργείο Παιδείας καθορίζει συγκεκριμένες προθεσμίες για τις Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και τους υποψήφιους εκπαιδευτικούς.

Τρίτη 17 Νοεμβρίου 2026, έως τις 13:00

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα αναρτήσουν στις ιστοσελίδες τους και σε εμφανές σημείο τους πίνακες κατάταξης των υποψήφιων εκπαιδευτικών.

Στους πίνακες θα περιλαμβάνονται τα ονόματα όλων όσοι υπέβαλαν αίτηση, με επισήμανση των αρχικά επιλεγέντων. Παράλληλα, θα αναρτηθεί πίνακας κατανομής κλάδων και ωρών ανά ΣΚΑΕ.

Παρασκευή 20 Νοεμβρίου 2026, έως τις 13:00

Οι επιλεγέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να ενημερώσουν τη Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης στην οποία υπέβαλαν αίτηση εάν αποδέχονται ή όχι την πρόσληψή τους.

Όσοι αποδεχθούν την πρόσληψη οφείλουν να αποστείλουν ηλεκτρονικά συμπληρωμένη την υπεύθυνη δήλωση τοποθέτησης σε ΣΚΑΕ.

Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2026, έως τις 13:00

Οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης θα ολοκληρώσουν τις τοποθετήσεις των εκπαιδευτικών που αποδέχθηκαν την πρόσληψή τους, με βάση τη σειρά κατάταξης και τις δηλώσεις προτίμησης.

Οι τοποθετήσεις θα αναρτηθούν στις ιστοσελίδες των Διευθύνσεων.

Τρίτη 24 Νοεμβρίου 2026

Θα εκδοθούν οι αποφάσεις πρόσληψης και τοποθέτησης των εκπαιδευτικών και θα υπογραφούν οι συμβάσεις εργασίας.

Οι προσληφθέντες εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παρουσιαστούν στις 12:00 στις οικείες Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης για την υπογραφή των συμβάσεων.

Την ίδια ημέρα προβλέπεται και η σύναψη των συμβάσεων έργου των υπευθύνων των Σχολικών Κέντρων Αντισταθμιστικής Εκπαίδευσης.

Τετάρτη 25 ή Πέμπτη 26 Νοεμβρίου 2026

Οι εκπαιδευτικοί παρουσιάζονται στα ΣΚΑΕ και αρχίζει η διδασκαλία των μαθημάτων.

Πώς θα επιλεγούν οι εκπαιδευτικοί

Η επιλογή των αναπληρωτών μειωμένου ωραρίου και των ωρομίσθιων εκπαιδευτικών θα πραγματοποιηθεί με βάση τη σειρά κατάταξής τους στους προβλεπόμενους αξιολογικούς πίνακες του ΑΣΕΠ και τις ανάγκες κάθε Διεύθυνσης Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Για τη διαδικασία θα αξιοποιηθούν, μεταξύ άλλων, οι προσωρινοί πίνακες των προκηρύξεων 1ΓΕ/2026 και 2ΓΕ/2026, οι πίνακες Ειδικής Αγωγής της 3ΕΑ/2025, καθώς και οι προβλεπόμενοι πίνακες για τους εκπαιδευτικούς μουσικών ειδικοτήτων.

Οι κλάδοι που αναφέρονται στην εγκύκλιο περιλαμβάνουν τους ΠΕ05, ΠΕ07, ΠΕ34, ΠΕ40, ΠΕ79.01, ΠΕ08, ΠΕ89.01 και ΠΕ81, καθώς και τον ΤΕ16 υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης θα αντλήσουν τα στοιχεία των υποψηφίων από το Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Διαχείρισης Προσωπικού (ΟΠΣΥΔ).

Πριν από την επιλογή θα πραγματοποιούνται έλεγχοι στους ατομικούς φακέλους, ώστε να διαπιστώνεται, μεταξύ άλλων, ότι δεν υπάρχουν δύο ενεργές συμβάσεις εκπαιδευτικού ή μέλους ΕΕΠ-ΕΒΠ και ότι πληρούνται οι προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Για τους υποψήφιους του κλάδου ΤΕ16 θα ελέγχεται επιπλέον η απαιτούμενη μουσική ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής».

Τι προβλέπεται για τα σχολεία Ειδικής Αγωγής

Η εγκύκλιος περιλαμβάνει ειδικές προβλέψεις για τη στελέχωση των τμημάτων στα οποία συμμετέχουν μαθητές από σχολικές μονάδες Ειδικής Αγωγής.

Όταν η πλειονότητα των μαθητών προέρχεται από τη Γ΄ τάξη Γενικών ή Επαγγελματικών Λυκείων, η επιλογή γίνεται από τους αξιολογικούς πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης.

Αντίθετα, όταν η πλειονότητα προέρχεται από Λύκεια Ειδικής Αγωγής ή από τη Δ΄ τάξη των Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (ΕΝΕΕΓΥΛ), οι εκπαιδευτικοί επιλέγονται από τους αντίστοιχους πίνακες Ειδικής Αγωγής.

Εφόσον δεν υπάρχουν διαθέσιμοι υποψήφιοι από τους πίνακες Ειδικής Αγωγής, προβλέπεται η δυνατότητα πρόσληψης από τους πίνακες Γενικής Εκπαίδευσης.

Ειδική ρύθμιση προβλέπεται και για τις μουσικές ειδικότητες. Σε περίπτωση που δεν επαρκούν οι υποψήφιοι του κλάδου ΠΕ79.01, μπορούν να επιλεγούν εκπαιδευτικοί ΤΕ16 με τη μουσική ειδίκευση «Θεωρητικά Ευρωπαϊκής Μουσικής», σύμφωνα με τις προβλεπόμενες προϋποθέσεις.

Στις περιπτώσεις όπου οι αιτήσεις των υποψήφιων εκπαιδευτικών δεν επαρκούν για τη λειτουργία των ΣΚΑΕ, οι Διευθύνσεις Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης έχουν τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τις προβλεπόμενες Β΄ και Γ΄ αναθέσεις σε ήδη επιλεγμένους εκπαιδευτικούς.

Η δυνατότητα αυτή παρέχεται με την προϋπόθεση ότι οι συνολικές ώρες διδασκαλίας δεν θα υπερβαίνουν το όριο που αντιστοιχεί στους αναπληρωτές μειωμένου ωραρίου, στο πλαίσιο των εγκεκριμένων πιστώσεων του προγράμματος.

Οι τοποθετήσεις πραγματοποιούνται με απόφαση του αρμόδιου Διευθυντή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, λαμβάνοντας υπόψη τη σειρά κατάταξης των υποψηφίων και τις δηλώσεις προτίμησής τους.

Τι ισχύει σε περίπτωση μη αποδοχής ή παραίτησης

Ιδιαίτερη σημασία έχει η πρόβλεψη για τους εκπαιδευτικούς που επιλέγονται, αλλά τελικά δεν αναλαμβάνουν υπηρεσία ή παραιτούνται.

Σύμφωνα με την εγκύκλιο, ο υποψήφιος που επιλέγεται σε μια Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης παραμένει υποψήφιος για πρόσληψη στη Γενική Εκπαίδευση ή στις δομές Ειδικής Αγωγής, εφόσον έχει υποβάλει σχετική αίτηση και αυτή εξακολουθεί να είναι ενεργή.

Ωστόσο, εάν δεν παρουσιαστεί ή παραιτηθεί, μετακινείται στο τέλος του πίνακα που έχει καταρτίσει η συγκεκριμένη Διεύθυνση για το πρόγραμμα Ενισχυτικής Διδασκαλίας Ειδικών Μαθημάτων 2026-2027.

Πόσες ώρες θα διαρκούν τα μαθήματα

Η εγκύκλιος καθορίζει και τη διάρκεια των μαθημάτων που θα πραγματοποιούνται στο πλαίσιο του προγράμματος.

Συγκεκριμένα:

Κάθε διδακτική ώρα θα έχει διάρκεια 45 λεπτών.

Το διάλειμμα θα διαρκεί 5 λεπτά.

Κάθε μάθημα θα διδάσκεται δύο ώρες την εβδομάδα.

Εξαίρεση αποτελούν το Ελεύθερο Σχέδιο και το Γραμμικό Σχέδιο, που θα διδάσκονται από τρεις ώρες εβδομαδιαίως το καθένα.

Δεν θα πραγματοποιούνται μαθήματα κατά τη διάρκεια των σχολικών διακοπών και των αργιών.

Το πρόγραμμα θα ολοκληρωθεί με τη λήξη των μαθημάτων και πριν από την έναρξη των εξετάσεων.

Η ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ