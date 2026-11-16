Επέτειος Πολυτεχνείου: Πώς θα λειτουργήσουν σχολεία και φροντιστήρια – Τι ισχύει για τις απουσίες

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Tι ισχύει για τις απουσίες, πότε αποχωρούν οι μαθητές, ποια σχολικά προγράμματα δεν λειτουργούν και τι προβλέπεται για φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών.

Η 17η Νοεμβρίου δεν αποτελεί επίσημη σχολική αργία, καθώς η ημέρα είναι αφιερωμένη στον εορτασμό της επετείου της εξέγερσης του Πολυτεχνείου. Οι σχολικές μονάδες λειτουργούν κανονικά ως προς την προσέλευση των μαθητών, χωρίς όμως να πραγματοποιούνται τα προβλεπόμενα μαθήματα του ημερήσιου προγράμματος.

Αντί για τη συνηθισμένη διδασκαλία, στα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης διοργανώνονται επετειακές εκδηλώσεις και εκπαιδευτικές δραστηριότητες, με επίκεντρο τα γεγονότα του Πολυτεχνείου, την αντίσταση στη δικτατορία και τους αγώνες για τη δημοκρατία.

Στα νηπιαγωγεία και τα δημοτικά σχολεία, οι μαθητές αποχωρούν μετά την ολοκλήρωση των εκδηλώσεων, ενώ δεν πραγματοποιούνται οι δραστηριότητες της πρωινής ζώνης και του ολοήμερου προγράμματος. Αντίστοιχα, στα γυμνάσια και τα λύκεια η σχολική ημέρα αφιερώνεται στις επετειακές εκδηλώσεις, χωρίς να ακολουθείται το κανονικό πρόγραμμα μαθημάτων.

Τι ισχύει για τις απουσίες

Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται στο θέμα των απουσιών, καθώς η παρουσία είναι υποχρεωτική. Στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όποιος μαθητής δεν προσέλθει στη σχολική γιορτή θα έχει αδικαιολόγητες απουσίες για όλες τις διδακτικές ώρες που προβλέπονται στο πρόγραμμα της ημέρας.

Η ώρα αποχώρησης δεν είναι ενιαία. Την καθορίζει η διεύθυνση κάθε σχολικής μονάδας ανάλογα με τη διάρκεια των εκδηλώσεων, ενώ οι γονείς θα ενημερώνονται εγκαίρως. Οι μαθητές, πάντως, δεν χρειάζεται να πάρουν μαζί τους σχολικές τσάντες και βιβλία.

Πώς θα λειτουργήσουν τα φροντιστήρια

Σε αντίθεση με τα σχολεία, η 17η Νοεμβρίου δεν είναι γενική αργία για τον ιδιωτικό τομέα, τις δημόσιες υπηρεσίες, τα καταστήματα και τις τράπεζες, που λειτουργούν κανονικά.

Ειδικό καθεστώς ισχύει για τα φροντιστήρια και τα κέντρα ξένων γλωσσών, τα οποία παραμένουν κλειστά λόγω ορισμένης αργίας.

Τα σχολεία όλων των βαθμίδων επιστρέφουν στο κανονικό πρόγραμμα την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου.